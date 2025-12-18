हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानCLAT में राजस्थान के इस जिले की बेटी ने मारी बाजी, हासिल की देश में पहली रैंक

CLAT में राजस्थान के इस जिले की बेटी ने मारी बाजी, हासिल की देश में पहली रैंक

Sriganganagar News: राजस्थान की गीताली गुप्ता ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की है. परिवार समेत जिले में इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Dec 2025 07:36 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की गीताली गुप्ता ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक–1 प्राप्त कर जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया है. गीताली ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 119 में से 112.75 अंक हासिल कर देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया.

गीताली गुप्ता की इस उपलब्धि से परिवार, शिक्षकों और जिले में हर्ष का माहौल है. गीताली की इस सफलता को कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अध्ययन का परिणाम बताया जा रहा है. उनकी उपलब्धि से अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी.

सफलता पाने पर क्या बोलीं गीताली गुप्ता?

गीताली गुप्ता ने कामयाबी पर बोलते हुए कहा, “यह सफलता मेरे माता-पिता, शिक्षकों और नियमित मेहनत का परिणाम है. मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी वकील बनकर समाज के लिए काम करूं.”

उन्होंने कहा कि मेरी तैयारी बिल्कुल आसान भी नहीं थी और न ही कठिन थी. गीताली ने आगे कहा कि सारे गंगानगर की दुआ है कि राजस्थान की कोई बेटी इतने अच्छे मुकाम पर पहुंची है. गीताली ने इस दौरान सभी का शुक्रिया अदा भी किया. 

गीताली गुप्ता ने अपने सफर को लेकर क्या कहा?

गीताली ने अपने सफर पर बात करते हुए कहा कि मेरी यह जर्नी सफल नहीं हो पाती, अगर लीगल-एच मेरे साथ नहीं होता. उन्होंने कहा मुझे दिन में कुछ ही घंटे पढ़ना पढ़ता था. क्योंकि लीगल-एच इन्श्योर करता था कि मैं थोड़ी ही देर में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं. 

उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक गोल रहता था कि मैं दिन में दो-तीन टास्क सेट करती थी. जैसे ही वह टास्क खत्म हो जाते थे तो मेरी दिन की पढ़ाई खत्म हो जाती थी. उन्होंने बताया कि मैं अपने ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालती थी. 

भविष्य में आने वाले युवाओं को दी यह सलाह

भविष्य के युवाओं को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कहूंगी कि वह अपने मेंटर और दोस्तों से बात करें. उनको पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. आपके मेंटर्स इतने साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं तो उनको पता होता है कि बच्चों के दिमाग में किस समय पर क्या चल रहा होता है. 

उन्होंने आगे कहा कि वे आपको जरूर हौसला देंगे और बिल्कुल सच बात बोलेंगे. चाहे वह अच्छी बात हो या फिर बुरी बात हो. वह लोग आपको वही बताएंगे जिसकी आपको जरूरत है. 

और पढ़ें
Published at : 18 Dec 2025 07:36 PM (IST)
Tags :
CLAT Sri Ganganagar News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
राजस्थान
CLAT में राजस्थान के इस जिले की बेटी ने मारी बाजी, हासिल की देश में पहली रैंक
CLAT में राजस्थान के इस जिले की बेटी ने मारी बाजी, हासिल की देश में पहली रैंक
बॉलीवुड
इन 7 हसीनाओं को 'धुरंधर' में किया नहीं किया गया नोटिस, लिस्ट में सारा अर्जुन से सौम्या टंडन तक शामिल
'धुरंधर' में इन 7 हसीनाओं की खूबसूरती का भी नहीं चला जादू, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
Advertisement

वीडियोज

Tutak Tutak Tutiyan और Gur Nalon Ishq Mitha के पीछे की ORIGINAL आवाज! | Malkit Singh Interview
370 रुपये का विवाद...संसद में Gandhi और Ram आमने-सामने | VB-G RAM G Bill Vs MGNREGA
Rajasthan News: उदयपुर में दिखा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने पकड़ा तब लोगों ने ली राहत की सांस
Nitish Kumar Hijab Row: नीतीश कुमार ने खींचा जिस लड़की का हिजाब उसने क्यों छोड़ा बिहार? |ABPLIVE
VB–G RAM G Bill: भारी हंगामे के बीच लोकसभा कल तक स्थगित | Parliament Session | Opposition
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
राजस्थान
CLAT में राजस्थान के इस जिले की बेटी ने मारी बाजी, हासिल की देश में पहली रैंक
CLAT में राजस्थान के इस जिले की बेटी ने मारी बाजी, हासिल की देश में पहली रैंक
बॉलीवुड
इन 7 हसीनाओं को 'धुरंधर' में किया नहीं किया गया नोटिस, लिस्ट में सारा अर्जुन से सौम्या टंडन तक शामिल
'धुरंधर' में इन 7 हसीनाओं की खूबसूरती का भी नहीं चला जादू, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
ट्रेंडिंग
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल
शिक्षा
हर 10वां पद खाली, दिल्ली पुलिस में 9 हजार से ज्यादा पद खाली; पढ़ें डिटेल्स
हर 10वां पद खाली, दिल्ली पुलिस में 9 हजार से ज्यादा पद खाली; पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
एसी-फ्रिज के हिसाब से कितना बड़ा लगवाएं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना की लिमिट
एसी-फ्रिज के हिसाब से कितना बड़ा लगवाएं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना की लिमिट
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget