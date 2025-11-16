हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रूम हीटर लेते समय इन गलतियों से बचें, तभी मिलेगा सही मॉडल

रूम हीटर लेते समय इन गलतियों से बचें, तभी मिलेगा सही मॉडल

Room Heater Buying Tips: सर्दी शुरू हो चुकी है और जल्द ठंड और बढ़ेगी. इसलिए लोग रूम हीटर खरीदने की तैयारी में हैं. सही मॉडल लेने के लिए इन बातों का ध्यान रखें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Nov 2025 07:16 PM (IST)
Room Heater Buying Tips: सर्दी शुरू हो चुकी है और जल्द ठंड और बढ़ेगी. इसलिए लोग रूम हीटर खरीदने की तैयारी में हैं. सही मॉडल लेने के लिए इन बातों का ध्यान रखें.

देश में सर्दियों की आमद हो चुकी है. खासतौर पर उत्तर भारत के शहरों में लोग गर्म कपड़े निकाल चुके हैं. अब कुछ ही दिनों में ठंड अपना असर और बढ़ाएगी तो घरों में रूम हीटर की जरूरत महसूस होगी. कई लोग पहले से मौजूद हीटर इस्तेमाल कर लेते हैं.

1/6
सर्दियों में अगर आप नया रूम हीटर कुछ खरीदने की सोच रहे हैं. ऐसे में सही मॉडल चुनना आसान नहीं होता. सबसे पहले कमरे के साइज को नजरअंदाज मत करें. लोग अक्सर बिना सोचे छोटा या बड़ा हीटर उठा लेते हैं और बाद में या तो कम गर्मी मिलती है या बिजली का बिल अचानक बढ़ जाता है.
सर्दियों में अगर आप नया रूम हीटर कुछ खरीदने की सोच रहे हैं. ऐसे में सही मॉडल चुनना आसान नहीं होता. सबसे पहले कमरे के साइज को नजरअंदाज मत करें. लोग अक्सर बिना सोचे छोटा या बड़ा हीटर उठा लेते हैं और बाद में या तो कम गर्मी मिलती है या बिजली का बिल अचानक बढ़ जाता है.
2/6
कमरे के हिसाब से वॉल्टेज चुनना जरूरी है. जिससे हीटर आराम से तापमान बढ़ा सके और ऊपरी दबाव भी न पड़े. सिर्फ कम कीमत देखकर खरीद लेना. कई बार लोग सस्ता हीटर ले आते हैं लेकिन बाद में शोर, खराब थर्मोस्टेट या कम हीट आउटपुट जैसी परेशानी झेलते हैं.
कमरे के हिसाब से वॉल्टेज चुनना जरूरी है. जिससे हीटर आराम से तापमान बढ़ा सके और ऊपरी दबाव भी न पड़े. सिर्फ कम कीमत देखकर खरीद लेना. कई बार लोग सस्ता हीटर ले आते हैं लेकिन बाद में शोर, खराब थर्मोस्टेट या कम हीट आउटपुट जैसी परेशानी झेलते हैं.
3/6
अच्छा ब्रांड और बेसिक सुरक्षा फीचर्स पहले देखें फिर कीमत पर जाएं. थोड़ा इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक आराम देता है. सेफ्टी फीचर्स को हल्के में लेना. ओवरहीट प्रोटेक्शन टिल्ट स्विच और सुरक्षित बॉडी डिजाइन बहुत जरूरी हैं. ठंड के मौसम में हीटर दिन भर चलता रहता है.
अच्छा ब्रांड और बेसिक सुरक्षा फीचर्स पहले देखें फिर कीमत पर जाएं. थोड़ा इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक आराम देता है. सेफ्टी फीचर्स को हल्के में लेना. ओवरहीट प्रोटेक्शन टिल्ट स्विच और सुरक्षित बॉडी डिजाइन बहुत जरूरी हैं. ठंड के मौसम में हीटर दिन भर चलता रहता है.
4/6
ऐसे में बिना सुरक्षा फीचर्स वाला मॉडल जोखिम पैदा कर सकता है. इसलिए खरीदने से पहले इन बिंदुओं को जरूर चेक करें. कई हीटर तेजी से गर्म करते हैं लेकिन बिजली भी उतनी ही तेजी से खींचते हैं. एनर्जी एफिशियेंट ऑप्शन आपको गर्मी भी देंगे और बिल पर भी नियंत्रण रखेंगे.
ऐसे में बिना सुरक्षा फीचर्स वाला मॉडल जोखिम पैदा कर सकता है. इसलिए खरीदने से पहले इन बिंदुओं को जरूर चेक करें. कई हीटर तेजी से गर्म करते हैं लेकिन बिजली भी उतनी ही तेजी से खींचते हैं. एनर्जी एफिशियेंट ऑप्शन आपको गर्मी भी देंगे और बिल पर भी नियंत्रण रखेंगे.
5/6
खरीद से पहले पावर कंजम्प्शन और हीटिंग मैकेनिज्म समझ लेना बेहतर रहता है. ब्रांड की आफ्टर सेल्स सर्विस को इग्नोर करना. हीटर में सही सर्विस बहुत मायने रखती है. कोई भी मॉडल लेने से पहले यह देख लें कि ब्रांड आपके शहर में सपोर्ट देता है या नहीं.
खरीद से पहले पावर कंजम्प्शन और हीटिंग मैकेनिज्म समझ लेना बेहतर रहता है. ब्रांड की आफ्टर सेल्स सर्विस को इग्नोर करना. हीटर में सही सर्विस बहुत मायने रखती है. कोई भी मॉडल लेने से पहले यह देख लें कि ब्रांड आपके शहर में सपोर्ट देता है या नहीं.
6/6
लोग कई बार कमरे की वेंटिलेशन को नजरअंदाज कर देते हैं. हीटर जिस भी टेक्नीक का हो कमरे में हल्की हवा का आना जाना जरूरी है. इससे तापमान बैलेंस्ड रहता है. थोड़ा सा ध्यान पूरे मौसम को कहीं ज्यादा आरामदायक बना देता है.
लोग कई बार कमरे की वेंटिलेशन को नजरअंदाज कर देते हैं. हीटर जिस भी टेक्नीक का हो कमरे में हल्की हवा का आना जाना जरूरी है. इससे तापमान बैलेंस्ड रहता है. थोड़ा सा ध्यान पूरे मौसम को कहीं ज्यादा आरामदायक बना देता है.
Published at : 16 Nov 2025 07:16 PM (IST)
Embed widget