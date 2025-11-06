अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?

इस स्कीम का मकसद लोगों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना है. जिससे उन्हें आगे चलकर किसी पर डिपेंड न रहना पड़े. जैसे अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है और 5000 रुपये की पेंशन चुनता है. तो उसे हर महीने सिर्फ 210 रुपये जमा करने होते हैं. उम्र बढ़ने के साथ यह अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है.