हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडSohail Khan Birthday Bash: सोहेल खान के बर्थडे पर जमा हुआ खान परिवार, देखते बना सलमान का स्वैग, हाथ जोड़कर दिए पोज

Sohail Khan Birthday Bash: सोहेल खान के बर्थडे पर जमा हुआ खान परिवार, देखते बना सलमान का स्वैग, हाथ जोड़कर दिए पोज

Sohail Khan Birthday Bash: सोहेल खान आज अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनके इस खास दिन पर पूरी खान फैमिली को एक साथ देखा गया. वहीं भाई सलमान खान अपने स्वैग से छा गए.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 20 Dec 2025 06:38 PM (IST)
Sohail Khan Birthday Bash: सोहेल खान आज अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनके इस खास दिन पर पूरी खान फैमिली को एक साथ देखा गया. वहीं भाई सलमान खान अपने स्वैग से छा गए.

एक्टर सोहेल खान आज 55 साल के हो गए हैं. आज उनका बर्थडे है और ऐसे में पूरी खान फैमिली ने इस खास दिन को मिलकर सेलिब्रेट किया. इस दौरान सलमान खान ने धांसू एंट्री ली. वहीं कई फिल्मी हस्तियां भी सोहेल खान के बर्थडे बैश का हिस्सा बनीं.

अपने बर्थडे पर सोहेल खान कैजुअल लुक में नजर आए. स्काई ब्लू डेनिम शर्मा और जीन्स के साथ व्हाइट स्नीकर्स पहने वो कूल दिख रहे थे.
अपने बर्थडे पर सोहेल खान कैजुअल लुक में नजर आए. स्काई ब्लू डेनिम शर्मा और जीन्स के साथ व्हाइट स्नीकर्स पहने वो कूल दिख रहे थे.
सलमान खान भी अपने भाई सोहेल खान के इस खास दिन को सेलिब्रेट करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कैमरे के सामने धांसू एंट्री ली.
सलमान खान भी अपने भाई सोहेल खान के इस खास दिन को सेलिब्रेट करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कैमरे के सामने धांसू एंट्री ली.
Sohail Khan SALMAN KHAN Pragya Kapoor Sohail Khan Birthday

बॉलीवुड फोटो गैलरी

