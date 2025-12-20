Video: 'शेर के झुंड पर भारी पड़ा हाथी' गजराज के सामने दुम दबाकर भागा जंगल के राजा का परिवार- वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शेरों का झुंड पेड़ की छांव में बैठा सुस्ताने में लगा है. कुछ शेर जमीन पर लेटे हुए हैं तो कुछ इधर उधर देख रहे हैं. अचानक वहां एक विशालकाय हाथी आता है.
जंगल की दुनिया का अपना ही रौब और रोमांच होता है. यहां हर पल कुछ ऐसा घट सकता है जो इंसान की सोच से परे हो. कभी शिकारी शिकार पर भारी पड़ता है तो कभी ताकत का पूरा समीकरण ही पलट जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब मजे भी ले रहे हैं. वीडियो में जंगल के बीच शेरों का पूरा झुंड पेड़ के नीचे आराम फरमाता नजर आता है. माहौल इतना शांत है मानो जंगल की सारी हलचल थम गई हो. शेर बेफिक्र होकर बैठे हैं और उन्हें किसी खतरे की कोई चिंता नहीं दिखती. लेकिन तभी जंगल का असली राजा एंट्री करता है और पूरा सीन ही बदल जाता है.
हाथी को देखकर शेर के झुंड का छूटा पसीना, लगा दी दौड़
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शेरों का झुंड पेड़ की छांव में बैठा सुस्ताने में लगा है. कुछ शेर जमीन पर लेटे हुए हैं तो कुछ इधर उधर देख रहे हैं. अचानक वहां एक विशालकाय हाथी आता है. जैसे ही शेरों की नजर गजराज पर पड़ती है वैसे ही उनका सारा आत्मविश्वास हवा हो जाता है. अगले ही पल शेर ऐसे भागते नजर आते हैं मानो उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो.
पूरा झुंड बिना एक पल गंवाए वहां से दौड़ लगा देता है. हाथी की चाल में कोई हड़बड़ी नहीं दिखती. वह पूरे ठाठ से चलता हुआ पेड़ के पास पहुंचता है और शेरों की मौजूदगी से जरा भी प्रभावित नहीं होता. वहीं शेर जो खुद को जंगल का राजा कहलाते हैं, गजराज के सामने टिकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते. यह नजारा जंगल की असली ताकत को साफ तौर पर दिखा देता है.
यूजर्स लेने लगे मजे
वीडियो को makwavi_african_safaris नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेचारे आखिरी वाले शेर को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या. एक और यूजर ने लिखा...परिवार के साथ शेर था इसलिए समझदारी दिखाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अकेला शेर ज्यादा खतरनाक होता है, परिवार का लिहाज करके भाग गया.
