एयर प्यूरीफायर लेने जा रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Air Purifier Tips: आज के दौर में हवा की सफाई और क्वालिटी पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो गया है. जबकि शहरों में जहां प्रदूषण और स्मॉग की समस्या लगातार बढ़ रही है. घर या ऑफिस में शुद्ध और ताजी हवा की जरूरत हर दिन महसूस की जाती है, और यही वजह है कि एयर प्यूरीफायर लेना अब सिर्फ फैशन नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है.

हालांकि बाजार में मौजूद हर मॉडल हर स्थिति के लिए सही नहीं होता, इसलिए खरीदने से पहले इसकी तकनीक, क्षमता, फिल्टर का प्रकार और कमरे के साइज के हिसाब से चुनाव करना जरूरी है. सही एयर प्यूरीफायर न सिर्फ हवा को साफ करता है. बल्कि एलर्जी, अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है.

एयर प्यूरीफायर की कैपेसिटी और तकनीक

एयर प्यूरीफायर चुनते समय इसकी क्षमता यानी CADR (Clean Air Delivery Rate) देखना बेहद जरूरी है. CADR बताता है कि मशीन कितनी जल्दी कमरे की हवा को शुद्ध कर सकती है. छोटे और बड़े कमरे के हिसाब से अलग CADR वाली मशीनें चाहिए, ताकि हवा पूरी तरह से साफ हो.

यह भी पढ़ें:60 साल हो गई मां की उम्र तो कौन-सा हेल्थ इंश्योरेंस सही? पॉलिसी खरीदने से पहले जरूर पढ़ें

HEPA फिल्टर, एक्टिव कार्बन और UV लाइट जैसी तकनीकें धूल, स्मॉग, एलर्जी पैदा करने वाले पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को हटाने में मदद करती हैं. अगर आप heavily polluted शहर में रहते हैं या घर में स्मोकिंग होती है, तो HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर सबसे स्मार्ट और प्रभावी विकल्प साबित होगा.

शोर, मेंटेनेंस और स्मार्ट फीचर्स

एयर प्यूरीफायर का शोर लेवल भी बहुत मायने रखता है. खासकर बेडरूम या ऑफिस जैसे शांत जगहों के लिए. ज्यादा शोर से नींद और काम में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा फिल्टर की लाइफ और मेंटेनेंस का खर्च भी पहले से जान लेना जरूरी है. कुछ एयर प्यूरीफायर स्मार्ट कनेक्टिविटी, ऑटो मोड और वॉइस कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आते हैं. जो उपयोग को और ज्यादा आसान बनाते हैं. सही एयर प्यूरीफायर चुनने से न सिर्फ हवा की क्वालिटी बेहतर होती है.

यह भी पढ़ें: UPI यूजर्स ध्यान दें, एक दिन में ट्रांसफर लिमिट कितनी है? यहां जानें पूरी जानकारी

बल्कि बिजली और मेंटेनेंस पर भी लंबे समय में बचत होती है. सही एयर प्यूरीफायर घर या ऑफिस में हवा को पूरी तरह से साफ रखता है. एलर्जी और सांस से जुड़ी समस्याओं को कम करता ह और पूरे परिवार या ऑफिस की हेल्थ और सेहत को बेहतर बनाए रखता है. लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से हवा की क्वालिटी बेहतर महसूस होती है.

यह भी पढ़ें: टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली का लेना है ठेका तो कर लें यह काम, जानें कितनी होगी कमाई