हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबिना जियो सिम-रीचार्ज भी मिलेगा YouTube Premium! Jio का ये सीक्रेट ऑफर जान लिया तो पैसे बचना तय

बिना जियो सिम-रीचार्ज भी मिलेगा YouTube Premium! Jio का ये सीक्रेट ऑफर जान लिया तो पैसे बचना तय

JioSphere: अगर आप YouTube पर बिना विज्ञापन वीडियो देखना चाहते हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक या वीडियो चलाने का मजा लेना चाहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 Jan 2026 11:53 AM (IST)
JioSphere: अगर आप YouTube पर बिना विज्ञापन वीडियो देखना चाहते हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक या वीडियो चलाने का मजा लेना चाहते हैं.

अगर आप YouTube पर बिना विज्ञापन वीडियो देखना चाहते हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक या वीडियो चलाने का मजा लेना चाहते हैं लेकिन Premium सब्सक्रिप्शन पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक दिलचस्प तरीका सामने आया है. Jio की एक खास सर्विस की मदद से आप ये सभी फायदे बिल्कुल मुफ्त में ले सकते हैं. हैरानी की बात यह है कि इसके लिए न तो Jio का सिम चाहिए और न ही किसी तरह का रिचार्ज कराना जरूरी है.

1/7
JioSphere दरअसल रिलायंस जियो की तरफ से पेश किया गया एक वेब ब्राउजर है. यह बिल्कुल दूसरे ब्राउजर्स की तरह काम करता है लेकिन इसे भारतीय यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसी ब्राउजर में मौजूद कुछ इनबिल्ट फीचर्स ऐसे हैं जिनकी मदद से YouTube Premium जैसे अनुभव को फ्री में हासिल किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको Jio यूजर होना जरूरी नहीं है.
JioSphere दरअसल रिलायंस जियो की तरफ से पेश किया गया एक वेब ब्राउजर है. यह बिल्कुल दूसरे ब्राउजर्स की तरह काम करता है लेकिन इसे भारतीय यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसी ब्राउजर में मौजूद कुछ इनबिल्ट फीचर्स ऐसे हैं जिनकी मदद से YouTube Premium जैसे अनुभव को फ्री में हासिल किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको Jio यूजर होना जरूरी नहीं है.
2/7
JioSphere ब्राउजर में AdBlock Plus नाम का एक खास फीचर मिलता है. जब यह फीचर ऑन किया जाता है तो YouTube पर दिखने वाले लगभग सभी विज्ञापन अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं. इसका सीधा फायदा यह होता है कि आप बिना किसी रुकावट के वीडियो देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे YouTube Premium में मिलता है. यही नहीं, YouTube Music पर भी विज्ञापन नहीं आते, जिससे म्यूजिक सुनने का अनुभव काफी बेहतर हो जाता है.
JioSphere ब्राउजर में AdBlock Plus नाम का एक खास फीचर मिलता है. जब यह फीचर ऑन किया जाता है तो YouTube पर दिखने वाले लगभग सभी विज्ञापन अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं. इसका सीधा फायदा यह होता है कि आप बिना किसी रुकावट के वीडियो देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे YouTube Premium में मिलता है. यही नहीं, YouTube Music पर भी विज्ञापन नहीं आते, जिससे म्यूजिक सुनने का अनुभव काफी बेहतर हो जाता है.
Published at : 06 Jan 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Reliance Jio YOUTUBE TECH NEWS HINDI Jiosphere

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
विश्व
Bangladesh Election 2026: मोहम्मद यूनुस के पूरे हो गए दिन, बांग्लादेश में ये पार्टी बना सकती है सरकार, ओपिनियन पोल ने चौंकाया
मोहम्मद यूनुस के पूरे हो गए दिन, बांग्लादेश में ये पार्टी बना सकती है सरकार, ओपिनियन पोल ने चौंकाया
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

America: ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या.. | Bangladesh | Hindu
JNU Protest: JNU में शरजील और उमर खालिद के समर्थन में प्रदर्शन | Umar Khali | Delhi Riot Case
Yogi Cabinet Vistar: नए मंत्रिमंडल में दिख सकती है अखिलेश के PDA वाले दांव की काट | Akhilesh Yadav
JNU Protest: JNU में पीएम, गृह मंत्री के खिलाफ अपत्तिजनक नारेबाजी, वीडियों हुआ वायरल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
विश्व
Bangladesh Election 2026: मोहम्मद यूनुस के पूरे हो गए दिन, बांग्लादेश में ये पार्टी बना सकती है सरकार, ओपिनियन पोल ने चौंकाया
मोहम्मद यूनुस के पूरे हो गए दिन, बांग्लादेश में ये पार्टी बना सकती है सरकार, ओपिनियन पोल ने चौंकाया
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
बॉलीवुड
बॉलीवुड में 20 साल गुजार चुकी नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
काम ना मिलने पर खूब रोती हूं, नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
यूटिलिटी
Vande Bharat Sleeper:पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
लाइफस्टाइल
Winter Pregnancy Diet: ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
जनरल नॉलेज
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget