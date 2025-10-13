दिवाली से पहले चांदी-पीतल के पुराने बर्तनों की चमक कैसे लाएं वापस? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे

चांदी के बर्तनों पर जमी मैल न हटाने के लिए एल्युमिनियम फॉयल ट्रिक अपनाएं. एक बड़ा बर्तन लें, उसमें गर्म पानी भरें, उसमें नमक और बेकिंग सोडा मिलाएं फिर चांदी के बर्तन को एल्युमिनियम फॉयल में लपेटें और इस पानी में कुछ देर के लिए डाल दें. बाहर निकाल कर धोएं और सुखा लें, चांदी बिलकुल नयी जैसी लगेगी.