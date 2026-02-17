हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब बिना इंटरनेट के भी चलेगा AI? आ गई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे देख आपके भी उड़ जाएंगे होश, यहां जानिए सब कुछ

अब बिना इंटरनेट के भी चलेगा AI? आ गई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे देख आपके भी उड़ जाएंगे होश, यहां जानिए सब कुछ

Sarvam Edge: बिना इंटरनेट के भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर सकता है इसी सोच के साथ भारत की एआई स्टार्टअप Sarvam AI ने अपना नया ऑन-डिवाइस प्लेटफॉर्म Sarvam Edge पेश किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 03:03 PM (IST)
Sarvam Edge: बिना इंटरनेट के भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर सकता है इसी सोच के साथ भारत की एआई स्टार्टअप Sarvam AI ने अपना नया ऑन-डिवाइस प्लेटफॉर्म Sarvam Edge पेश किया है.

बिना इंटरनेट के भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर सकता है इसी सोच के साथ भारत की एआई स्टार्टअप Sarvam AI ने अपना नया ऑन-डिवाइस प्लेटफॉर्म Sarvam Edge पेश किया है. कंपनी का कहना है कि यह तकनीक सीधे स्मार्टफोन और लैपटॉप पर चलती है यानी इसे क्लाउड सर्वर या लगातार इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती.

कंपनी के अनुसार आज के आधुनिक मोबाइल और लैपटॉप इतने सक्षम हो चुके हैं कि वे एडवांस एआई मॉडल्स को खुद ही प्रोसेस कर सकते हैं. जब एआई प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही होती है तो नेटवर्क की देरी खत्म हो जाती है और कमजोर इंटरनेट की समस्या भी असर नहीं डालती. सबसे बड़ी बात, यूजर का डेटा बाहर किसी सर्वर पर नहीं जाता जिससे प्राइवेसी को ज्यादा मजबूती मिलती है.
कंपनी के अनुसार आज के आधुनिक मोबाइल और लैपटॉप इतने सक्षम हो चुके हैं कि वे एडवांस एआई मॉडल्स को खुद ही प्रोसेस कर सकते हैं. जब एआई प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही होती है तो नेटवर्क की देरी खत्म हो जाती है और कमजोर इंटरनेट की समस्या भी असर नहीं डालती. सबसे बड़ी बात, यूजर का डेटा बाहर किसी सर्वर पर नहीं जाता जिससे प्राइवेसी को ज्यादा मजबूती मिलती है.
Sarvam Edge को खास तौर पर लोकल रनिंग के लिए तैयार किया गया है. इसमें बहुभाषी स्पीच रिकग्निशन, टेक्स्ट-टू-स्पीच और अनुवाद से जुड़े मॉडल शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि इसका एकीकृत स्पीच रिकग्निशन मॉडल 10 प्रमुख भारतीय भाषाओं को समझ सकता है और खुद ही भाषा पहचानने में सक्षम है. यानी यूजर्स को अलग से भाषा चुनने की जरूरत नहीं पड़ती.
Sarvam Edge को खास तौर पर लोकल रनिंग के लिए तैयार किया गया है. इसमें बहुभाषी स्पीच रिकग्निशन, टेक्स्ट-टू-स्पीच और अनुवाद से जुड़े मॉडल शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि इसका एकीकृत स्पीच रिकग्निशन मॉडल 10 प्रमुख भारतीय भाषाओं को समझ सकता है और खुद ही भाषा पहचानने में सक्षम है. यानी यूजर्स को अलग से भाषा चुनने की जरूरत नहीं पड़ती.
Published at : 17 Feb 2026 03:03 PM (IST)
