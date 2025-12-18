हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाक्या है NDA और NA में अंतर? सेना की तैयारी करने वालों तक पता नहीं होगी ये बात

क्या है NDA और NA में अंतर? सेना की तैयारी करने वालों तक पता नहीं होगी ये बात

NDA vs NA Difference: देश में डिफेंस में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए NDA और NA दो प्रमुख रास्ते हैं. आइए डिटेल्स में जानते हैं इनमें क्या अंतर है...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 18 Dec 2025 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

देश में लाखों युवा यह सपना देखते हैं कि वे इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में शामिल होकर गर्व से देश की सेवा करें. इस सफर के दौरान अक्सर NDA और NA शब्द सुनने को मिलते हैं. ये दोनों एग्जाम UPSC की तरफ से आयोजित किए जाते हैं. हालांकि, इन दोनों के बीच काफी अंतर है. जो उम्मीदवार डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि NDA और NA में क्या फर्क है, उनके रोल क्या होंगे और करियर की संभावनाएं कैसी हैं.

NDA क्या है?

NDA का पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी. यह एक जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां उम्मीदवारों को इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. NDA एग्जाम पास करने के बाद उम्मीदवार तीन साल की कंबाइंड ट्रेनिंग लेते हैं. इस दौरान उन्हें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की बेसिक ट्रेनिंग के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता, शारीरिक फिटनेस और रणनीतिक सोच विकसित करने का मौका मिलता है. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उम्मीदवार अपनी-अपनी सर्विस विंग में आगे बढ़ते हैं.

NA क्या है?

NA का पूरा नाम है नेवल एकेडमी (Naval Academy). यह विशेष रूप से इंडियन नेवी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए है. NA कैटेगरी में चुने गए उम्मीदवारों को नेवल ट्रेनिंग दी जाती है. NDA से अलग, NA में ट्रेनिंग सिर्फ नेवी कैडेट्स पर केंद्रित होती है. NDA ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नेवल कैडेट्स को आगे की प्रोफेशनल पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए नेवल एकेडमी भेजा जाता है.

NDA और NA में मुख्य अंतर

NDA और NA में मुख्य अंतर उनके स्कोप और ट्रेनिंग फोकस में है. NDA में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के उम्मीदवार शामिल होते हैं, जबकि NA केवल नेवी के लिए है. NDA पुणे में स्थित है और NA केरल में. NDA में तीन साल की कंबाइंड ट्रेनिंग होती है, जबकि NA में नेवल स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है. NDA सभी तीनों डिफेंस सर्विस के उम्मीदवार तैयार करती है, लेकिन NA सिर्फ नेवी और उसके फ्लाइंग या सी ब्रांच के लिए उम्मीदवार तैयार करती है.

NDA और NA के लिए योग्यता

NDA और NA में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास होना जरूरी है. NDA की आर्मी विंग के लिए किसी भी विषय में 12वीं पास होना पर्याप्त है, जबकि एयर फोर्स और नेवी विंग और NA के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12वीं पास होना जरूरी है. उम्मीदवार की उम्र आमतौर पर 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए.

इसके अलावा UPSC लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और SSB इंटरव्यू पास करना जरूरी है. एयर फोर्स या नेवी में पायलट बनने के लिए उम्मीदवार को CPSS एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना होगा. हर सर्विस में शारीरिक और मेडिकल जरूरतों में थोड़ा अंतर होता है.

यह भी पढ़ें - यूपी बोर्ड ने जारी की एग्जाम सेंटर की लिस्ट, जानें कैसे कर सकते हैं एक क्लिक में चेक

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 18 Dec 2025 06:53 PM (IST)
Tags :
Education NDA Vs NA Difference NDA And NA Explained
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
बॉलीवुड
इन 7 हसीनाओं को 'धुरंधर' में किया नहीं किया गया नोटिस, लिस्ट में सारा अर्जुन से सौम्या टंडन तक शामिल
'धुरंधर' में इन 7 हसीनाओं की खूबसूरती का भी नहीं चला जादू, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
Advertisement

वीडियोज

Tutak Tutak Tutiyan और Gur Nalon Ishq Mitha के पीछे की ORIGINAL आवाज! | Malkit Singh Interview
370 रुपये का विवाद...संसद में Gandhi और Ram आमने-सामने | VB-G RAM G Bill Vs MGNREGA
Rajasthan News: उदयपुर में दिखा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने पकड़ा तब लोगों ने ली राहत की सांस
Nitish Kumar Hijab Row: नीतीश कुमार ने खींचा जिस लड़की का हिजाब उसने क्यों छोड़ा बिहार? |ABPLIVE
VB–G RAM G Bill: भारी हंगामे के बीच लोकसभा कल तक स्थगित | Parliament Session | Opposition
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
बॉलीवुड
इन 7 हसीनाओं को 'धुरंधर' में किया नहीं किया गया नोटिस, लिस्ट में सारा अर्जुन से सौम्या टंडन तक शामिल
'धुरंधर' में इन 7 हसीनाओं की खूबसूरती का भी नहीं चला जादू, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
हेल्थ
Nasal Cancer: ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत
ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत
ट्रेंडिंग
भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget