हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC CGL Tier 2 Exam 2025 उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, जानें कब होगी परीक्षा ?

SSC CGL Tier 2 Exam 2025 उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, जानें कब होगी परीक्षा ?

अगर आप SSC CGL Tier 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है कि Tier 2 परीक्षा 18 और 19 जनवरी 2026 को देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Dec 2025 03:41 PM (IST)
अगर आप SSC CGL Tier 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अब आधिकारिक तारीख आ गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने घोषणा की है कि Tier 2 परीक्षा 18 और 19 जनवरी 2026 को देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी यह खबर उन सभी उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने Tier 1 पास कर लिया है और आगे चयन प्रक्रिया के लिए पात्र हैं.

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने SSC CGL Tier 2 परीक्षा 2025–26 के लिए आधिकारिक तिथि घोषित कर दी है यह परीक्षा 18 और 19 जनवरी 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी  इस महत्वपूर्ण चरण में 1,39,395 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे जिन्होंने पहले Tier 1 परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है Tier 2 परीक्षा केंद्रीय सरकार के Group B और Group C पदों के चयन प्रक्रिया का दूसरा चरण है.

एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की जानकारी

उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड SSC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा  एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, समय और उम्मीदवारों के लिए विशेष निर्देश उपलब्ध होंगे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है नियमों का पालन न करने पर प्रवेश नहीं मिलेगा.

यह भी पढ़ें - Year Ender: 2025 में किन यूनिवर्सिटी का रहा दबदबा? यहां जानें रैंकिंग

परीक्षा पैटर्न और तैयारी

SSC CGL Tier 2 परीक्षा में निम्नलिखित पेपर शामिल हैं:

  • गणित (Quantitative Abilities)
  • अंग्रेजी भाषा और समझ (English Language & Comprehension)
  • सांख्यिकी (Statistics)
  • सामान्य अध्ययन – वित्त और अर्थशास्त्र (General Studies – Finance & Economics)

हर पेपर के लिए अलग मार्किंग और समय सीमा निर्धारित है उम्मीदवारों को पुराने प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए सही रणनीति और नियमित अभ्यास से ही उच्च अंक प्राप्त करना संभव है.

यह भी पढ़ें - 10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी सरकारी नौकरी; जानें कैसे ?

पात्रता और आवेदन विवरण

Tier 2 परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की स्नातक योग्यता, आयु सीमा और राष्ट्रीयता जैसे मूल पात्रता मानदंड की जाँच आवश्यक है परीक्षा शुल्क और आवेदन संबंधी विवरण SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं किसी भी समस्या या शंका के लिए उम्मीदवार SSC हेल्पडेस्क या क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

तैयारी और रणनीति

परीक्षा की तारीख घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी अंतिम तैयारी और रिवीजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स में गणित, अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन शामिल हैं मॉक टेस्ट से अपनी गति और सटीकता बढ़ाना लाभकारी रहेगा सही योजना और समर्पित तैयारी के माध्यम से ही SSC CGL Tier 2 परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है.

ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड 

  • SSC की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.nic.inp पर जायें .
  • होमपेज पर “Admit Card” या “CGL” लिंक पर क्लिक करें.
  • अपने Registration Number / Roll Number और Date of Birth (DOB) डालें.
  • स्क्रीन पर आपका Admit Card दिख जाएगा, इसे PDF में डाउनलोड कर लें.
  • Admit Card का प्रिंट निकालें और परीक्षा के दिन Admit Card और Photo ID साथ लेकर जायें .


यह भी पढ़ें - ITI वालों के लिए सुनहरा मौका ,पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स में 225 पदों पर भर्ती,जानें कैसे करें आवेदन ?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 20 Dec 2025 03:41 PM (IST)
