बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल के बीच नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के दक्षिणी इकाई के मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्लाह ने फिर भारत पर निशाना साधा है. वह पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनाव की तैयारी में जुटे हैं. कुमिला-4 सीट से उम्मीदवार हसनत अब्दुल्लाह पर आरोप है कि वे भारत विरोधी भावनाओं को भड़काकर चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं.

भारत पर आवामी लीग के लोगों को पनाह देने का आरोप

17 दिसंबर 2025 को कुमिला के फुलटोली इलाके में एक मीटिंग में हसनत अब्दुल्लाह ने कहा, 'अगर आप शूट ऑन साइट की नीति पर यकीन रखते हैं, तो मैं सलाम ऑन साइट की नीति क्यों मानूं?'

हसनत ने भारत पर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को पनाह देने, उन्हें ट्रेनिंग और पैसों की मदद देने का आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि बिना वैध दस्तावेजों के हजारों लोग भारत में घुस रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, 'आतंकवादियों को पनाह देकर और बांग्लादेश में अशांति फैलाकर आप दोस्ताना रिश्ते की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?'

इससे पहले सेवन सिस्टर्स को अलग करने की धमकी दी

हसनत अब्दुल्लाह पहले भी भारत को धमकी दे चुके हैं. उन्होंने कहा था कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश हुई तो भारत के सात उत्तर-पूर्वी राज्यों (सेवन सिस्टर्स) को अलग करने की कोशिश होगी और पूरे इलाके में असर पड़ेगा. वह भारत पर बांग्लादेश के मामलों में दखल देने और अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाते रहे हैं.

बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे

17 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 'जुलाई ओइक्या' (जुलाई एकता) के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग भारत विरोधी प्रदर्शन करते हुए भारतीय हाई कमीशन की तरफ मार्च कर रहे थे. प्रदर्शनकारी शेख हसीना और पिछले साल जुलाई विद्रोह के बाद भागे लोगों के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे थे. पुलिस ने उत्तर बड्डा के हुसैन मार्केट के पास बैरिकेड लगाकर मार्च रोका.

प्रदर्शनकारियों ने एक बैरिकेड तोड़ दिया, लेकिन मजबूत रोक के सामने सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने 'दिल्ली हो या ढाका, ढाका तो ढाका है' और 'मेरा भाई हादी- हादी को क्यों मारना पड़ा?' जैसे नारे लगाए. एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'हम डरते नहीं हैं और भारतीय हाई कमीशन पर हमला नहीं करेंगे. लेकिन अगर कोई बांग्लादेश पर हावी होने की कोशिश करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा.'

भारत ने हाई कमिश्नर को तलब किया

भारत ने ढाका में अपने मिशन की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया. जवाब में भारत ने ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर (IVAC) को मौजूदा हालात के कारण बंद कर दिया है. यह केंद्र सभी भारतीय वीजा सेवाओं को संभालता है. बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और गहरा गया है.