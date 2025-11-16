एक दिन में कितना कैश निकाल सकते हैं आप, जान लीजिए बैंक का नियम

अगर आपको भी कैश की जरूरत पड़ती रहती है. तो आपको भी पता होना चाहिए एक दिन में कैश निकालने की क्या लिमिट है. आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग ने कैश से जुड़े नियम काफी साफ कर दिए हैं. अगर आप एक तय सीमा से ज्यादा नकद निकालते या देते हैं तो यह सीधे टैक्स नियमों के खिलाफ जाता है.