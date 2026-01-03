हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीमोबाइल टावर से होता है कैंसर? सरकार का बड़ा खुलासा, सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

मोबाइल टावर से होता है कैंसर? सरकार का बड़ा खुलासा, सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

Mobile Tower: क्या मोबाइल टावरों की वजह से कैंसर होता है यह सवाल लंबे समय से लोगों के मन में डर पैदा करता रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 03 Jan 2026 03:24 PM (IST)
Mobile Tower: क्या मोबाइल टावरों की वजह से कैंसर होता है यह सवाल लंबे समय से लोगों के मन में डर पैदा करता रहा है.

क्या मोबाइल टावरों की वजह से कैंसर होता है यह सवाल लंबे समय से लोगों के मन में डर पैदा करता रहा है. टावर लगते ही कई तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं जैसे बड़े टावर ज्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं या इनके पास रहने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो भारत सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है.

1/5
सरकार की ओर से दूरसंचार विभाग (DoT) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडिएशन को लेकर डर बेबुनियाद है. इस पोस्ट में भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) दोनों के निष्कर्षों का हवाला दिया गया है. सरकार के मुताबिक, मोबाइल टावर और उनसे निकलने वाली तरंगें तय सुरक्षा मानकों के भीतर होती हैं और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं हैं.
सरकार की ओर से दूरसंचार विभाग (DoT) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडिएशन को लेकर डर बेबुनियाद है. इस पोस्ट में भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) दोनों के निष्कर्षों का हवाला दिया गया है. सरकार के मुताबिक, मोबाइल टावर और उनसे निकलने वाली तरंगें तय सुरक्षा मानकों के भीतर होती हैं और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं हैं.
2/5
दरअसल, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कोई नई या असामान्य चीज नहीं है. यह प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास मौजूद रहती है. धरती, सूरज और आयनमंडल जैसे प्राकृतिक स्रोत भी ईएमएफ पैदा करते हैं. सरकार के तरंग संचार पोर्टल के अनुसार, मोबाइल फोन और मोबाइल टावर दोनों ही कम शक्ति पर काम करते हैं. मोबाइल फोन का रेडियो ट्रांसमीटर केवल पास के टावर से संपर्क के लिए डिजाइन किया गया होता है और टावर से निकलने वाली रेडिएशन का स्तर भी बेहद कम रखा जाता है.
दरअसल, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कोई नई या असामान्य चीज नहीं है. यह प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास मौजूद रहती है. धरती, सूरज और आयनमंडल जैसे प्राकृतिक स्रोत भी ईएमएफ पैदा करते हैं. सरकार के तरंग संचार पोर्टल के अनुसार, मोबाइल फोन और मोबाइल टावर दोनों ही कम शक्ति पर काम करते हैं. मोबाइल फोन का रेडियो ट्रांसमीटर केवल पास के टावर से संपर्क के लिए डिजाइन किया गया होता है और टावर से निकलने वाली रेडिएशन का स्तर भी बेहद कम रखा जाता है.
Published at : 03 Jan 2026 03:23 PM (IST)
