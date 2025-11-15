एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा
Credit Card Tips: क्रेडिट कार्ड लेते ही लोग कर देते हैं यह गलतियां जिनसे आपका सिबिल स्कोर तुरंत गिर सकता है. इसलिए इन बातों का रखें खास ध्यान. नहीं तो आगे चलकर हो सकती है मुश्किल.
पहले क्रेडिट कार्ड कुछ लोगों के पास ही होते थे. लेकिन आज हालात बदल चुके हैं. लगभग हर घर में एक-ना-एक कार्ड जरूर मिलता है और लोग ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बिल पेमेंट तक इसका जमकर इस्तेमाल करते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 15 Nov 2025 06:57 AM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
इमर्सन रॉड से गर्म कर रहे हैं नहाने का पानी तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो जा सकती है जान
यूटिलिटी
7 Photos
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राहुल ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
बॉलीवुड
‘दे दे प्यार दे 2’ की सॉलिड हुई शुरुआत, ओपनिंग डे पर 24 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion