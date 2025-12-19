हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबीएस6 से कम गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन, कहां और कैसे जांचें कि कोई वाहन बीएस4 है या बीएस6?

दिल्ली में GRAP स्टेज IV लागू होने के बाद BS-VI वाहनों को ही चलाने की अनुमति है. RC, ट्रांसपोर्ट वेबसाइट और वाहन पर लगे लेबल से आसानी से पता किया जा सकता है कि आपका वाहन BS-IV है या BS-VI.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 19 Dec 2025 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते और खतरनाक स्तर को देखते हुए प्रदेश की दिल्ली सरकार ने GRAP स्टेज IV के तहत सख्त पाबंदियां और नियम लागू किए हैं, जिससे दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंचे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को रोका जा सके. दिल्ली के कई स्थानों पर AQI 400 से 500 तक दर्ज किया गया है, जो प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है. GRAP स्टेज IV के लागू होने से कई तरह की पाबंदियां या प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिसका सीधा और मुख्य असर हमें वाहनों पर देखने को मिला है, जिसमें BS-VI (भारत स्टेज-6) उत्सर्जन मानकों या एमिशन स्टैंडर्ड के व्हीकल ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे और BS-IV, BS-III या उससे पुराने मानक या स्टैंडर्ड के व्हीकल्स को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है.

BS-VI मानक क्यों जरूरी हैं?

भारत स्टेज-VI (BS-VI) भारत सरकार की तरफ से ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं कम हो, जिससे प्रदूषण की मात्रा में कमी आए. BS-VI वाली गाड़ियां कम धुआं छोड़ती हैं. इससे हवा साफ रहती है और सांस की बीमारियां कम होती हैं. पुराने नियमों (BS-IV) वाली गाड़ियों से ज्यादा हानिकारक गैसें निकलती थीं, जो मुख्य अंग यानी फेफड़ों, दिल, आंखों और त्वचा को भारी नुकसान पहुंचाती हैं.

कैसे पता करें आपका वाहन BS-IV है या BS-VI?

हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा व्हीकल BS-IV या BS-VI में से कौन से एमिशन स्टैंडर्ड का है, जिसे दिल्ली में सड़क पर बिना पाबंदी के चलाया जा सके. ये पता करने के कई सारे तरीके हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में.

RC से एमिशन स्टैंडर्ड कैसे चेक करें?

हमारा व्हीकल या वाहन BS-IV या BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड या मानक का है, इसे पता करने के लिए सबसे पहले आप अपने वाहन की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) को चेक करें. ध्यान से अपनी RC पर ‘Emission Norms’ या ‘Bharat Stage’ के कॉलम को चेक करें. अगर उस पर BS-VI (भारत स्टेज-6) लिखा है, तो आपका व्हीकल या वाहन BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड का है.

ऑनलाइन वाहन जानकारी कैसे देखें?

आप अपने वाहन की जानकारी के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके भी पता कर सकते हैं, जिसमें आप अपने व्हीकल या वाहन की जानकारी जैसे व्हीकल नंबर डालकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

BS-VI वाहनों की पहचान

BS-VI या भारत स्टेज-6, भारत सरकार की तरफ से सेट किया गया एक एमिशन स्टैंडर्ड या उत्सर्जन मानक है, जो पुराने BS-IV के मुकाबले कम धुआं और प्रदूषण करता है. आमतौर पर 1 अप्रैल 2020 की तारीख के बाद रजिस्टर हुए व्हीकल या वाहन BS-VI या भारत स्टेज-6 एमिशन स्टैंडर्ड के ही होते हैं.

वाहन पर BS-VI लेबल कहां देखें?

ऑटोमोबाइल या वाहन निर्माता कंपनियां अपने व्हीकल के इंजन या ड्राइवर के पास वाले डोर के फ्रेम में एक लेबल या प्लेट लगाती हैं, जिस पर ‘BS VI’ लिखा होता है.

Published at : 19 Dec 2025 09:03 AM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget