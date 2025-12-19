हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के

SMAT 2025 Final: भारतीय स्टार बल्लेबाज और झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में शानदार शतक जड़ा. उन्होंने अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान 10 छक्के भी लगाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 19 Dec 2025 09:11 AM (IST)
Ishan Kishan Hits Century In SMAT 2025 Final: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 (SMAT) के फाइनल मुकाबले में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचाया. किशन ने पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हरियाणा के खिलाफ खेले गए खिताबी मुकाबले में शानदार पारी खेलते हुए, महज 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. किशन की इस शानदार शतकीय पारी की बदौलत झारखंड ने 69 रन से मुकाबला अपने नाम किया.

ईशान किशन ने खेली विस्फोटक पारी

ईशान किशन ने फाइनल मुकाबले में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बाउंड्री से खूब रन बटोरे, जिस वजह से हरियाणा के गेंदबाजों को सेट होने का कोई मौका ही नहीं मिला. किशन ने अपनी 49 गेंदों की पारी में कुल 101 रन बनाए, जिसमें मैदान के चारों ओर 10 शानदार छक्के और 6 चौके शामिल थे. इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी पारी के 84 रन तो केवल चौकों और छक्कों की मदद से बनाए हैं.

SMAT 2025 सीजन में 500 से ज्यादा रन 

ईशान किशन के लिए SMAT 2025 का पूरा सीजन काफी शानदार रहा है, जहां उन्होंने बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों जिम्मेदारी के साथ खुद को साबित किया है. इस टूर्नामेंट में किशन ने निरंतरता और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया और झारखंड की ओर से ओपनिंग करते हुए लगभग हर मैच में टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी.

फाइनल की इस शतकीय पारी को मिलाकर ईशान ने इस सीजन में 500 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें दो शानदार शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. पूरे सीजन के दौरान किशन का स्ट्राइक रेट 190 के आसपास बना रहा.

क्या अब किशन की होगी टीम इंडिया में वापसी

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 (SMAT) में ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड को पहली बार इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनाया है. वहीं, इस प्रदर्शन से भारतीय राष्ट्रीय टीम और आगामी आईपीएल के लिए भी अपनी दावेदारी को बेहद मजबूत कर दिया है. अब देखना होगा कि सेलेक्टर्स ईशान किशन को टीम इंडिया कब तक वापसी कराएंगे.

Published at : 19 Dec 2025 09:10 AM (IST)
Tags :
ISHAN KISHAN CRICKET SMAT 2025 JHK VS HAR JHARKHAND VS HARYANA FINAL IN SMAT 2025
