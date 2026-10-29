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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC के खिलाफ INDIA गठबंधन के 'महाभियोग' में स्पीकर होंगी मीरा कुमार, कौन रखेगा प्रस्ताव?

CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन के 'महाभियोग' में स्पीकर होंगी मीरा कुमार, कौन रखेगा प्रस्ताव?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर शुक्रवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग की प्रक्रिया की जाएगी. इसमें इंडिया गठबंधन के कई सांसद शामिल होंगे.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 29 Oct 2026 03:18 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर शुक्रवार (30 अक्टूबर) को होने वाले सार्वजनिक महाभियोग (पब्लिक इंपिचमेंट) की तैयारी की जा रही है. इसमें इंडिया गठबंधन में कईं सांसदों, SIR प्रभावित लोग और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन महाभियोग की प्रक्रिया की जाएगी.

कांग्रेस की तरफ से होने वाले इस सार्वजनिक महाभियोग की प्रेसिडिंग ऑफिसर मीरा कुमार होंगी. इसके बाद खरगे की तरफ से प्रस्ताव पेश किया जाएगा. नेता विपक्ष राहुल गांधी आखिर में संबोधित करेंगे. इसके अलावा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक चार्जशीट भी लाई जा सकती है. सिविल सोसाइटी के सदस्य और SIR में जिन लोगों का नाम गलत तरीके से कटा है, वह लोग भी इसका हिस्सा होंगे.

वोट चोरी हुई है- खरगे
इसी के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि 'वोट चोरी' हुई है और CEC ज्ञानेश कुमार ने आयोग में जो गड़बड़ी की है, उसके खिलाफ हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं. हम इसे जारी रखेंगे और सभी पार्टियां हमारा समर्थन कर रही हैं. 

विपक्ष संसद का मजाक नहीं बनाना चाहता- खरगे
उन्होंने बताया कि कल एक 'मॉक पार्लियामेंट' का आयोजन होगा और 1 नवंबर को हम एक रैली कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं. खरगे ने आगे कहा कि हम लड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक आप लड़ेंगे नहीं, तब तक लोग जागृत नहीं होंगे. इसलिए, हम यह सब कर रहे हैं. खरगे ने कहा कि यह एक सार्वजनिक महाभियोग होगा और विपक्ष संसद का मजाक नहीं बनाना चाहता. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या CEC ज्ञानेश कुमार के कोई पोस्टर, बैनर नहीं लगाए जाएंगे और न ही उनका कोई प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होगा.

कर्नाटक में MLC चुनाव के नतीजों के बारे में पूछे जाने पर खरगे ने कहा कि हम अभी भी बैलेट पेपर की मांग करते हैं. सिर्फ इसलिए कि वे जीत रहे हैं, हमें मैदान नहीं छोड़ देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि एक समय ऐसा भी था जब वे संसद की केवल दो सीटें जीते थे. कभी-कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी की कोई पकड़ नहीं है. 

भाजपा पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि बीजेपी को यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर ऐसा है, तो वे संसद भंग कर दें और बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 29 Oct 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Mallikarjun Kharge Gyanesh Kumar CONGRESS
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