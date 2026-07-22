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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन का टिकट है फिर भी लगेगा जुर्माना, सफर के दौरान ये गलती करने से बचें, अभी जान लें ये जरूरी बात

Train News: ट्रेन का टिकट है फिर भी लगेगा जुर्माना, सफर के दौरान ये गलती करने से बचें, अभी जान लें ये जरूरी बात

Indian Railways Rule: ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अगर ट्रेन में आप तय सीमा से ज्यादा सामान ले गए तो आपके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Jul 2026 07:23 PM (IST)
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  • जनरल, स्लीपर और एसी क्लास के लिए सीमाएँ अलग हैं।

Train Luggage Rule: अगर आपने फ्लाइट में सफर किया है तो जानते ही होंगे कि फ्लाइट में एक तय सीमा तक सामान अपने साथ ले जाने की परमिशन होती है ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये नियम केवल फ्लाइट के लिए ही है. लेकिन ऐसा नहीं है. ट्रेन से सफर के दौरान भी सामान ले जाने की एक लिमिट होती है. अगर कोई जरूरत से ज्यादा सामान अपने साथ ट्रेन में ले जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना तक लगाया जा सकता है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि हम ट्र्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं.

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ज्यादा सामान ले जाना है तो करें ये काम

अगर आपके पास ज्यादा सामान है और वह तय सीमा से ज्यादा है तो कुछ जरूरी काम करें जैसे...

  • सफर शुरू होने से पहले रेलवे के लगेज कार्यालय में जाएं.
  • वहां पर जाकर बुकिंग करवाएं
  • इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे.
  • ट्रेन रवाना होने से 1 घंटे पहले लगेज से जुड़ा सारा काम करवा लें, ताकि सफर के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो.

इन मामलों में देना पड़ेगा जुर्माना

अगर आप तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हैं और आपने उसकी पहले बुकिंग भी नहीं करवाई थी तो चेकिंग के दौरान आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

  • अगर आप तय सीमा से थोड़ा ही सामान ज्यादा लेकर सफर करते हैं तो आपको लगेज चार्ज का देना पड़ सकता है.
  • वहीं अगर सामान बहुत ज्यादा है और उसकी पहले बुकिंग भी नहीं कराई गई है तो आप 6 गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

हर क्लास के सामान ले जाने के नियम जानें

रेलवे नियमों के मुताबिक, हर क्लास के यात्रियों के लिए मुफ्त सामान ले जाने की एक अलग लिमिट तय है, जिसकी जानकारी होना जरूरी है. 

  • अगर आप जनरल में सफर कर रहे हैं तो आप 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं.
  • स्लीपर में आप 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं.
  • अगर आप फर्स्ट AC में सफर कर रहे हैं तो आप 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं.
  • वहीं सेकंड एसी में 50 किलोग्राम तक सामान ले जाने की परमिशन है.
  • थर्ड एसी में आप 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं.

ये गलती आपको पड़ेगी भारी

ट्रेन में सफर के दौरान अगर आपके साथ छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में बहुत ज्यादा सामान ले जाने को कोशिश न करें. ज्यादा सामान होगा तो आप बच्चों और बुजुर्गों को संभाल नहीं पाएंगे और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर भीड़भाड़ रहती है तो अच्छे रहेगा कि आप उतना सामान ले जितना आप उठा सके और जिससे रेलवे नियम का उल्लंघन न हो. ऐसी स्थिति में आप स्टेशन पर मौजूद कुली की भी मदद ले सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Luggage Rules
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