बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

हिंदी न्यूज़ > फोटो गैलरी > यूटिलिटी > क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा

क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा

Credit Card Tips: क्रेडिट कार्ड लेते ही लोग कर देते हैं यह गलतियां जिनसे आपका सिबिल स्कोर तुरंत गिर सकता है. इसलिए इन बातों का रखें खास ध्यान. नहीं तो आगे चलकर हो सकती है मुश्किल.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Nov 2025 06:57 AM (IST)
Credit Card Tips: क्रेडिट कार्ड लेते ही लोग कर देते हैं यह गलतियां जिनसे आपका सिबिल स्कोर तुरंत गिर सकता है. इसलिए इन बातों का रखें खास ध्यान. नहीं तो आगे चलकर हो सकती है मुश्किल.

पहले क्रेडिट कार्ड कुछ लोगों के पास ही होते थे. लेकिन आज हालात बदल चुके हैं. लगभग हर घर में एक-ना-एक कार्ड जरूर मिलता है और लोग ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बिल पेमेंट तक इसका जमकर इस्तेमाल करते हैं.

1/6
बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त गलतियों कर देते हैं. कई बार लोग ऐसी छोटी-छोटी चूक कर देते हैं जिनका असर सीधे सिबिल स्कोर पर पड़ता है और आगे चलकर बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. इसलिए इन गलतियों से बचें.
बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त गलतियों कर देते हैं. कई बार लोग ऐसी छोटी-छोटी चूक कर देते हैं जिनका असर सीधे सिबिल स्कोर पर पड़ता है और आगे चलकर बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. इसलिए इन गलतियों से बचें.
2/6
सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती है टाइम पर बिल न भरना है. कई लोग मिनिमम ड्यू भरकर बाकी रकम अगले महीने तक खींचते रहते हैं. इससे ब्याज बहुत तेजी से बढ़ता है और बैंक आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी पर शक करने लगते हैं. यही वजह है कि सिबिल स्कोर तुरंत गिरने लगता है.
सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती है टाइम पर बिल न भरना है. कई लोग मिनिमम ड्यू भरकर बाकी रकम अगले महीने तक खींचते रहते हैं. इससे ब्याज बहुत तेजी से बढ़ता है और बैंक आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी पर शक करने लगते हैं. यही वजह है कि सिबिल स्कोर तुरंत गिरने लगता है.
3/6
इसके बाद बड़ी गलती है कार्ड की पूरी लिमिट को इस्तेमाल कर लेना. लिमिट का 90 या 100 प्रतिशत तक खर्च करना आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को कमजोर करता है. अच्छा स्कोर बनाए रखने के लिए लिमिट का 30 प्रतिशत तक इस्तेमाल करना ही समझदारी है.
इसके बाद बड़ी गलती है कार्ड की पूरी लिमिट को इस्तेमाल कर लेना. लिमिट का 90 या 100 प्रतिशत तक खर्च करना आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को कमजोर करता है. अच्छा स्कोर बनाए रखने के लिए लिमिट का 30 प्रतिशत तक इस्तेमाल करना ही समझदारी है.
4/6
बहुत से लोग बार-बार अलग-अलग बैंकों में नए कार्ड या लोन के लिए आवेदन करते हैं. ऐसा करना भी सही नहीं होता है. इसलिए जरूरत हो तभी आवेदन करें. वरना आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है. कुछ लोग कार्ड को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते. यह भी सही तरीका नहीं है.
बहुत से लोग बार-बार अलग-अलग बैंकों में नए कार्ड या लोन के लिए आवेदन करते हैं. ऐसा करना भी सही नहीं होता है. इसलिए जरूरत हो तभी आवेदन करें. वरना आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है. कुछ लोग कार्ड को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते. यह भी सही तरीका नहीं है.
5/6
क्रेडिट स्कोर कार्ड की एक्टिविटी पर ही बनता है. अगर एक से ज्यादा कार्ड हैं. तो सबसे कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं. इससे आपकी हिस्ट्री मजबूत रहेगी और आपका सिबिल स्कोर अच्छा बना रहेगा. कभी भी एक ही कार्ड से सारे पेमेंट न करें.
क्रेडिट स्कोर कार्ड की एक्टिविटी पर ही बनता है. अगर एक से ज्यादा कार्ड हैं. तो सबसे कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं. इससे आपकी हिस्ट्री मजबूत रहेगी और आपका सिबिल स्कोर अच्छा बना रहेगा. कभी भी एक ही कार्ड से सारे पेमेंट न करें.
6/6
कई बार लोगों के पास 2-3 कार्ड होते हैं. ऐसे में वह जिन कार्ड्स का कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें बंद करवा देते हैं. मगर यह सही नहीं है. ऐसा करना भी सिबिल स्कोर को प्रभावित करता है. इन गलतियों से बचकर न सिर्फ आप अपना सिबिल स्कोर सही रख सकते हैं.
कई बार लोगों के पास 2-3 कार्ड होते हैं. ऐसे में वह जिन कार्ड्स का कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें बंद करवा देते हैं. मगर यह सही नहीं है. ऐसा करना भी सिबिल स्कोर को प्रभावित करता है. इन गलतियों से बचकर न सिर्फ आप अपना सिबिल स्कोर सही रख सकते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 06:57 AM (IST)
