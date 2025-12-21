हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारहिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?

Bihar Hijab Controversy: हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ. नुसरत परवीन पटना के पाटलिपुत्र इलाके के मोहिउद्दीन अपार्टमेंट में रहती हैं. एबीपी न्यूज की टीम उस अपार्टमेंट में पहुंचकर जानकारी ली.

By : आर्यन आनंद | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Dec 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के घर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची. वहां पर न तो नुसरत परवीन मिलीं और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य ही मिला. आपार्टमेंट के गार्ड शंभू कुमार ने बताया कि नुसरत का पूरा परिवार फिलहाल फ्लैट में नहीं है. वे लोग कहां गए हैं, इसकी जानकारी नहीं है.

अपार्टमेंट के गार्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि नुसरत शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं. डॉ. नुसरत परवीन पटना के पाटलिपुत्र इलाके के मोहिउद्दीन अपार्टमेंट के दूसरे तल्ले पर रहती हैं. 

नुसरत परवीन ने 20 दिसंबर को नहीं जॉइन की नौकरी

बता दें कि हिजाब विवाद के बाद नुसरत परवीन ने कल (20 दिसंबर) अपनी नौकरी भी जॉइन नहीं की. 20 दिसंबर को उन्हें योगदान देना था. जिसके बाद जॉइनिंग डेट बढ़ाने का फैसला लिया गया. फिलहाल सरकार ने जॉइनिंग डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है. इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है. 

15 दिसंबर को आयुष डॉक्टर्स को बांटे गए थे नियुक्ति पत्र

15 दिसंबर को पटना में नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों नियुक्ति पत्र बांटने के लिए आयोजित समारोह के दौरान डॉ. नुसरत परवीन का हिजाब हटाने के बाद सीएम नीतीश कुमार विवादों में घिर गए. एक वीडियो क्लिप के जरिए सामने आई इस घटना की देशभर में विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की. कुछ नेता इस पर नीतीश कुमार से सफाई देने और माफी की मांग भी कर रहे हैं.

वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इरादा न तो दुर्भावनापूर्ण था और न ही अपमानजनक था. नीतीश कुमार के इस हावभाव को स्नेहपूर्ण बताया जा रहा है और इसकी तुलना एक अभिभावक के हावभाव से की जा रही है. सत्ता पक्ष का आरोप है कि कुछ राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करने वाले मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं.

Published at : 21 Dec 2025 03:40 PM (IST)
Nitish Kumar Hijab Row BIHAR NEWS Nusrat Parveen
