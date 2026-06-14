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आपका Wi-Fi हैकर्स के निशाने पर! तुरंत बदल दें ये 3 सेटिंग्स, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Wi-Fi Safety Tips: कई लोग वाई-फाई का पासवर्ड तो बदल देते हैं लेकिन राउटर के एडमिन अकाउंट का डिफॉल्ट यूजरनेम और पासवर्ड वर्षों तक वैसे ही रहने देते हैं.
आज के समय में ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनके वाई-फाई का पासवर्ड लंबा और स्ट्रांग है तो उनका नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित है. लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार केवल पासवर्ड के भरोसे नेटवर्क को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता. असल सुरक्षा आपके राउटर की उन सेटिंग्स पर निर्भर करती है जो पूरे नेटवर्क की निगरानी और कंट्रोल करती हैं. यदि इन सेटिंग्स को सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो हैकर्स आपके नेटवर्क में आसानी से सेंध लगा सकते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 05:48 PM (IST)
Tags :Wi-Fi TECH NEWS HINDI
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