अब बिना इंटरनेट के भी चलेगा AI? आ गई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे देख आपके भी उड़ जाएंगे होश, यहां जानिए सब कुछ

कंपनी के अनुसार आज के आधुनिक मोबाइल और लैपटॉप इतने सक्षम हो चुके हैं कि वे एडवांस एआई मॉडल्स को खुद ही प्रोसेस कर सकते हैं. जब एआई प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही होती है तो नेटवर्क की देरी खत्म हो जाती है और कमजोर इंटरनेट की समस्या भी असर नहीं डालती. सबसे बड़ी बात, यूजर का डेटा बाहर किसी सर्वर पर नहीं जाता जिससे प्राइवेसी को ज्यादा मजबूती मिलती है.