एक्सप्लोरर
मोबाइल टावर से होता है कैंसर? सरकार का बड़ा खुलासा, सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे
Mobile Tower: क्या मोबाइल टावरों की वजह से कैंसर होता है यह सवाल लंबे समय से लोगों के मन में डर पैदा करता रहा है.
क्या मोबाइल टावरों की वजह से कैंसर होता है यह सवाल लंबे समय से लोगों के मन में डर पैदा करता रहा है. टावर लगते ही कई तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं जैसे बड़े टावर ज्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं या इनके पास रहने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो भारत सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है.
1/5
2/5
Published at : 03 Jan 2026 03:23 PM (IST)
Tags :Mobile Tower TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
डार्क मोड से नहीं बढ़ती बैटरी? ये 3 चौंकाने वाली वजहें जानकर आप खुद छोड़ देंगे इसका इस्तेमाल
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Gemini Vs ChatGPT: 2025 में कौन बना असली AI किंग? जानिए कौन सा प्लेटफॉर्म लोगों के सबसे ज्यादा काम आया
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इन तीन सीक्रेट ट्रिक्स से कोई नहीं हैक कर पाएगा आपका WhatsApp, मिनटों में सेफ हो जाएगा आपका अकाउंट, जानिए कैसे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कम बजट में गेमिंग का धमाका! अभी खरीदें ये 5 सबसे पावरफुल और सस्ते गेमिंग स्मार्टफोन, मिलते हैं धांसू फीचर्स
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सिर्फ 5 स्मार्ट Android ट्रिक्स जो आपके फोन की बैटरी को घंटों तक जिंदा रख देंगी, चार्जर भूल जाएंगे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सर्दियों में रूम हीटर बन सकता है खतरा! एक छोटी लापरवाही और लग सकती है आग, अभी जानिए क्या नहीं करना चाहिए
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Jio-Airtel और Vi नहीं! पाकिस्तान में चलता है बिल्कुल अलग नेटवर्क, भारत से अलग है पड़ोसी देश का टेलीकॉम सिस्टम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
टेलीविजन
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
क्रिकेट
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
डार्क मोड से नहीं बढ़ती बैटरी? ये 3 चौंकाने वाली वजहें जानकर आप खुद छोड़ देंगे इसका इस्तेमाल
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion