मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTRAI Channel Selector App: TRAI के इस एप से ऑप्टिमाइज करें टीवी चैनल, आधा हो जाएगा बिल

TRAI Channel Selector App: TRAI के इस एप से ऑप्टिमाइज करें टीवी चैनल, आधा हो जाएगा बिल

TRAI Channel Selector App: TRAI नियमों के तहत फालतू चैनल्स हटाकर और पैक कस्टमाइज़ करके हर महीने अपने टीवी का भारी-भरकम बिल बचा सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 09 Aug 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

TRAI Channel Selector App: अधिकतर डीटीएच और केबल यूजर्स ने कभी न कभी अपना मासिक बिल देखकर यह जरूर सोचा होगा कि टीवी देखने के तरीके में कोई बदलाव न होने के बावजूद बिल क्यों बढ़ता जा रहा है? इसका मुख्य कारण ऑपरेटरों द्वारा दाम बढ़ाना नहीं है, बल्कि वे चैनल्स और पैकेज हैं जिन्हें यूजर्स कभी चुनकर भूल जाते हैं और बाद में हटाना बंद कर देते हैं.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का चैनल सेलेक्टर ऐप खासतौर पर इसी समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया है. इसके बावजूद, जिन लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है, उनमें से अधिकांश ने आज तक इस ऐप को खोलकर भी नहीं देखा है. 

यह एप क्या मदद करता है?

TRAI के टैरिफ नियमों के तहत, ग्राहक अलग-अलग चैनलों और पैकेजों के लिए पैसे देते हैं. ऐसे में केबल या डीटीएच ऑपरेटरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से चैनल देख रहे हैं, इसलिए वे आपकी लिस्ट से फालतू चैनल हटाने की कोशिश भी नहीं करते. यही वजह है कि महीनों या सालों में आपके टीवी का सब्सक्रिप्शन बढ़ता ही चला जाता है. उदाहरण के लिए, किसी स्पोर्ट्स सीजन के दौरान लिया गया पैकेज जो बाद में कभी हटाया ही नहीं गया, डिफ़ॉल्ट रूप से मिलने वाले क्षेत्रीय चैनल, या फिर प्रमोशनल ऑफर में चुने गए ऐड-ऑन, जो बाद में पूरी कीमत पर चालू रहते हैं. नतीजा यह होता है कि आप चैनल तो उतने ही देखते हैं, लेकिन आपका बिल लगातार बढ़ता जाता है.

ऐसे में क्या करें?

TRAI का चैनल सेलेक्टर ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा. अगर आप कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो आप सीधे इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐप या वेबसाइट खोलने के बाद लिस्ट में से अपने टीवी ऑपरेटर जैसे टाटा प्ले, एयरटेल, डिश टीवी आदि को चुनें. इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सब्सक्राइबर आईडी या सेट-टॉप बॉक्स नंबर को डालकर लॉग इन करें. आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करते ही आप लॉग इन हो जाएंगे. 

लॉग इन होते ही ऐप आपके टीवी सब्सक्रिप्शन की पूरी कुंडली सामने रख देगा. यहां आपको साफ-साफ दिखेगा कि अभी कौन से पैकेज एक्टिव हैं, कौन से अलग चैनल चल रहे हैं, कुल कितने चैनल आपके पैक में हैं और उनका हर महीने का बिल कितना आ रहा है. यह स्टेप सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स को यहीं आकर पता चलता है कि वे ऐसे दर्जनों चैनलों के पैसे दे रहे हैं जिन्हें वे कभी देखते ही नहीं.

इसे भी पढ़ें: Steam Iron खरीदने जा रहे हैं? नॉर्मल से कितनी ज्यादा बिजली खपत?

शुरू करने से पहले एक जरुरी बात

अलग-अलग टीवी ऑपरेटरों जैसे Airtel, Tata Play, Dish TV के लिए सपोर्ट और लॉगिन करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है. उदाहरण के लिए, कुछ ऑपरेटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जगह आपसे सब्सक्राइबर आईडी मांग सकते हैं, तो कुछ के मेनू की भाषा अलग हो सकती है. इसलिए, अगर ऐप की स्क्रीन ऊपर बताए गए स्टेप्स से पूरी तरह मैच नहीं खाती है, तो घबराएं नहीं. यह मान लेने के बजाय कि ऐप में कोई गड़बड़ है, अपने ऑपरेटर के स्क्रीन पर आ रहे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ें. 

इसे भी पढ़ें: दीवार से कितनी दूर रखें फ्रिज? ये गलतियां कर देंगी खराब

Published at : 09 Aug 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
TRAI Trai App DTH Bill Reduce Dth Bill
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
TRAI Channel Selector App: TRAI के इस एप से ऑप्टिमाइज करें टीवी चैनल, आधा हो जाएगा बिल
TRAI के इस एप से ऑप्टिमाइज करें टीवी चैनल, आधा हो जाएगा बिल
टेक्नोलॉजी
AI के जगत में इस हफ्ते क्या-क्या हुआ? यहां जानें सारी हलचल
AI के जगत में इस हफ्ते क्या-क्या हुआ? यहां जानें सारी हलचल
टेक्नोलॉजी
WhatsApp यूजर्स की मौज! ChatGPT में जल्द बना सकेंगे अपने मनपसंद स्टिकर्स
WhatsApp यूजर्स की मौज! ChatGPT में जल्द बना सकेंगे अपने मनपसंद स्टिकर्स
टेक्नोलॉजी
समुद्र के अंदर कैसे सुरक्षित रहती है इंटरनेट केबल? जानें टेक्नोलॉजी
समुद्र के अंदर कैसे सुरक्षित रहती है इंटरनेट केबल? जानें टेक्नोलॉजी
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
दिल्ली NCR
दिल्ली लक्ष्मी योजना की इस दिन आएगी पहली किस्त, 5 लाख के पार पहुंचा रजिस्ट्रेशन
दिल्ली लक्ष्मी योजना की इस दिन आएगी पहली किस्त, 5 लाख के पार पहुंचा रजिस्ट्रेशन
ओटीटी
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
विश्व
कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?
कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?
फूड
कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका
कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका
शिक्षा
शादी के 13 साल बाद मिली वर्दी, 2 बच्चों की मां बनीं पुलिस ऑफिसर
शादी के 13 साल बाद मिली वर्दी, 2 बच्चों की मां बनीं पुलिस ऑफिसर
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget