CLAT में राजस्थान के इस जिले की बेटी ने मारी बाजी, हासिल की देश में पहली रैंक

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की गीताली गुप्ता ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक–1 प्राप्त कर जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया है. गीताली ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 119 में से 112.75 अंक हासिल कर देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया.

गीताली गुप्ता की इस उपलब्धि से परिवार, शिक्षकों और जिले में हर्ष का माहौल है. गीताली की इस सफलता को कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अध्ययन का परिणाम बताया जा रहा है. उनकी उपलब्धि से अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी.

सफलता पाने पर क्या बोलीं गीताली गुप्ता?

गीताली गुप्ता ने कामयाबी पर बोलते हुए कहा, “यह सफलता मेरे माता-पिता, शिक्षकों और नियमित मेहनत का परिणाम है. मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी वकील बनकर समाज के लिए काम करूं.”

उन्होंने कहा कि मेरी तैयारी बिल्कुल आसान भी नहीं थी और न ही कठिन थी. गीताली ने आगे कहा कि सारे गंगानगर की दुआ है कि राजस्थान की कोई बेटी इतने अच्छे मुकाम पर पहुंची है. गीताली ने इस दौरान सभी का शुक्रिया अदा भी किया.

गीताली गुप्ता ने अपने सफर को लेकर क्या कहा?

गीताली ने अपने सफर पर बात करते हुए कहा कि मेरी यह जर्नी सफल नहीं हो पाती, अगर लीगल-एच मेरे साथ नहीं होता. उन्होंने कहा मुझे दिन में कुछ ही घंटे पढ़ना पढ़ता था. क्योंकि लीगल-एच इन्श्योर करता था कि मैं थोड़ी ही देर में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं.

उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक गोल रहता था कि मैं दिन में दो-तीन टास्क सेट करती थी. जैसे ही वह टास्क खत्म हो जाते थे तो मेरी दिन की पढ़ाई खत्म हो जाती थी. उन्होंने बताया कि मैं अपने ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालती थी.

भविष्य में आने वाले युवाओं को दी यह सलाह

भविष्य के युवाओं को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कहूंगी कि वह अपने मेंटर और दोस्तों से बात करें. उनको पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. आपके मेंटर्स इतने साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं तो उनको पता होता है कि बच्चों के दिमाग में किस समय पर क्या चल रहा होता है.

उन्होंने आगे कहा कि वे आपको जरूर हौसला देंगे और बिल्कुल सच बात बोलेंगे. चाहे वह अच्छी बात हो या फिर बुरी बात हो. वह लोग आपको वही बताएंगे जिसकी आपको जरूरत है.