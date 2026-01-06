बिना जियो सिम-रीचार्ज भी मिलेगा YouTube Premium! Jio का ये सीक्रेट ऑफर जान लिया तो पैसे बचना तय

JioSphere दरअसल रिलायंस जियो की तरफ से पेश किया गया एक वेब ब्राउजर है. यह बिल्कुल दूसरे ब्राउजर्स की तरह काम करता है लेकिन इसे भारतीय यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसी ब्राउजर में मौजूद कुछ इनबिल्ट फीचर्स ऐसे हैं जिनकी मदद से YouTube Premium जैसे अनुभव को फ्री में हासिल किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको Jio यूजर होना जरूरी नहीं है.