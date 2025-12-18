हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मैं ऑनसाइट सलाम क्यों करूं...', भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रहा हसनत, बांग्लादेशी नेता ने फिर जहर उगला

'मैं ऑनसाइट सलाम क्यों करूं...', भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रहा हसनत, बांग्लादेशी नेता ने फिर जहर उगला

बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल के बीच नेता हसनत अब्दुल्लाह ने फिर भारत पर तीखा हमला बोला है. वह आगामी आम चुनाव की तैयारी में जुटे हैं. वह भारत विरोधी भावनाओं को भड़काकर चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 18 Dec 2025 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल के बीच नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के दक्षिणी इकाई के मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्लाह ने फिर भारत पर निशाना साधा है. वह पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनाव की तैयारी में जुटे हैं. कुमिला-4 सीट से उम्मीदवार हसनत अब्दुल्लाह पर आरोप है कि वे भारत विरोधी भावनाओं को भड़काकर चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं.

भारत पर आवामी लीग के लोगों को पनाह देने का आरोप

17 दिसंबर 2025 को कुमिला के फुलटोली इलाके में एक मीटिंग में हसनत अब्दुल्लाह ने कहा, 'अगर आप शूट ऑन साइट की नीति पर यकीन रखते हैं, तो मैं सलाम ऑन साइट की नीति क्यों मानूं?'

हसनत ने भारत पर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को पनाह देने, उन्हें ट्रेनिंग और पैसों की मदद देने का आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि बिना वैध दस्तावेजों के हजारों लोग भारत में घुस रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, 'आतंकवादियों को पनाह देकर और बांग्लादेश में अशांति फैलाकर आप दोस्ताना रिश्ते की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?'

इससे पहले सेवन सिस्टर्स को अलग करने की धमकी दी

हसनत अब्दुल्लाह पहले भी भारत को धमकी दे चुके हैं. उन्होंने कहा था कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश हुई तो भारत के सात उत्तर-पूर्वी राज्यों (सेवन सिस्टर्स) को अलग करने की कोशिश होगी और पूरे इलाके में असर पड़ेगा. वह भारत पर बांग्लादेश के मामलों में दखल देने और अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाते रहे हैं.

बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे

17 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 'जुलाई ओइक्या' (जुलाई एकता) के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग भारत विरोधी प्रदर्शन करते हुए भारतीय हाई कमीशन की तरफ मार्च कर रहे थे. प्रदर्शनकारी शेख हसीना और पिछले साल जुलाई विद्रोह के बाद भागे लोगों के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे थे. पुलिस ने उत्तर बड्डा के हुसैन मार्केट के पास बैरिकेड लगाकर मार्च रोका.

प्रदर्शनकारियों ने एक बैरिकेड तोड़ दिया, लेकिन मजबूत रोक के सामने सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने 'दिल्ली हो या ढाका, ढाका तो ढाका है' और 'मेरा भाई हादी- हादी को क्यों मारना पड़ा?' जैसे नारे लगाए. एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'हम डरते नहीं हैं और भारतीय हाई कमीशन पर हमला नहीं करेंगे. लेकिन अगर कोई बांग्लादेश पर हावी होने की कोशिश करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा.'

भारत ने हाई कमिश्नर को तलब किया

भारत ने ढाका में अपने मिशन की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया. जवाब में भारत ने ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर (IVAC) को मौजूदा हालात के कारण बंद कर दिया है. यह केंद्र सभी भारतीय वीजा सेवाओं को संभालता है. बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और गहरा गया है.

Published at : 18 Dec 2025 09:56 AM (IST)
Tags :
India-Bangladesh INDIA Hasnat Abdullah BANGLADESH Ivac Bangladesh Threat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
हरियाणा
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
विश्व
Indian VS Iran Currency: भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
क्रिकेट
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
Advertisement

वीडियोज

UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Janhit with Chitra Tripathi : सोनिया-राहुल को मिली राहत पर राजनीति? | National Herald Case
डांस रानी या ईशानी की नौकरानी ? Saas Bahu Aur Saazish (17.12.2025)
Sandeep Chaudhary: नीतीश की सेहत पर बहस, CM पद को लेकर बड़ा सवाल | Nitish Kumar Hijab Row
Bharat Ki Baat: असल मुद्दों पर सियासत..'राम-राम जी'! | VB–G RAM G Bill | BJP Vs Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
हरियाणा
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
विश्व
Indian VS Iran Currency: भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
क्रिकेट
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
आईपीएल 2026
IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी
IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी
हेल्थ
Foods That Cause Cavities: इन चीजों को खाने से दांतों में जल्दी होती है कैविटी, आज ही देख लें पूरी लिस्ट
इन चीजों को खाने से दांतों में जल्दी होती है कैविटी, आज ही देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
यूटिलिटी
एयर प्यूरीफायर लेने जा रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
एयर प्यूरीफायर लेने जा रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget