न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की मांग, सरकार ने संसद में दिया ये जवाब

EPS Pension: सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी ईपीएफओ के बारे में तो जरूर जानते हैं. इसी के अंतर्गत ईपीएस की भी एक स्कीम है, जो पेंशन योजना होती है और रिटायरमेंट के बाद काम आती है. इससे रिटायर होने के बाद भी आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ खास बदलाव नहीं करने पड़ते हैं. अभी इस स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन 1000 रुपये और अधिकतम पेंशन 7500 रुपये है. लेकिन पिछले काफी समये से इसे बढ़ाने की बात की जा रही है. अब सरकार की तरफ से इसे लेकर बयान सामने आया है.

संसद में हुई EPS पर चर्चा

दरअसल फिलहाल संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें जनता से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. इस दौरान यहां पर कर्मचारियों की EPS की रकम को बढ़ाने को लेकर भी बात की जा रही है. लोकसभा में जब इस मुद्दे को उठाया गया तब सरकार की तरफ से श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जवाब दिया और कहा कि कई स्टेकहोल्डर्स ने पेंशन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन फिलहाल इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है.

ये भी पढ़ें: Lalit Modi: 16 साल बाद भारत लौटेंगे ललित मोदी, ED केस में ट्रिब्यूनल से मिली बड़ी राहत, बोले- नाना बनूंगा फिर...

पेंशन फंड की सस्टेनेबिलिटी का रखना होगा ध्यान

इस दौरान सरकार की मंत्री शोभा ने ये भी बताया कि EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए 1 हजार रुपये हर महीने की मिनिमम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार बजटीय सहायता दे रही है. इतना ही नहीं सरकार EPFO सदस्यों के लिए सोशल सिक्योरिटी कवरेज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन कोई भी फैसला लेते समय पेंशन फंड की सस्टेनेबिलिटी और भविष्य की देनदारियों का ध्यान रखना होगा.

क्या थीं संगठनों की मांग?

बता दें कि ट्रेड यूनियनों और जन प्रतिनिधियों समेत कई स्टेकहोल्डर्स ने कई बार ये मांग की है कि सरकार मिनिमम पीएफ पेंशन को 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दें. क्योंकि पेंशनभोगियों का मानना है कि पेंशन के रूप में महज 1000 रुपये मिलने से कोई फायदा नहीं है. इसमें खर्च चलाना काफी मुश्किल हो जाता है.

ये भी पढ़ें: 180 रुपए के बिस्किट पर नौकरी से निकाला, कंपनी अब 28 लाख देकर बुला रही वापस, शख्स ने ठोका केस