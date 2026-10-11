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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद ध्रुव राठी की PC, कहा- 'मैं सभी पार्टियों को...'

कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद ध्रुव राठी की PC, कहा- 'मैं सभी पार्टियों को...'

यूट्यूबर ध्रुव राठी को डिटेन करने पर अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कई बातें कहीं. प्रोटेस्ट में शामिल होने आए ध्रुव राठी ने बताया कि वह भारतीय नागरिक हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Oct 2026 08:49 PM (IST)
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राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से मुलाकात करने के बाद ध्रुव राठी ने एबीपी न्यूज से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा, मैं हर पार्टी को सपोर्ट करता हूं. मुझे बस मुद्दा देखना है. इलेक्शन कमीशन में सुधार देखना है. मैंने आधिकारिक कोई साइन नहीं किया है. मेरा प्लान तो सिर्फ दो से तीन दिन रहने का था. 

इसके अलावा राठी ने कहा है कि मैं यहां एक व्यक्ति के तौर पर आया हूं. ऐसा नहीं है कि मैं सीजेपी या किसी अन्य संगठन से जुड़ा हूं. मैं अपनी निजी हैसियत से आया हूं. ठीक वैसे ही जैसे देशभर के लाखों लोग विरोध कर रहे हैं.

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भारत प्रोटेस्ट में शामिल होने आया था: ध्रुव राठी

राठी ने आगे कहा कि वह भारत इसी मुद्दे की वजह से आए थे. प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए. यह ऐसा मुद्दा है, जिसके लिए सच में महसूस करता हूं कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होना चाहिए. वोट चोरी बहुत गंभीर मुद्दा है. इसके बिना लोकतंत्र का वजूद नहीं है. जैसा पिछले इलेक्शन में हुआ है. यह डेमोक्रेटिक देश नहीं है. यह डिक्टेटरशिप की ओर ज्यादा गिर चुका है. हम तानाशाही के करीब जा चुके हैं. 100 प्रतिशत कुछ भी नहीं है.  

इससे पहले राठी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि आज शाम साढ़े 6 बजे मैं कपिल सिब्बल जी से मुलाकात करूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खुश हूं. एक अन्य पोस्ट में राठी ने कहा था कि मैंने किसी तरह का बॉन्ड साइन नहीं किया है. नहीं किसी तरह की अंडरटैकिंग को साइन किया है. न ही रिहाई के लिए किसी तरह की कंडीशन पर साइन किए.

ध्रुव को दिल्ली पुलिस ने किया था डिटेन

ध्रुव राठी को शनिवार को दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट में शामिल होने से रोकने के लिए गुरग्राम के घर से उठाकर डिटेन कर लिया था. एक अन्य वीडियो में ध्रुव ने बताया था कि कैसे सुबह वह जब बेडरूम में सो रहे थे, तब बड़ी संख्या में कुछ लोग उनके घर में घुस आए. उनके मां और पिता से हाथापाई की. इस दौरान ध्रुव ने कई तरह के आरोप भी दिल्ली पुलिस पर लगाए. उन्होंने कहा था कि यह डिटेंशन नहीं था, यह एक तरह से किडनैप किया गया था. अभी भी उनके ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है. इसके अलावा राठी ने उन विदेशी नागरिक होने के दावों को नकार कर कहा है कि वह एकदम भारतीय हैं. उनके पास पासपोर्ट है और अन्य की तरह ही नागरिक अधिकार भी हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 11 Oct 2026 08:49 PM (IST)
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Dhruv Rathee DELHI POLICE
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