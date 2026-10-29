राजेश खन्ना की संपत्ति मांग रही अनीता आडवाणी को SC से झटका, रिश्ते को बताया था 'शादी जैसा'

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री अनीता आडवाणी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को कानूनी शादी का दर्जा देने की मांग की थी. जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया. इससे राजेश खन्ना के परिवार को राहत मिली है.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में अनीता आडवाणी ने दिवंगत अभिनेता की पत्नी डिंपल जतिन खन्ना (डिंपल कपाड़िया), दामाद राजीव हरिओम भाटिया (अक्षय कुमार) और बेटियों ट्विंकल राजीव भाटिया (ट्विंकल खन्ना) और रिंकी समीर शरण (रिंकी खन्ना) को पक्ष बनाया था. इससे पहले मुंबई की दिंडोशी सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी.

किन फैसलों को दी चुनौती?

अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को शादी जैसा बताते हुए संपत्ति में हिस्सेदारी और रहने के लिए घर की मांग की थी. मुंबई की दिंडोशी सिविल कोर्ट ने 2017 में उनका मुकदमा खारिज कर दिया था. सिविल कोर्ट ने कहा था कि राजेश खन्ना के निधन के समय डिंपल कपाड़िया के साथ उनका विवाह कानूनी रूप से कायम था. ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी दूसरे रिश्ते को कानूनी शादी का दर्जा देने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता.

इस फैसले के खिलाफ दायर अपील को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले में बदलाव से इनकार कर दिया.

2012 से चल रही थी कानूनी लड़ाई

हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना का जुलाई 2012 में निधन हो गया था. इसके बाद अनीता ने दावा किया कि वह कई साल तक उनके साथ बांद्रा इलाके के ‘आशीर्वाद’ बंगले में लिव-इन रिलेशनशिप में रही थीं. उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिनेता की मौत के बाद उन्हें बंगले से बाहर निकाल दिया गया. इस विवाद में उन्होंने राजेश खन्ना के परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज कराया था.

घरेलू हिंसा की याचिका भी हो चुकी है खारिज

2015 में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनीता की तरफ से दाखिल घरेलू हिंसा मामले की कार्यवाही रद्द करते हुए टिप्पणी की थी कि अनीता और राजेश खन्ना का रिश्ता घरेलू हिंसा कानून, 2005 के तहत ‘शादी की प्रकृति’ वाला नहीं था.

राजेश खन्ना के बंगले ‘आशीर्वाद’ को बाद में बेच दिया गया, लेकिन उनके रिश्ते और संपत्ति को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई करीब 14 साल तक चली. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के साथ अनीता को इस मामले में राहत पाने की एक और कोशिश में नाकामी मिली है.