CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन के 'महाभियोग' में स्पीकर होंगी मीरा कुमार, कौन रखेगा प्रस्ताव?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर शुक्रवार (30 अक्टूबर) को होने वाले सार्वजनिक महाभियोग (पब्लिक इंपिचमेंट) की तैयारी की जा रही है. इसमें इंडिया गठबंधन में कईं सांसदों, SIR प्रभावित लोग और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन महाभियोग की प्रक्रिया की जाएगी.

कांग्रेस की तरफ से होने वाले इस सार्वजनिक महाभियोग की प्रेसिडिंग ऑफिसर मीरा कुमार होंगी. इसके बाद खरगे की तरफ से प्रस्ताव पेश किया जाएगा. नेता विपक्ष राहुल गांधी आखिर में संबोधित करेंगे. इसके अलावा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक चार्जशीट भी लाई जा सकती है. सिविल सोसाइटी के सदस्य और SIR में जिन लोगों का नाम गलत तरीके से कटा है, वह लोग भी इसका हिस्सा होंगे.

वोट चोरी हुई है- खरगे

इसी के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि 'वोट चोरी' हुई है और CEC ज्ञानेश कुमार ने आयोग में जो गड़बड़ी की है, उसके खिलाफ हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं. हम इसे जारी रखेंगे और सभी पार्टियां हमारा समर्थन कर रही हैं.

VIDEO | Delhi: Congress president Mallikarjun Kharge, says, "Our protest is continued because of this 'vote chori' and what (CEC) Gyanesh Kumar has done mischief in Commission against that we are doing it and we will continue and all parties are supporting. Even tomorrow there is a mock parliament and on 1st (November) we are having this rally and people are coming from throughout country. We will fight because in democracy unless you fight, people will not be awakened. So, that's why we are doing all that." When asked about MLC election results in Karnataka, Kharge, says, "Ballot paper still we ask. It doesn't mean that we should leave because they are winning. Once upon a time they won only two Parliament seats... Sometimes it happens, that doesn't mean that party has no hold. That ego should not be there in BJP that they have done very well. If that is the case, let them dissolve the Parliament and go on ballot paper." #Congress #MallikarjunKharge (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2026

विपक्ष संसद का मजाक नहीं बनाना चाहता- खरगे

उन्होंने बताया कि कल एक 'मॉक पार्लियामेंट' का आयोजन होगा और 1 नवंबर को हम एक रैली कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं. खरगे ने आगे कहा कि हम लड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक आप लड़ेंगे नहीं, तब तक लोग जागृत नहीं होंगे. इसलिए, हम यह सब कर रहे हैं. खरगे ने कहा कि यह एक सार्वजनिक महाभियोग होगा और विपक्ष संसद का मजाक नहीं बनाना चाहता. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या CEC ज्ञानेश कुमार के कोई पोस्टर, बैनर नहीं लगाए जाएंगे और न ही उनका कोई प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होगा.

कर्नाटक में MLC चुनाव के नतीजों के बारे में पूछे जाने पर खरगे ने कहा कि हम अभी भी बैलेट पेपर की मांग करते हैं. सिर्फ इसलिए कि वे जीत रहे हैं, हमें मैदान नहीं छोड़ देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि एक समय ऐसा भी था जब वे संसद की केवल दो सीटें जीते थे. कभी-कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी की कोई पकड़ नहीं है.

भाजपा पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि बीजेपी को यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर ऐसा है, तो वे संसद भंग कर दें और बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें.

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