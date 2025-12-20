एक्सप्लोरर
Sohail Khan Birthday Bash: सोहेल खान के बर्थडे पर जमा हुआ खान परिवार, देखते बना सलमान का स्वैग, हाथ जोड़कर दिए पोज
Sohail Khan Birthday Bash: सोहेल खान आज अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनके इस खास दिन पर पूरी खान फैमिली को एक साथ देखा गया. वहीं भाई सलमान खान अपने स्वैग से छा गए.
एक्टर सोहेल खान आज 55 साल के हो गए हैं. आज उनका बर्थडे है और ऐसे में पूरी खान फैमिली ने इस खास दिन को मिलकर सेलिब्रेट किया. इस दौरान सलमान खान ने धांसू एंट्री ली. वहीं कई फिल्मी हस्तियां भी सोहेल खान के बर्थडे बैश का हिस्सा बनीं.
Published at : 20 Dec 2025 06:28 PM (IST)
