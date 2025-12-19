देश के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी राज्यों तक ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई हिस्सों में सुबह और रात के समय घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है. इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने 19 से 21 दिसंबर के बीच उत्तर भारत के कई क्षेत्रों के लिए कोहरे, शीत लहर और बेहद कम दृश्यता को लेकर अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरे की स्थिति और गंभीर हो सकती है. उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है. पंजाब, बिहार और उत्तराखंड में भी 19 और 20 दिसंबर को घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है. कुछ इलाकों में दृश्यता 100 मीटर से भी नीचे जा सकती है, जिससे यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है. 20 से 22 दिसंबर के बीच इन क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. 21 दिसंबर को कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और पाला पड़ने की आशंका बनी रहेगी.

मैदानी इलाकों में शीत लहर का खतरा

अगले दो दिनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में शीत लहर चलने की संभावना जताई गई है. मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है. हाल के दिनों में इंदौर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम की गंभीरता को साफ दिखाता है.

दिल्ली-एनसीआर में कोहरा और स्मॉग की दोहरी परेशानी

दिल्ली और आसपास के इलाकों में 18 से 21 दिसंबर के बीच कोहरे का असर बना रहने की संभावना है. सफदरजंग और पालम एयरपोर्ट पर दृश्यता कई बार घटकर 100 मीटर तक पहुंच गई है. तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन सुबह और रात के समय घना कोहरा उड़ानों और ट्रैफिक पर असर डाल सकता है.

स्मॉग के कारण बिगड़ी हवा की गुणवत्ता

ठंड और कोहरे के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण भी चिंता का विषय बना हुआ है. गुरुवार (18 दिसंबर 2025) को राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई. इससे सांस की समस्या वाले लोगों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ठंड का असर

उत्तर प्रदेश में ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है. 19 दिसंबर को मौसम साफ रह सकता है, लेकिन कई जिलों में घना से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की संभावना बनी हुई है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति भी बन सकती है. उत्तराखंड में ठंड की मार और ज्यादा तेज है. पहाड़ी क्षेत्रों में पाले की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में गलनभरी ठंड और कोहरे से परेशानी बढ़ गई है. फसलों और सड़क यातायात पर भी इसका असर देखा जा रहा है.

