आदित्य धर की फिल्म धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. फिल्म ने दुनियाभर में 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. हालांकि, पाकिस्तान में कुछ एक्टर्स इस फिल्म की आलोचना कर रहे हैं और इसे पाकिस्तान के खिलाफ बता रहे हैं.

अब पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास ने पाकिस्तान में उन लोगों की आलोचना की है जो लोग इस फिल्म पर वीडियोज बना रहे हैं और फिल्म की तारीफ कर रहे हैं.

इमरान अब्बास ने पाकिस्तान के लोगों को लताड़ा

एक्टर इमरान अब्बास ने कहा, 'इंडिया में एक फिल्म रिलीज हुई है और वर्ल्डवाइड ओपनली ये फिल्म पाकिस्तान के, हमारे देश के, हमारे धर्म के और हमारी पहचान के खिलाफ नेरेटिव सेट कर रही है. सिर्फ फिल्म ही शर्मनाक नहीं है बल्कि फेक्ट ये है कि पाकिस्तान के लोग, हमारे समाज के लोग इसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं. इस पर रील्स, AI इमेज, वीडियोज बना रहे हैं. कैरेक्टर्स और एक्टर्स की तारीफ कर रहे हैं और इसे गर्व से प्रमोट कर रहे हैं.'

आगे एक्टर ने कहा, 'हां, हो सकता है कि फिल्म अच्छी बनी हो. प्रोडक्शन क्वालिटी हाई हो. लेकिन ये सब सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? क्या हमें सिनेमा को नफरत, किसी देश और धर्म के खिलाफ बनाना चाहिए? अगर इसी तरह की फिल्म पाकिस्तान में बने इंडिया के खिलाफ तो पूरा इंडिया इसे बिना किसी झिझक के रिजेक्ट कर देंगा जो कि बिल्कुल सही होगा. वहीं हम एक ऐसी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं जो हम पर ही थप्पड़ है और उसे एंटरटेनमेंट बोल रहे हैं. ये ओपन माइंड नहीं बल्कि बेगैरती है. इस बार ये प्रूव हो गया है कि इसके पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं है. मैंने उन पढ़े-लिखे लोगों को देखा है जो ऐसी जाहिल चीजें कर रहे हैं. चुप्पी बुरी हो सकती है, लेकिन उससे भी बुरा होता है सेलिब्रशन. ये कितना शर्मनाक है.'