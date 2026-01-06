एक्सप्लोरर
बिना जियो सिम-रीचार्ज भी मिलेगा YouTube Premium! Jio का ये सीक्रेट ऑफर जान लिया तो पैसे बचना तय
JioSphere: अगर आप YouTube पर बिना विज्ञापन वीडियो देखना चाहते हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक या वीडियो चलाने का मजा लेना चाहते हैं.
अगर आप YouTube पर बिना विज्ञापन वीडियो देखना चाहते हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक या वीडियो चलाने का मजा लेना चाहते हैं लेकिन Premium सब्सक्रिप्शन पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक दिलचस्प तरीका सामने आया है. Jio की एक खास सर्विस की मदद से आप ये सभी फायदे बिल्कुल मुफ्त में ले सकते हैं. हैरानी की बात यह है कि इसके लिए न तो Jio का सिम चाहिए और न ही किसी तरह का रिचार्ज कराना जरूरी है.
1/7
2/7
Published at : 06 Jan 2026 11:53 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
7 Photos
बिना जियो सिम-रीचार्ज भी मिलेगा YouTube Premium! Jio का ये सीक्रेट ऑफर जान लिया तो पैसे बचना तय
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Bluetooth ऑन रखते ही खतरे में पड़ सकता है बैंक अकाउंट! एक क्लिक में हो सकती है ठगी, ऐसे रखें खुद को सेफ
टेक्नोलॉजी
5 Photos
डार्क मोड से नहीं बढ़ती बैटरी? ये 3 चौंकाने वाली वजहें जानकर आप खुद छोड़ देंगे इसका इस्तेमाल
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Gemini Vs ChatGPT: 2025 में कौन बना असली AI किंग? जानिए कौन सा प्लेटफॉर्म लोगों के सबसे ज्यादा काम आया
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इन तीन सीक्रेट ट्रिक्स से कोई नहीं हैक कर पाएगा आपका WhatsApp, मिनटों में सेफ हो जाएगा आपका अकाउंट, जानिए कैसे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कम बजट में गेमिंग का धमाका! अभी खरीदें ये 5 सबसे पावरफुल और सस्ते गेमिंग स्मार्टफोन, मिलते हैं धांसू फीचर्स
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सिर्फ 5 स्मार्ट Android ट्रिक्स जो आपके फोन की बैटरी को घंटों तक जिंदा रख देंगी, चार्जर भूल जाएंगे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
विश्व
मोहम्मद यूनुस के पूरे हो गए दिन, बांग्लादेश में ये पार्टी बना सकती है सरकार, ओपिनियन पोल ने चौंकाया
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement
टेक्नोलॉजी
7 Photos
बिना जियो सिम-रीचार्ज भी मिलेगा YouTube Premium! Jio का ये सीक्रेट ऑफर जान लिया तो पैसे बचना तय
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Bluetooth ऑन रखते ही खतरे में पड़ सकता है बैंक अकाउंट! एक क्लिक में हो सकती है ठगी, ऐसे रखें खुद को सेफ
एबीपी लाइव
Opinion