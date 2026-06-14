आपका Wi-Fi हैकर्स के निशाने पर! तुरंत बदल दें ये 3 सेटिंग्स, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

कई लोग वाई-फाई का पासवर्ड तो बदल देते हैं लेकिन राउटर के एडमिन अकाउंट का डिफॉल्ट यूजरनेम और पासवर्ड वर्षों तक वैसे ही रहने देते हैं. यही लापरवाही साइबर अपराधियों के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाती है. राउटर का एडमिन पैनल पूरे नेटवर्क का कंट्रोल सेंटर होता है और यदि कोई इसमें प्रवेश कर लेता है तो वह नेटवर्क की सेटिंग्स बदल सकता है डिवाइसों की निगरानी कर सकता है और इंटरनेट ट्रैफिक को भी प्रभावित कर सकता है.