क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा

सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती है टाइम पर बिल न भरना है. कई लोग मिनिमम ड्यू भरकर बाकी रकम अगले महीने तक खींचते रहते हैं. इससे ब्याज बहुत तेजी से बढ़ता है और बैंक आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी पर शक करने लगते हैं. यही वजह है कि सिबिल स्कोर तुरंत गिरने लगता है.