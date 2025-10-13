हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीदिवाली से पहले चांदी-पीतल के पुराने बर्तनों की चमक कैसे लाएं वापस? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे

दिवाली से पहले चांदी-पीतल के पुराने बर्तनों की चमक कैसे लाएं वापस? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे

हर घर में चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं जिन्हें खास मौके पर निकाला जाता है. साल भर अलमारी में रहने से इन बर्तनों की चमक फीकी पड़ जाती है, उन पर काले धब्बे आ जाते हैं या जंग लग जाता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 13 Oct 2025 08:04 AM (IST)
हर घर में चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं जिन्हें खास मौके पर निकाला जाता है. साल भर अलमारी में रहने से इन बर्तनों की चमक फीकी पड़ जाती है, उन पर काले धब्बे आ जाते हैं या जंग लग जाता है.

दिवाली का त्योहार आते ही घरों में रौनक बढ़ जाती है. जैसे-जैसे त्योहार पास आता है, वैसे-वैसे घरों की साफ-सफाई, सजावट और पूजा की तैयारियां भी जोरों पर होती हैं. लोग नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयों की प्लानिंग करते हैं और घर को सजाने-संवारने में लग जाते हैं. लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो बहुत जरूरी होती है, वह है पूजा के बर्तन, हर घर में चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं जिन्हें साल में खास मौके पर ही निकाला जाता है. लेकिन साल भर अलमारी में बंद पड़े रहने से इन बर्तनों की चमक फीकी पड़ जाती है, उन पर काले धब्बे आ जाते हैं या जंग लग जाती है. लेकिन इन बर्तनों को दोबारा नए जैसा चमकाया जा सकता है और इसके लिए आपको किसी महंगे केमिकल या प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है.आपके ही किचन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन पुराने बर्तनों की खोई हुई चमक को चुटकियों में वापस ला सकती हैं. तो चलिए ऐसे आसान घरेलू नुस्खे जानते हैं, जिनसे आप इस दिवाली अपने पुराने बर्तनों को नया जैसा बना सकते हैं.

चांदी के बर्तनों पर जमी मैल और कालेपन हटाने के लिए नींबू और बेकिंग सोडा का यूज करें. एक नींबू काटें और उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाएं.अब इस मिक्सचर को चांदी के बर्तन पर लगाकर साफ कपड़े से रगड़ें. एक-दो मिनट में ही बर्तन चमकने लगेगा.
चांदी के बर्तनों पर जमी मैल न हटाने के लिए घर में जो भी सफेद टूथपेस्ट हो, उसे ब्रश या कपड़े की मदद से बर्तन पर लगाएं.थोड़ी देर रगड़ने के बाद पानी से धो दें. बर्तन की पुरानी चमक लौट आएगी.
चांदी के बर्तनों पर जमी मैल न हटाने के लिए एल्युमिनियम फॉयल ट्रिक अपनाएं. एक बड़ा बर्तन लें, उसमें गर्म पानी भरें, उसमें नमक और बेकिंग सोडा मिलाएं फिर चांदी के बर्तन को एल्युमिनियम फॉयल में लपेटें और इस पानी में कुछ देर के लिए डाल दें. बाहर निकाल कर धोएं और सुखा लें, चांदी बिलकुल नयी जैसी लगेगी.
पीतल के बर्तन साफ करने के लिए थोड़ा गेहूं का आटा लें, उसमें थोड़ा सा नमक और सिरका मिलाएं.इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं और बर्तन पर रगड़ें. गुनगुने पानी से धोकर सुखा लें. बर्तन चमक उठेगा.
पीतल के बर्तन साफ करने की नींबू और नमक की आसान ट्रिक अपनाएं. इसके लिए एक नींबू को काटें, उस पर थोड़ा नमक लगाएं. अब इससे पीतल के बर्तन को रगड़ें. कुछ ही मिनटों में बर्तन की गंदगी उतर जाएगी और उसमें नई चमक आ जाएगी.
पीतल के बर्तन साफ करने के लिए एक टमाटर को काट लें और उसका गूदा निकाल लें. इस गूदे को बर्तन पर अच्छे से रगड़ें, कुछ देर बाद धोकर देखिए, बर्तन चमकने लगेगा.
तांबे के बर्तन चमकाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सिरका लें और उसमें नमक मिलाएं, इस मिक्सचर को तांबे के बर्तन पर लगाकर कुछ देर रगड़ें फिर पानी से धोकर सुखा लें, पुरानी चमक वापस आ जाएगी.
तांबे के बर्तन साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट बनाएं. इससे तांबे के बर्तन को साफ करें. कुछ मिनट बाद धोकर साफ कपड़े से पोंछ दें, बर्तन नया सा दिखेगा.
Published at : 13 Oct 2025 08:04 AM (IST)
