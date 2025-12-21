दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने के बाद भारत को 348 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है. हालांकि, एक समय पाकिस्तान का स्कोर 43 ओवर में ही सिर्फ 3 विकेट पर 300 के पार था, लेकिन अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग और पाकिस्तान को 350 के अंदर रोक लिया. पाकिस्तान के लिए ओपनर समीर मिन्हास ने 113 गेंद में 172 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके और 9 छक्के निकले. वहीं भारत के लिए दीपेश देवेन्द्रन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके.

भारत को खिताब जीतने के लिए अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में खिताबी मैच में सबसे बड़ा रन चेज करना होगा. पाकिस्तान से अंडर-19 एशिया कप के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है. पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 347 रन बनाए. अब भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे से बड़ी उम्मीदें रहेंगी.

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी अंडर-19 पाकिस्तान की टीम तेज शुरुआत करने में कामयाब रही. 50-50 ओवर के मैच में 3 ओवर में ही स्कोर 30 के पार था. चौथे ओवर में पहला विकेट गिरा. हमजा जहूर 14 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए. उनके बल्ले से 2 छक्के और एक चौका निकला. वहीं तीन नंबर पर आए उस्मान खान ने 45 गेंद में तीन चौके और एक छक्के की मदद से 35 रनों की पारी खेली.

एक तरफ से समीर मिन्हास तेजी से रन बना रहे थे. वहीं दूसरी तरफ से संभलकर बल्लेबाजी हो रही थी. चार नंबर के अहमद हुसैन ने 72 गेंद में 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. हालांकि, समीर मिन्हास खुलकर खेल रहे थे. समीर ने 113 गेंद में 17 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 172 रनों की धुआंधार पारी खेली. कप्तान फरहान यूसुफ ने 18 गेंद में 19 रन बनाए. उनके बल्ले से दो चौके और एक छक्का आया.

समीर मिन्हास के आउट होते ही पाकिस्तानी बल्लेबाज 'तू चल मैं आया' की तर्ज पर आउट हुए. अंतिम 7 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ 45 रन दिए. भारत के लिए दीपेश देवेन्द्रन ने 10 ओवर में 83 रन देकर तीन विकेट झटके. खिलन पटेल ने 10 ओवर में सिर्फ 44 रन देकर 2 विकेट लिए. वहीं हेनल पटेल को भी दो सफलता मिलीं.