अरे गजब! आपका राउटर भी जासूस बन गया, Wi-Fi सिग्नल अब बताएगा रूम में कौन मौजूद है
Wifi: कभी सोचा है कि आपका वाई-फाई राउटर सिर्फ इंटरनेट देने तक ही सीमित नहीं है? हालिया शोध यह बताने लगा है कि सामान्य वाई-फाई सिग्नल भी कमरे में किसी की मौजूदगी और हिल-डुल तक का पता लगा सकते हैं
कभी सोचा है कि आपका वाई-फाई राउटर सिर्फ इंटरनेट देने तक ही सीमित नहीं है? हालिया शोध यह बताने लगा है कि सामान्य वाई-फाई सिग्नल भी कमरे में किसी की मौजूदगी और हिल-डुल तक का पता लगा सकते हैं बिना उस व्यक्ति के पास किसी डिवाइस के. जर्मनी के Karlsruhe Institute of Technology (KIT) के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो रेडियो तरंगों के व्यवहार को पढ़कर किसी व्यक्ति की उपस्थिति और उसके मूवमेंट्स की छवि बना लेती है. जैसे कैमरा प्रकाश के साथ दृश्य बनाता है वैसे ही यह सिस्टम रेडियो सिग्नलों से वातावरण की रूपरेखा निकलता है.
