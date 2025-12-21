बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे इन दिनों अपनी हालिया रिलीज सीरीज 'साली मोहब्बत' और फिल्म 'रात अकेली है- द बंसल मर्डर्स' को लेकर सुर्खियों में हैं. बॉलीवुड के साथ-साथ एक्ट्रेस ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है. हाल ही में राधिका ने साउथ फिल्ममेकर्स के साथ काम करने को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें किस तरह ज्यादा पैडिंग लगाने के लिए कहा था.

स्क्रीन में दिव्येंदु शर्मा से बात करते हुए राधिका आप्टे ने कहा- 'मैंने कुछ साउथ इंडियन फिल्में इसलिए कीं क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी. बात ये है कि वहां भी बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, खासकर साउथ इंडिया में. मैं साउथ इंडियन फिल्मों को एकतरफा नहीं कह रही हूं क्योंकि हर इंडस्ट्री में बेहतरीन फिल्में बनती हैं. लेकिन कुछ फिल्मों में मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा.'

'वो मेरे बम और ब्रेस्ट पर और पैडिंग लगाना चाहते थे...'

राधिका आप्टे अपनी एक साउथ फिल्म की शूटिंग के दौरान का वाक्या सुनाती हैं. वो कहती हैं- 'मुझे याद है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, जब हम एक छोटे से कस्बे में थे, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सेट पर अकेली महिला थी. वो मेरे बम और ब्रेस्ट पर और पैडिंग लगाना चाहते थे. वो मुझसे कहते थे कि और पैडिंग लगाओ अम्मा! और मैं सोचती थी कि कितनी पैडिंग? आप किसी को और कितना गोल बनाएंगे? तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि पैडिंग नहीं. मैं अकेली फीमेल थी! मेरे पास कोई मैनेजर नहीं था, कोई एजेंट नहीं था, पूरी टीम में मर्द थे! तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ओह माय गुडनेस.'

इन साउथ फिल्मों में नजर आईं राधिका आप्टे

बता दें कि राधिका आप्टे ने कई साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस 'ऑल इन ऑल अझगु राजा', 'वेट्री सेल्वन' और 'कबाली' जैसी तमिल फिल्में शामिल हैं. इसके अलावा वो नंदामुरी बालकृष्ण के साथ तेलुगु फिल्म 'लीजेंड' में भी काम कर चुकी हैं.