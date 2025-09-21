दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज

इन केन्द्रों में मुफ्त जांच और स्क्रीनिंग की सुविधा मिलेगी. इसमें कैंसर स्क्रीनिंग, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की जांच शामिल हैं. इसके अलावा 14 प्रकार के नियमित टेस्ट जैसे ब्लड शुगर, डेंगू, मलेरिया और सिफलिस, 8 प्रकार के ब्लड टेस्ट और 79 अन्य टेस्ट आउटसोर्सिंग के जरिए किए जाएंगे.