अरे गजब! आपका राउटर भी जासूस बन गया, Wi-Fi सिग्नल अब बताएगा रूम में कौन मौजूद है

यह बात और चिंता बढ़ाती है कि पहले ऐसी निगरानी के लिए बहुतेरी बार लिडार या खास तरह के सेंसर्स चाहिए होते थे, पर अब वही काम सामान्य वाई-फाई हार्डवेयर से भी संभव दिख रहा है. इसका मतलब यह है कि जहां-जहां वाई-फाई है घरों, दफ्तरों, पब्लिक प्लेसेस वहां कोई भी अनधिकृत संस्था या व्यक्ति आसानी से लोगों की मौजूदगी का रिकॉर्ड बना सकता है.