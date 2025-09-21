हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीदिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज

दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज

Delhi Ayushman Arogya Mandir: दिल्ली में नए हेल्थ सेंटर खुल गए हैं. जहां मुफ्त टेस्ट, दवा और इलाज के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं. जान लीजिए किन-किन बीमारियों का होगा इलाज.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Sep 2025 04:10 PM (IST)
Delhi Ayushman Arogya Mandir: दिल्ली में नए हेल्थ सेंटर खुल गए हैं. जहां मुफ्त टेस्ट, दवा और इलाज के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं. जान लीजिए किन-किन बीमारियों का होगा इलाज.

सब लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत जरूरी होती हैं. कई बार लोगों को इलाज या टेस्ट के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन दिल्ली में अब आप अपने घर के पास ही ये सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे. नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसी मकसद से खोले गए हैं.

1/6
दिल्ली के आरोग्य मंदिरों में मरीजों को मुफ्त इलाज, दवा और लैब टेस्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण और योग जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी. यह केंद्र शहरवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सीधे पहुँच प्रदान करेगा.
दिल्ली के आरोग्य मंदिरों में मरीजों को मुफ्त इलाज, दवा और लैब टेस्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण और योग जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी. यह केंद्र शहरवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सीधे पहुँच प्रदान करेगा.
2/6
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में एक हजार की आबादी पर तीन बेड उपलब्ध होंगे. इलाज के अभाव में किसी मरीज की मौत नहीं होगी. हर अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे. ताकि मरीजों को दवाएं सस्ती और आसानी से मिलें.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में एक हजार की आबादी पर तीन बेड उपलब्ध होंगे. इलाज के अभाव में किसी मरीज की मौत नहीं होगी. हर अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे. ताकि मरीजों को दवाएं सस्ती और आसानी से मिलें.
3/6
आरोग्य मंदिरों में रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं. यहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और वय वंदना योजना के लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी होगा. इस सुविधा से लोग योजना का लाभ सीधे और तुरंत प्राप्त कर सकेंगे.
आरोग्य मंदिरों में रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं. यहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और वय वंदना योजना के लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी होगा. इस सुविधा से लोग योजना का लाभ सीधे और तुरंत प्राप्त कर सकेंगे.
4/6
इन केन्द्रों में मुफ्त जांच और स्क्रीनिंग की सुविधा मिलेगी. इसमें कैंसर स्क्रीनिंग, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की जांच शामिल हैं. इसके अलावा 14 प्रकार के नियमित टेस्ट जैसे ब्लड शुगर, डेंगू, मलेरिया और सिफलिस, 8 प्रकार के ब्लड टेस्ट और 79 अन्य टेस्ट आउटसोर्सिंग के जरिए किए जाएंगे.
इन केन्द्रों में मुफ्त जांच और स्क्रीनिंग की सुविधा मिलेगी. इसमें कैंसर स्क्रीनिंग, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की जांच शामिल हैं. इसके अलावा 14 प्रकार के नियमित टेस्ट जैसे ब्लड शुगर, डेंगू, मलेरिया और सिफलिस, 8 प्रकार के ब्लड टेस्ट और 79 अन्य टेस्ट आउटसोर्सिंग के जरिए किए जाएंगे.
5/6
मरीजों को फर्स्ट मेडिकल हेल्थ सेवाएं भी दी जाएंगी. इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए देखभाल और डिलवरी की सुविधा, बच्चों के लिए 12 अलग-अलग बीमारियों के टीके, 105 प्रकार की जरूरी दवाइयां मुफ्त और सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी, बुखार का इलाज शामिल है.
मरीजों को फर्स्ट मेडिकल हेल्थ सेवाएं भी दी जाएंगी. इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए देखभाल और डिलवरी की सुविधा, बच्चों के लिए 12 अलग-अलग बीमारियों के टीके, 105 प्रकार की जरूरी दवाइयां मुफ्त और सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी, बुखार का इलाज शामिल है.
6/6
स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए सप्ताह में दो बार योग क्लास आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी. दिल्लीवासियों को न केवल इलाज बल्कि स्वास्थ्य सुधार और रोगों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी.
स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए सप्ताह में दो बार योग क्लास आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी. दिल्लीवासियों को न केवल इलाज बल्कि स्वास्थ्य सुधार और रोगों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी.
Published at : 21 Sep 2025 04:10 PM (IST)
Tags :
Utility News Free Treatment Ayushman Arogya Mandir

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs PAK: आज बारिश में धुल जाएगा भारत और पाकिस्तान का मैच? दुबई के मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट
आज बारिश में धुल जाएगा भारत और पाकिस्तान का मैच? दुबई के मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मां के बाद बीजेपी नेता अपर्णा यादव के भाई पर भी FIR दर्ज, 14 करोड़ की ठगी का आरोप
मां के बाद बीजेपी नेता अपर्णा यादव के भाई पर भी FIR दर्ज, 14 करोड़ की ठगी का आरोप
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Worldwide Collection: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की वकालत का फैन हुआ बॉक्स ऑफिस, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
'जॉली LLB 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs PAK: आज बारिश में धुल जाएगा भारत और पाकिस्तान का मैच? दुबई के मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट
आज बारिश में धुल जाएगा भारत और पाकिस्तान का मैच? दुबई के मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मां के बाद बीजेपी नेता अपर्णा यादव के भाई पर भी FIR दर्ज, 14 करोड़ की ठगी का आरोप
मां के बाद बीजेपी नेता अपर्णा यादव के भाई पर भी FIR दर्ज, 14 करोड़ की ठगी का आरोप
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Worldwide Collection: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की वकालत का फैन हुआ बॉक्स ऑफिस, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
'जॉली LLB 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
ऑटो
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
यूटिलिटी
तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?
तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?
जनरल नॉलेज
Water Production: अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना लिया पानी, क्या वह होगा पीने लायक?
अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना लिया पानी, क्या वह होगा पीने लायक?
फूड
दिल्ली में ही मिल जाएगा गुजराती-बंगाली और उड़िया खाने का स्वाद, तुरंत नोट कर लें पता
दिल्ली में ही मिल जाएगा गुजराती-बंगाली और उड़िया खाने का स्वाद, तुरंत नोट कर लें पता
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget