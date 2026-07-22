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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPS Pension: न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की मांग, सरकार ने संसद में दिया ये जवाब

EPS Pension: न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की मांग, सरकार ने संसद में दिया ये जवाब

EPS Pension: पिछले काफी समय से मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है. अब इसे लेकर सरकार की तरफ से भी बयान सामने आ गया है. संसद के मानसून सत्र में कहा गया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 22 Jul 2026 06:34 PM (IST)
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EPS Pension: सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी ईपीएफओ के बारे में तो जरूर जानते हैं. इसी के अंतर्गत ईपीएस की भी एक स्कीम है, जो पेंशन योजना होती है और रिटायरमेंट के बाद काम आती है. इससे रिटायर होने के बाद भी आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ खास बदलाव नहीं करने पड़ते हैं. अभी इस स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन 1000 रुपये और अधिकतम पेंशन 7500 रुपये है. लेकिन पिछले काफी समये से इसे बढ़ाने की बात की जा रही है. अब सरकार की तरफ से इसे लेकर बयान सामने आया है.

संसद में हुई EPS पर चर्चा
दरअसल फिलहाल संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें जनता से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. इस दौरान यहां पर कर्मचारियों की EPS की रकम को बढ़ाने को लेकर भी बात की जा रही है. लोकसभा में जब इस मुद्दे को उठाया गया तब सरकार की तरफ से श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जवाब दिया और कहा कि कई स्टेकहोल्डर्स ने पेंशन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन फिलहाल इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है.

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पेंशन फंड की सस्टेनेबिलिटी का रखना होगा ध्यान
इस दौरान सरकार की मंत्री शोभा ने ये भी बताया कि EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए 1 हजार रुपये हर महीने की मिनिमम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार बजटीय सहायता दे रही है. इतना ही नहीं सरकार EPFO सदस्यों के लिए सोशल सिक्योरिटी कवरेज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन कोई भी फैसला लेते समय पेंशन फंड की सस्टेनेबिलिटी और भविष्य की देनदारियों का ध्यान रखना होगा.

क्या थीं संगठनों की मांग?
बता दें कि ट्रेड यूनियनों और जन प्रतिनिधियों समेत कई स्टेकहोल्डर्स ने कई बार ये मांग की है कि सरकार मिनिमम पीएफ पेंशन को 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दें. क्योंकि पेंशनभोगियों का मानना है कि पेंशन के रूप में महज 1000 रुपये मिलने से कोई फायदा नहीं है. इसमें खर्च चलाना काफी मुश्किल हो जाता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 22 Jul 2026 06:32 PM (IST)
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EPFO News Eps Pension Pension Hike
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