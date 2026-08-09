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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI के जगत में इस हफ्ते क्या-क्या हुआ? यहां जानें सारी हलचल

AI के जगत में इस हफ्ते क्या-क्या हुआ? यहां जानें सारी हलचल

AI Round Up: एआई की दुनिया में हलचल जारी है. इस हफ्ते ओपनएआई खास तौर पर चर्चा में रही. कंपनी ने चैटजीपीटी से चैट लिमिट हटा दी है और एक नए मॉडल पर काम धीमा किया है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 09 Aug 2026 02:19 PM (IST)
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  • रनवेयर ने मॉड्यूलर पोर्टेबल डेटा सेंटर पॉड लॉन्च किया है।
  • एंथ्रोपिक ने वोल्टा के साथ दस अरब डॉलर की डील की।
  • गूगल के शीर्ष कर्मचारियों ने अपना नया एआई स्टार्टअप बनाया।
  • ओपनएआई ने एस्ट्रा मॉडल विकास पर कार्य धीमा किया।

AI Round Up: एआई की दुनिया में बड़ी तेजी से चीजें बदल रही हैं. कंपनियां एक के बाद एक नए एआई मॉडल ला रही हैं तो पार्टनरशिप भी हो रही हैं. कर्मचारियों का एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना भी जारी है और एआई मॉडल्स को लेकर नई चिंताएं भी सामने आ रही हैं. आज के एआई राउंड अप में हम इस हफ्ते की एआई जगत से जुड़ी अहम अपडेट्स लेकर आए हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि इस दुनिया में क्या-क्या हो रहा है.

हफ्ते की बड़ी अपडेट्स
AI के जगत में इस हफ्ते क्या-क्या हुआ? यहां जानें सारी हलचल

क्या अब पोर्टेबल डेटा सेंटर बनेंगे?

मंगलवार को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रनवेयर ने अपने मॉड्यूलर डेटा सेंटर को लॉन्च किया था. इसे सोनिक इंटरफेस पॉड नाम दिया गया है. इसे ट्रांसपोर्टेबल यूनिट के तौर पर डिजाइन किया गया है. यह कम लागत में हाई क्वालिटी पर इंटरफेस प्रोवाइड करवा सकता है. इसमें ज्यादा कैपेसिटी वाले पॉड्स को जोड़ना आसान है. कंपनी के सीईओ का मानना है कि यह पोर्टेबल यूनिट डेटा सेंटर का भविष्य हो सकती है.

ऐप्पल-ओपनएआई विवाद में नया मोड़

ओपनएआई के खिलाफ ट्रेड सीक्रेट का मुकदमा लड़ रही ऐप्पल ने नया दावा किया है. आईफोन निर्माता कंपनी का कहना है कि उसे लगता है कि उसके कई पूर्व कर्मचारी ट्रेड सीक्रेट चोरी में शामिल हैं. ऐप्पल ने नई याचिका दायर कर आरोपी कर्मचारियों से रिकवरी को तेज करने की मांग की है. ऐप्पल ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि Chang Liu और Tang Yew Tan के अलावा 11 और पूर्व ऐप्पल कर्मचारियों की इस मामले में भूमिका हो सकती है.

एंथ्रोपिक ने Volta के साथ 10 बिलियन डॉलर की डील साइन की

एंथ्रोपिक पिछले कुछ समय से एक के बाद एक क्लाउड पार्टनरशिप कर रही है. इसी कड़ी में उसने Volta नाम के एक एआई क्लाउड स्टार्टअप के साथ 10 बिलियन डॉलर की डील फाइनल की है. Volta की शुरुआत इसी साल हुई थी और पार्टनरशिप के तहत यह एंथ्रोपिक के एआई मॉडल Claude को छह साल तक क्लाउड कंप्यूट प्रदान करेगा. बता दें कि Volta एनवीडिया के क्लाउड पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा है.

तेजी से बढ़ रहे ओपन-वेट एआई मॉडल्स

एक तरफ सरकारें OpenAI के GPT-5.6 Sol और Anthropic के Mythos जैसे मॉडल्स को लेकर पॉलिसी और नियम बनाने में जुटी हुई हैं. दूसरी तरफ चाइनीज ओपन-वेट मॉडल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. चाइनीज स्टार्टअप Z.ai का GLM-5.2 एआई मॉडल साइबर और बायो कैपेबिलिटीज के मामले में Claude Opus 4.7 और GPT-5.5 से कुछ ही महीने पीछे है. ओपन-वेट मॉडल पब्लिकली पब्लिश्ड होते हैं, जिन्हें कोई भी डाउनलोड, रन और मॉडिफाई कर सकता है.

एआई चिप बनाने के लिए टीम हायर कर रही है एंथ्रोपिक

एंथ्रोपिक अपने एआई यूज के लिए चिप बनाना चाह रही है और इसके लिए वह टीम हायर करने में जुटी हुई है. अपनी टेक्नोलॉजी को फास्टर और एफिशिएंट बनाने के लिए एंथ्रोपिक हार्डवेयर और मॉडल्स को खुद ही डिजाइन करना चाहती है. इन्हें बनाने के लिए सैमसंग से बात चल रही है.

एआई सर्च से बढ़ रहा है ट्रैफिक

ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी Shopify का कहना है कि उसे एआई सर्च से फायदा हो रहा है. उन्होंने कहा कि एआई सर्च गूगल को रिप्लेस नहीं कर रही है बल्कि इसकी मदद से ट्रैफिक बढ़ा है. कंपनी के लिए इस साल की दूसरी तिमाही में एआई से आने वाले ट्रैफिक और ऑर्डर में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है.

अपने स्टार्टअप के लिए गूगल छोड़ रहे हैं कर्मचारी

गूगल में सबसे लंबे समय तक काम करने वाले और सबसे प्रभावी अधिकारियों में से एक Jeff Dean अब अपना खुद का एआई स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं. उनके साथ टॉप इंजीनियर संजय घेमावत, एआई रिसर्चर Quoc Le और सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट Oriol Vinyals भी गूगल छोड़कर स्टार्टअप का हिस्सा बनेंगे.

चैटजीपीटी ने टेक्सट चैट की लिमिट हटाई
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OpenAI ने चैटजीपीटी पर टेक्स्ट-बेस्ड चैट्स की लिमिट हटा दी है. इसके साथ ही कंपनी ने GPT-5.5 को बदलकर GPT-5.6 Luna मॉडल को फ्री और गो यूजर्स के लिए डिफॉल्ट मॉडल बना दिया है.

OpenAI ने Astra पर काम धीमा किया

OpenAI ने हाल ही में बताया है कि उसने अपने अपकमिंग मॉडल Astra पर काम धीमा कर दिया है. इंटरनल रिव्यू से पता चला है कि एजेंटिक कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी के मामले में यह काफी एडवांस्ड है. यानी यह दूसरी कंपनियों के प्रोटेक्टेड सिस्टम को खुद से ही पहचानकर उन पर साइबर अटैक कर सकता है. इसके चलते इसके डेवलपमेंट पर ब्रेक लगाए गए हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 09 Aug 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
OpenAI TECH NEWS Anthropic AI Round Up
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