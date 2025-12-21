नाबार्ड में निकली भर्ती, 62 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश

सरकारी बैंक में नौकरी करने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डवलपमेंट ने स्पेशलिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के तहत अलग-अलग विभागों में कुल 17 पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 2 जनवरी 2026 तक नाबार्ड की ऑफिशल वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

नाबार्ड के किन विभागों में होगी भर्ती?

नाबार्ड की यह भर्ती आरएमडी, डीओआर, डीआईटी, डीईएआर और डीडीएमएबीआई समेत कई विभागों में निकाली गई है. इन पदों पर एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर, रिस्क मैनेजर, प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन, सीनियर कंसल्टेंट, डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर और फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट पद शामिल है. सभी पद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरे जाएंगे. इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें आयु सीमा पोस्ट के अनुसार तय की गई है. अलग-अलग पदों के लिए न्यूनतम उम्र 28 साल और अधिकतम उम्र 62 साल तक रखी गई है. जिसका मतलब है कि एक्सपीरियंस उम्मीदवारों के लिए भी नाबार्ड में काम करने का यह अच्छा मौका है.

क्या होगी सैलरी और योग्यताएं?

नाबार्ड स्पेशलिस्ट पदों पर चयनित उम्मीदवारों को शानदार सैलरी दी जाएगी. पोस्ट के अनुसार हर महीने 1.50 लाख रुपये से लेकर 3.85 लाख रुपये तक सैलरी मिलेगी. इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 2 साल की होगी, जिसे आगे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है. वहीं स्पेशलिस्ट पदों के लिए योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग तय की गई है. एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके साथ इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, फाइनेंस, एमबीए, पीजीडीआई, सीए या सीएस में डिग्री और कम से कम 10 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस मांगा गया है. वहीं रिस्क मैनेजर और मार्केट रिस्क से जुड़े पदों के लिए फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग में बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है. इसके अलावा इस भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी. उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और एक्सपीरियंस के आधार पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इंटरव्यू के बाद ही फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले नाबार्ड की ऑफिशल वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा.

इसके बाद लॉगिन कर आवेदन फार्म में सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी.

अब फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का निशान और हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन करके अपलोड करना होगा.

जनरल और दूसरी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है.

लास्ट में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा.

