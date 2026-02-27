Instagram पर एक्टिव होते हुए भी दिखना है Offline? आसान है तरीका, फॉलो करें ये स्टेप्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अब आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हुए भी ऑफलाइन दिख सकते हैं. यूजर्स को ज्यादा प्राइवेसी देने के लिए कंपनी ने यह सुविधा दी है. इसकी मदद से आप इंस्टाग्राम पर अपना एक्टिव स्टेटस हाइड कर सकेंगे. इससे आपके फ्रेंड्स और फॉलोवर्स को आपके ऑनलाइन रहने का पता भी नहीं चलेगा और आप बिना किसी टेंशन के रील स्क्रॉल कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव स्टेटस हाइड करने का तरीका क्या है.

एक्टिव स्टेटस का क्या मतलब होता है?

जब आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं तो मैसेज बॉक्स में आपके नाम के आगे ग्रीन डॉट आ जाती है. साथ ही एक्टिव नाउ का स्टेटस भी दिखता है. इससे आपके फ्रेंड्स और फॉलोवर्स के आपके एक्टिव होने का पता चल जाता है. इसे देखकर अगर वो मैसेज करते हैं तो आप पर तुरंत रिप्लाई करने के दबाव भी होता है. ऐसे में अगर कोई लगातार मैसेज करने लगे या ज्यादा लोग मैसेज करने लगे तो यह बहुत परेशान करने वाला हो सकता है. ऐसे में आप एक्टिव स्टेटस को टर्न ऑफ कर आराम से इंस्टाग्राम का मजा ले सकते हैं.

ऑनलाइन रहते हुए भी ऑफलाइन कैसे दिखें?

इंस्टाग्राम पर एक्टिव स्टेटस को हाइड करना बहुत आसान है. ऐसा करने के बाद आप एक्टिव होते हुए भी ऑफलाइन नजर आएंगे. यह करने के लिए सबसे पहले अपने फोन पर इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करें और अपने प्रोफाइल पर जाएं. यहां टॉप राइट कॉर्नर पर आपको तीन लाइन नजर आएंगी. इस पर टैप कर सेटिंग एंड एक्टिविटी में जाएं. यहां आपको मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई का ऑप्शन दिखेगा. इसमें शो एक्टिविटी स्टेटस को सर्च करें और इसे टर्न ऑफ कर दें. इसे ऑफ करते ही आपका एक्टिव स्टेटस हाइड हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप इंस्टाग्राम पर कब एक्टिव थे. सेटिंग में जाकर आप इसी तरीके से इसे दोबारा ऑन भी कर सकते हैं.

