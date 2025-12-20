पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्तर बहुत गिरा है. ऐसे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों और टीम को ट्रोल करने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है. आमतौर पर क्रिकेट में जो भी प्लेयर ऑफ द मैच बनता है, उसे चमचमाती ट्रॉफी और लाखों रुपये का इनाम मिलता है. मगर हम कहें कि एक पाकिस्तानी प्लेयर को 'मैन ऑफ द मैच' बनने के लिए एक बकरा और दो तेल से भारी बोतलें मिली हों, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे. दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन क्या है इसकी सच्चाई?

वायरल वीडियो का सच

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पाकिस्तान जर्सी में एक क्रिकेटर 'प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड' लेने आया. उसे पुरस्कार के रूप में एक बकरा दिया गया, जिसे क्रिकेटर के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया. साथ ही उसे दो तेल की बोतलें भी दी गईं. इस पोस्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर ऐसा ही पुरस्कार मिलता है. एबीपी लाइव ने जांच की तो पाया कि यह वीडियो फेक है और इसे AI की मदद से तैयार किया गया है.

If you win Player of the Match in Pakistan, you get a goat and two bottles of oil as a prize.😂 pic.twitter.com/TsAvTEN1JZ — Aditya (@Warlock_Aditya) December 20, 2025

हेयर ड्रायर और ट्रिमर जैसे तोहफे

खैर वायरल हो रहा यह वीडियो तो फेक निकला, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खिलाड़ियों को तोहफे में अजब-गजब चीजें मिलनी की घटनाएं सामने आती रही हैं. कराची किंग्स के लिए खेलते हुए जेम्स विंस ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी, इसके लिए उन्हें गिफ्ट के तौर पर हेयर ड्रायर दिया गया था. वहीं कराची किंग्स के ही पाकिस्तानी ऑलराउंडर हसन अली को मैच विजेता प्रदर्शन करने के लिए ट्रिमर गिफ्ट किया गया था. ये घटनाएं किसी AI से नहीं तैयार की गईं, बल्कि खिलाड़ियों को वाकई में हेयर ड्रायर और ट्रिमर जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं.

