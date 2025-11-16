हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक दिन में कितना कैश निकाल सकते हैं आप, जान लीजिए बैंक का नियम

एक दिन में कितना कैश निकाल सकते हैं आप, जान लीजिए बैंक का नियम

Cash Withdrawal Limit: एक दिन में इतने लाख रुपये से ज्यादा कैश लेना या देना नियमों के खिलाफ माना जाता है. ऐसा करने पर इनकम टैक्स विभाग जुर्माना लगा सकता है. पता कर लें लिमिट.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Nov 2025 04:07 PM (IST)
Cash Withdrawal Limit: एक दिन में इतने लाख रुपये से ज्यादा कैश लेना या देना नियमों के खिलाफ माना जाता है. ऐसा करने पर इनकम टैक्स विभाग जुर्माना लगा सकता है. पता कर लें लिमिट.

अब ज्यादातर चीजें डिजिटल पेमेंट से हो जाती हैं. लेकिन कई लोग अभी भी घर, गिफ्ट या बिजनेस के कामों में कैश इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए वह अपने बैंक खाते से कैश निकालते हैं. लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कैश निकालने की लिमिट कितनी होती है.

अगर आपको भी कैश की जरूरत पड़ती रहती है. तो आपको भी पता होना चाहिए एक दिन में कैश निकालने की क्या लिमिट है. आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग ने कैश से जुड़े नियम काफी साफ कर दिए हैं. अगर आप एक तय सीमा से ज्यादा नकद निकालते या देते हैं तो यह सीधे टैक्स नियमों के खिलाफ जाता है.
अगर आपको भी कैश की जरूरत पड़ती रहती है. तो आपको भी पता होना चाहिए एक दिन में कैश निकालने की क्या लिमिट है. आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग ने कैश से जुड़े नियम काफी साफ कर दिए हैं. अगर आप एक तय सीमा से ज्यादा नकद निकालते या देते हैं तो यह सीधे टैक्स नियमों के खिलाफ जाता है.
सरकार अब कैश ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखती है. क्योंकि बड़े ट्रांजेक्शन में टैक्स चोरी की आशंका बढ़ जाती है. कई बार लोग जानकारी न होने की वजह से ज्यादा कैश में लेनदेन कर लेते हैं और बाद में उन्हें टैक्स नोटिस मिल जाता है.
सरकार अब कैश ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखती है. क्योंकि बड़े ट्रांजेक्शन में टैक्स चोरी की आशंका बढ़ जाती है. कई बार लोग जानकारी न होने की वजह से ज्यादा कैश में लेनदेन कर लेते हैं और बाद में उन्हें टैक्स नोटिस मिल जाता है.
आपको बता दें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269ST के मुताबिक एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम दो लाख रुपये तक का कैश ले या दे सकता है. इससे ज्यादा नकद लेनदेन करना सीधा नियमों का उल्लंघन माना जाता है. चाहे गिफ्ट देना हो, लोन लेना हो या बिजनेस पेमेंट करना हो यह लिमिट हर पेमेंट पर लागू होती है.
आपको बता दें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269ST के मुताबिक एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम दो लाख रुपये तक का कैश ले या दे सकता है. इससे ज्यादा नकद लेनदेन करना सीधा नियमों का उल्लंघन माना जाता है. चाहे गिफ्ट देना हो, लोन लेना हो या बिजनेस पेमेंट करना हो यह लिमिट हर पेमेंट पर लागू होती है.
एक व्यक्ति से एक दिन में दो लाख रुपये से ज्यादा नकद लेने पर विभाग इसे रेड फ्लैग मान सकता है. अगर कोई इस नियम को तोड़ता है. तो जुर्माना भी काफी सख्त है. जितनी रकम आपने नकद ली है. उतना ही जुर्माना भरना पड़ सकता है.
एक व्यक्ति से एक दिन में दो लाख रुपये से ज्यादा नकद लेने पर विभाग इसे रेड फ्लैग मान सकता है. अगर कोई इस नियम को तोड़ता है. तो जुर्माना भी काफी सख्त है. जितनी रकम आपने नकद ली है. उतना ही जुर्माना भरना पड़ सकता है.
मसलन आपने ढाई लाख रुपये कैश में लिए तो ढाई लाख रुपये ही जुर्माना लग सकता है. यह पेनल्टी इनकम टैक्स एक्ट की धारा 271DA के तहत लगाई जाती है और यह पेनल्टी लेने वाले व्यक्ति पर लागू होता है. देने वाले पर नहीं.
मसलन आपने ढाई लाख रुपये कैश में लिए तो ढाई लाख रुपये ही जुर्माना लग सकता है. यह पेनल्टी इनकम टैक्स एक्ट की धारा 271DA के तहत लगाई जाती है और यह पेनल्टी लेने वाले व्यक्ति पर लागू होता है. देने वाले पर नहीं.
सरकार ने यह नियम इसलिए बनाए हैं क्योंकि नकद का ट्रैक रखना मुश्किल होता है. डिजिटल या बैंकिंग लेनदेन में हर चीज दर्ज रहती है. जिससे पारदर्शिता बढ़ती है. निजी लेनदेन भी इस नियम से बाहर नहीं आते. मतलब अगर आप अपने रिश्तेदार या दोस्त को भी दो लाख से ज्यादा नकद देते हैं. तो विभाग इसकी जांच कर सकता है.
सरकार ने यह नियम इसलिए बनाए हैं क्योंकि नकद का ट्रैक रखना मुश्किल होता है. डिजिटल या बैंकिंग लेनदेन में हर चीज दर्ज रहती है. जिससे पारदर्शिता बढ़ती है. निजी लेनदेन भी इस नियम से बाहर नहीं आते. मतलब अगर आप अपने रिश्तेदार या दोस्त को भी दो लाख से ज्यादा नकद देते हैं. तो विभाग इसकी जांच कर सकता है.
Published at : 16 Nov 2025 04:07 PM (IST)
Cash Withdrawal Bank Rules

