हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीअरे गजब! आपका राउटर भी जासूस बन गया, Wi-Fi सिग्नल अब बताएगा रूम में कौन मौजूद है

अरे गजब! आपका राउटर भी जासूस बन गया, Wi-Fi सिग्नल अब बताएगा रूम में कौन मौजूद है

Wifi: कभी सोचा है कि आपका वाई-फाई राउटर सिर्फ इंटरनेट देने तक ही सीमित नहीं है? हालिया शोध यह बताने लगा है कि सामान्य वाई-फाई सिग्नल भी कमरे में किसी की मौजूदगी और हिल-डुल तक का पता लगा सकते हैं

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 10:40 AM (IST)
Wifi: कभी सोचा है कि आपका वाई-फाई राउटर सिर्फ इंटरनेट देने तक ही सीमित नहीं है? हालिया शोध यह बताने लगा है कि सामान्य वाई-फाई सिग्नल भी कमरे में किसी की मौजूदगी और हिल-डुल तक का पता लगा सकते हैं

कभी सोचा है कि आपका वाई-फाई राउटर सिर्फ इंटरनेट देने तक ही सीमित नहीं है? हालिया शोध यह बताने लगा है कि सामान्य वाई-फाई सिग्नल भी कमरे में किसी की मौजूदगी और हिल-डुल तक का पता लगा सकते हैं बिना उस व्यक्ति के पास किसी डिवाइस के. जर्मनी के Karlsruhe Institute of Technology (KIT) के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो रेडियो तरंगों के व्यवहार को पढ़कर किसी व्यक्ति की उपस्थिति और उसके मूवमेंट्स की छवि बना लेती है. जैसे कैमरा प्रकाश के साथ दृश्य बनाता है वैसे ही यह सिस्टम रेडियो सिग्नलों से वातावरण की रूपरेखा निकलता है.

1/6
शोधकर्ता बताते हैं कि इस तकनीक के लिए किसी खास हाई-टेक उपकरण की जरूरत नहीं है घर या कैफे में पड़ी कोई भी सामान्य वाई-फाई इकाई जो बीमफॉर्मिंग फ़ीडबैक इंफॉर्मेशन (BFI) के रूप में सिग्नल भेजती है इसी काम के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है.
शोधकर्ता बताते हैं कि इस तकनीक के लिए किसी खास हाई-टेक उपकरण की जरूरत नहीं है घर या कैफे में पड़ी कोई भी सामान्य वाई-फाई इकाई जो बीमफॉर्मिंग फ़ीडबैक इंफॉर्मेशन (BFI) के रूप में सिग्नल भेजती है इसी काम के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है.
2/6
BFI सिग्नलें डिवाइसों के बीच बिना एन्क्रिप्शन के आदान-प्रदान होती हैं और इन्हें थर्ड-पार्टी द्वारा पढ़ा जा सकता है. शोधकर्ताओं ने कई लोगों पर परीक्षण कर यह पाया कि इन सिग्नलों से पहचान करने की दर बेहद अधिक थी जिससे निजी प्राइवेसी को गंभीर जोखिम हो सकता है.
BFI सिग्नलें डिवाइसों के बीच बिना एन्क्रिप्शन के आदान-प्रदान होती हैं और इन्हें थर्ड-पार्टी द्वारा पढ़ा जा सकता है. शोधकर्ताओं ने कई लोगों पर परीक्षण कर यह पाया कि इन सिग्नलों से पहचान करने की दर बेहद अधिक थी जिससे निजी प्राइवेसी को गंभीर जोखिम हो सकता है.
3/6
यह बात और चिंता बढ़ाती है कि पहले ऐसी निगरानी के लिए बहुतेरी बार लिडार या खास तरह के सेंसर्स चाहिए होते थे, पर अब वही काम सामान्य वाई-फाई हार्डवेयर से भी संभव दिख रहा है. इसका मतलब यह है कि जहां-जहां वाई-फाई है घरों, दफ्तरों, पब्लिक प्लेसेस वहां कोई भी अनधिकृत संस्था या व्यक्ति आसानी से लोगों की मौजूदगी का रिकॉर्ड बना सकता है.
यह बात और चिंता बढ़ाती है कि पहले ऐसी निगरानी के लिए बहुतेरी बार लिडार या खास तरह के सेंसर्स चाहिए होते थे, पर अब वही काम सामान्य वाई-फाई हार्डवेयर से भी संभव दिख रहा है. इसका मतलब यह है कि जहां-जहां वाई-फाई है घरों, दफ्तरों, पब्लिक प्लेसेस वहां कोई भी अनधिकृत संस्था या व्यक्ति आसानी से लोगों की मौजूदगी का रिकॉर्ड बना सकता है.
4/6
उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज किसी रेस्तरां या कैफे के सामने से गुजरते हैं जहां वाई-फाई चालू रहता है तो आपकी मौजूदगी बिना जानकारी के लॉग हो सकती है और बाद में यह डेटा पहचान या ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज किसी रेस्तरां या कैफे के सामने से गुजरते हैं जहां वाई-फाई चालू रहता है तो आपकी मौजूदगी बिना जानकारी के लॉग हो सकती है और बाद में यह डेटा पहचान या ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
5/6
यह तकनीक शोधात्मक और तकनीकी उपलब्धि है पर इसके सामाजिक-नैतिक और कानूनी परिणामों पर गंभीर बातचीत जरूरी है. वैज्ञानिक और नियामक दोनों-ओर से यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस हद तक ऐसे सिस्टमों का इस्तेमाल सुरक्षित और पारदर्शी होगा.
यह तकनीक शोधात्मक और तकनीकी उपलब्धि है पर इसके सामाजिक-नैतिक और कानूनी परिणामों पर गंभीर बातचीत जरूरी है. वैज्ञानिक और नियामक दोनों-ओर से यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस हद तक ऐसे सिस्टमों का इस्तेमाल सुरक्षित और पारदर्शी होगा.
6/6
आम लोगों को भी अपने वाई-फाई सेटअप, पब्लिक नेटवर्क्स पर कनेक्टिंग आदत और डिवाइस सिक्योरिटी के बारे में सावधानी बरतनी होगी वरना इंटरनेट स्पीड की चिंता के साथ-साथ अब यह भी सोचने की जरूरत आ गई है कि हमारा राउटर कब और कैसे हमारी प्राइवेसी उजागर कर सकता है.
आम लोगों को भी अपने वाई-फाई सेटअप, पब्लिक नेटवर्क्स पर कनेक्टिंग आदत और डिवाइस सिक्योरिटी के बारे में सावधानी बरतनी होगी वरना इंटरनेट स्पीड की चिंता के साथ-साथ अब यह भी सोचने की जरूरत आ गई है कि हमारा राउटर कब और कैसे हमारी प्राइवेसी उजागर कर सकता है.
Published at : 15 Oct 2025 10:37 AM (IST)
Tags :
WiFi Wifi Router TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Vs Bhutan: भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Vs Bhutan: भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
क्रिकेट
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने दी कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर हिंट, कहा- 'मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं'
विक्की कौशल ने दी कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर हिंट, कहा- 'मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं'
शिक्षा
लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए
लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए
जनरल नॉलेज
मुकेश अंबानी के घर में किचन की जिम्मेदारी किस बहू के पास, राधिका मर्चेंट या श्लोका मेहता?
मुकेश अंबानी के घर में किचन की जिम्मेदारी किस बहू के पास, राधिका मर्चेंट या श्लोका मेहता?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget