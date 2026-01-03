मोबाइल टावर से होता है कैंसर? सरकार का बड़ा खुलासा, सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

दरअसल, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कोई नई या असामान्य चीज नहीं है. यह प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास मौजूद रहती है. धरती, सूरज और आयनमंडल जैसे प्राकृतिक स्रोत भी ईएमएफ पैदा करते हैं. सरकार के तरंग संचार पोर्टल के अनुसार, मोबाइल फोन और मोबाइल टावर दोनों ही कम शक्ति पर काम करते हैं. मोबाइल फोन का रेडियो ट्रांसमीटर केवल पास के टावर से संपर्क के लिए डिजाइन किया गया होता है और टावर से निकलने वाली रेडिएशन का स्तर भी बेहद कम रखा जाता है.