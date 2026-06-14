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आपका Wi-Fi हैकर्स के निशाने पर! तुरंत बदल दें ये 3 सेटिंग्स, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Wi-Fi Safety Tips: कई लोग वाई-फाई का पासवर्ड तो बदल देते हैं लेकिन राउटर के एडमिन अकाउंट का डिफॉल्ट यूजरनेम और पासवर्ड वर्षों तक वैसे ही रहने देते हैं.

By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 14 Jun 2026 05:48 PM (IST)
Wi-Fi Safety Tips: कई लोग वाई-फाई का पासवर्ड तो बदल देते हैं लेकिन राउटर के एडमिन अकाउंट का डिफॉल्ट यूजरनेम और पासवर्ड वर्षों तक वैसे ही रहने देते हैं.

आज के समय में ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनके वाई-फाई का पासवर्ड लंबा और स्ट्रांग है तो उनका नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित है. लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार केवल पासवर्ड के भरोसे नेटवर्क को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता. असल सुरक्षा आपके राउटर की उन सेटिंग्स पर निर्भर करती है जो पूरे नेटवर्क की निगरानी और कंट्रोल करती हैं. यदि इन सेटिंग्स को सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो हैकर्स आपके नेटवर्क में आसानी से सेंध लगा सकते हैं.

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कई लोग वाई-फाई का पासवर्ड तो बदल देते हैं लेकिन राउटर के एडमिन अकाउंट का डिफॉल्ट यूजरनेम और पासवर्ड वर्षों तक वैसे ही रहने देते हैं. यही लापरवाही साइबर अपराधियों के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाती है. राउटर का एडमिन पैनल पूरे नेटवर्क का कंट्रोल सेंटर होता है और यदि कोई इसमें प्रवेश कर लेता है तो वह नेटवर्क की सेटिंग्स बदल सकता है डिवाइसों की निगरानी कर सकता है और इंटरनेट ट्रैफिक को भी प्रभावित कर सकता है.
कई लोग वाई-फाई का पासवर्ड तो बदल देते हैं लेकिन राउटर के एडमिन अकाउंट का डिफॉल्ट यूजरनेम और पासवर्ड वर्षों तक वैसे ही रहने देते हैं. यही लापरवाही साइबर अपराधियों के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाती है. राउटर का एडमिन पैनल पूरे नेटवर्क का कंट्रोल सेंटर होता है और यदि कोई इसमें प्रवेश कर लेता है तो वह नेटवर्क की सेटिंग्स बदल सकता है डिवाइसों की निगरानी कर सकता है और इंटरनेट ट्रैफिक को भी प्रभावित कर सकता है.
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इसलिए राउटर के एडमिन पेज में लॉगिन करके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स को तुरंत बदल देना चाहिए. साथ ही रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन जैसी सुविधाओं को बंद रखना बेहतर होता है खासकर तब जब उनकी जरूरत न हो.
इसलिए राउटर के एडमिन पेज में लॉगिन करके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स को तुरंत बदल देना चाहिए. साथ ही रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन जैसी सुविधाओं को बंद रखना बेहतर होता है खासकर तब जब उनकी जरूरत न हो.
Published at : 14 Jun 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Wi-Fi TECH NEWS HINDI

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