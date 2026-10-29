Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैमसंग W27 फोल्डेबल फोन आज चीन में लॉन्च संभव.

200MP मुख्य कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 की उम्मीद.,

5000mAh बैटरी, 45W चार्जिंग, 16GB रैम के विकल्प.,

Samsung W27 Launch: फोल्डेबल स्मार्टफोन में बड़ी स्क्रीन के साथ प्रीमियम डिजाइन और दमदार कैमरा देने की होड़ लगातार बढ़ रही है. इसी बीच Samsung का नया फोल्डेबल फोन W27 चर्चा में है. इसकी लॉन्चिंग से पहले सामने आई लीक्स में फोन का अलग अंदाज देखने को मिला है. इसका गोल्ड फिनिश वाला फ्रेम, अट्रैक्टिव बैक पैनल और तीन रियर कैमरों का सेटअप इसे बाकी फोल्डेबल फोन से अलग लुक देते हैं.

खास बात यह है कि इस फोन में 200 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 5,000mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है. Samsung इस डिवाइस को 29 अक्टूबर यानी आज चीन में पेश कर सकती है, हालांकि कंपनी ने अभी तक लॉन्च की तारीख और फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

Snapdragon प्रोसेसर से लैस हो सकता है W27

परफॉर्मेंस के मामले में Samsung W27 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट दिए जाने की चर्चा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका हार्डवेयर Galaxy Z Fold8 Ultra से मिलता-जुलता हो सकता है, हालांकि प्रोसेसर को लेकर कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. स्टोरेज की बात करें तो फोन में 16GB रैम के साथ 512GB और 1TB स्टोरेज के विकल्प मिलने की संभावना है. ये कॉन्फिगरेशन पिछले मॉडल Samsung W26 के आधार पर लगाए गए अनुमान हैं.

200MP कैमरे के साथ मिल सकता है ट्रिपल रियर सेटअप

फोटोग्राफी के लिए Samsung W27 में तीन रियर कैमरे दिए जाने की उम्मीद है. इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का सेकेंडरी कैमरा और 10MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, टेलीफोटो कैमरे में 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट भी मिल सकता है. इसके अलावा फोन की कवर स्क्रीन और अंदर की डिस्प्ले पर 10MP के फ्रंट कैमरे दिए जाने की संभावना जताई गई है, हालांकि कैमरों के इन फीचर्स की भी अभी पुष्टि नहीं हुई है.

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5000mAh बैटरी और 45W चार्जिंग की उम्मीद

बैटरी के मामले में Samsung W27 में 5,000mAh की क्षमता मिल सकती है. इसके साथ 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दिए जाने की रिपोर्ट है. सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है. पिछले मॉडल W26 में चीन के Tiantong सैटेलाइट नेटवर्क का सपोर्ट था, लेकिन W27 में यह सुविधा मिलेगी या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

Samsung W27 की संभावित कीमत

Samsung W27 की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है. लीक रिपोर्ट्स में W27 की बिक्री 5 नवंबर से शुरू होने की बात कही गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल भारत या दूसरे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में W27 की लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. अभी Samsung W27 के डिजाइन, कीमत, फीचर्स और लॉन्च से जुड़ी जानकारी लीक और रिपोर्ट्स पर आधारित है. कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही इसके असली स्पेसिफिकेशंस और कीमत साफ होगी.

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