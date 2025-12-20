हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'शेर के झुंड पर भारी पड़ा हाथी' गजराज के सामने दुम दबाकर भागा जंगल के राजा का परिवार- वीडियो वायरल

Video: 'शेर के झुंड पर भारी पड़ा हाथी' गजराज के सामने दुम दबाकर भागा जंगल के राजा का परिवार- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शेरों का झुंड पेड़ की छांव में बैठा सुस्ताने में लगा है. कुछ शेर जमीन पर लेटे हुए हैं तो कुछ इधर उधर देख रहे हैं. अचानक वहां एक विशालकाय हाथी आता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 20 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

जंगल की दुनिया का अपना ही रौब और रोमांच होता है. यहां हर पल कुछ ऐसा घट सकता है जो इंसान की सोच से परे हो. कभी शिकारी शिकार पर भारी पड़ता है तो कभी ताकत का पूरा समीकरण ही पलट जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब मजे भी ले रहे हैं. वीडियो में जंगल के बीच शेरों का पूरा झुंड पेड़ के नीचे आराम फरमाता नजर आता है. माहौल इतना शांत है मानो जंगल की सारी हलचल थम गई हो. शेर बेफिक्र होकर बैठे हैं और उन्हें किसी खतरे की कोई चिंता नहीं दिखती. लेकिन तभी जंगल का असली राजा एंट्री करता है और पूरा सीन ही बदल जाता है.

हाथी को देखकर शेर के झुंड का छूटा पसीना, लगा दी दौड़

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शेरों का झुंड पेड़ की छांव में बैठा सुस्ताने में लगा है. कुछ शेर जमीन पर लेटे हुए हैं तो कुछ इधर उधर देख रहे हैं. अचानक वहां एक विशालकाय हाथी आता है. जैसे ही शेरों की नजर गजराज पर पड़ती है वैसे ही उनका सारा आत्मविश्वास हवा हो जाता है. अगले ही पल शेर ऐसे भागते नजर आते हैं मानो उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MAKWAVI AFRICAN SAFARIS (@makwavi_african_safaris)

पूरा झुंड बिना एक पल गंवाए वहां से दौड़ लगा देता है. हाथी की चाल में कोई हड़बड़ी नहीं दिखती. वह पूरे ठाठ से चलता हुआ पेड़ के पास पहुंचता है और शेरों की मौजूदगी से जरा भी प्रभावित नहीं होता. वहीं शेर जो खुद को जंगल का राजा कहलाते हैं, गजराज के सामने टिकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते. यह नजारा जंगल की असली ताकत को साफ तौर पर दिखा देता है.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को makwavi_african_safaris नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेचारे आखिरी वाले शेर को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या. एक और यूजर ने लिखा...परिवार के साथ शेर था इसलिए समझदारी दिखाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अकेला शेर ज्यादा खतरनाक होता है, परिवार का लिहाज करके भाग गया.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

Published at : 20 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
बिहार
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बॉलीवुड
अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार बोले- 'जल्द शूटिंग शुरू होगी'
अली अब्बास जफर की फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार का खुलासा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: छात्र नेता Osman Hadi अंतिम संस्कार में शामिल हुए Muhammad Yunus | Breaking
America Flood: America के हमलों ने मचाई तबाही, 70 से ज्यादा ठिकाने तबाह, अचानक क्या हुआ?|ABPLIVE
Pakistan Condom Crisis: क्या है पाकिस्तान का कंडोम संकट... भिखारी बने पड़ोसी पर दोहरी मार!
Tamilnadu में SIR की पहली लिस्ट जारी, वोटर लिस्ट में भूचाल! |ABP LIVE
Bangladesh Violence: Bangladesh में Osman Hadi की हत्या की क्या वजह, जानिए इनसाइड स्टोरी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
बिहार
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बॉलीवुड
अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार बोले- 'जल्द शूटिंग शुरू होगी'
अली अब्बास जफर की फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार का खुलासा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
जनरल नॉलेज
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
ट्रेंडिंग
Video: 'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget