हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनITA Awards 2025:रुपाली गांगुली को 'अनुपमा' के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड,पति नहीं इस खास शख्स को दिया क्रेडिट

ITA Awards 2025:रुपाली गांगुली को 'अनुपमा' के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड,पति नहीं इस खास शख्स को दिया क्रेडिट

ITA Awards 2025: स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में लीड रोल निभाकर रुपाली गांगुली ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी है. आलम ये है कि उनका शो अक्सर टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर ही देखने को मिलता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Dec 2025 08:51 AM (IST)
वैसे हमेशा से टीआरपी लिस्ट में टॉप पर रहने वाले अनुपमा सीरियल को इस बार बिग बॉस 19 ने टीआरपी में पछाड़ दिया. लेकिन, रुपाली गांगुली का क्रेज फैंस में कम नहीं हुआ.

वैसे हमेशा से टीआरपी लिस्ट में टॉप पर रहने वाले अनुपमा सीरियल को इस बार बिग बॉस 19 ने टीआरपी में पछाड़ दिया. लेकिन, रुपाली गांगुली का क्रेज फैंस में कम नहीं हुआ.

रुपाली गांगुली ने 'अनुपमा' सीरियल के जरिए घर-घर में अपनी अलग पहचान बनाई है. रुपाली को अब लोग उनके रियल नेम से कम बल्कि अनुपमा के नाम से ज्यादा जानते हैं.
रुपाली गांगुली ने 'अनुपमा' सीरियल के जरिए घर-घर में अपनी अलग पहचान बनाई है. रुपाली को अब लोग उनके रियल नेम से कम बल्कि अनुपमा के नाम से ज्यादा जानते हैं.
रुपाली गांगुली को अनुपमा के कैरेक्टर में इतना पसंद किया जाता है कि उन्हें आईटीए अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस (पॉपुलर) के खिताब से नवाजा गया.
रुपाली गांगुली को अनुपमा के कैरेक्टर में इतना पसंद किया जाता है कि उन्हें आईटीए अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस (पॉपुलर) के खिताब से नवाजा गया.
Published at : 19 Dec 2025 08:51 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama ITA Awards 2025

