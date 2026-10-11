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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरियाद एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय की मौत, 11 घायल, आज फिर अटैक

रियाद एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय की मौत, 11 घायल, आज फिर अटैक

सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर टर्मिनल पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया है. इससे पहले लगातार यहां हूति विद्रोहियों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं. भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Oct 2026 10:25 PM (IST)
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एक बार फिर सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल पर हमला हुआ है. यह जानकारी सऊदी की सरकार ने रविवार को दी है. हालांकि, नुकसान से जुड़ी किसी तरह की जानकारी नहीं है. यह दूसरे दिन लगातार दूसरा हमला है.

इससे पहले हुए शनिवार को एक हमले में 300 लोग घायल हुए थे. इसमें 11 भारतीय भी शामिल थे, जिसमें रविवार को एक नागरिक की मौत की भी पुष्टी की है. भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है.

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ताजा अपडेट देते हुए भारतीय दूतावास ने कहा है कि 10 अक्टूबर के हमले में घायल हुए एक भारतीय नागरिक की आज दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई. हम मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. उनके संपर्क में बने हुए हैं. शव को जल्द से जल्द वापस लाने की हर संभव मदद करेंगे. अब घायलों की संख्या घटकर 10 हो गई है. 

रविवार को हुआ हमला उसी कॉम्प्लेक्स पर हुआ है, जहां डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए टर्मिनल 3 और 4 बने हुए हैं. यह हमले लगातार मीडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य दखल के बाद से ज्यादा होने लगे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि वह हूति विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का विचार कर रहे हैं.

इधर, हूतियों ने कहा है कि यमन की राजधानी सना में उनके कंट्रोल वाले एयरपोर्ट पर हमला हुआ है. इसके लिए उन्होंने सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है. शनिवार को भी मिसाइल से हमला हुआ था. इसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं: भारतीय दूतावास

वहीं, सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने कहा है कि रियाद में भारतीय दूतावास कल रियाद एयरपोर्ट पर हुए इस भयानक हमले पर नजर रखे हुए है. इसमें दुर्भाग्य से 12 लोगों की मौत हो चुकी है. 300 लोग घायल हुए हैं. पता चला है कि हमले में घायल हुए लोगों में 11 भारतीय शामिल हैं. दूतावास उनकी खैर-खबर जानने के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में हैं. हमारे अधिकारी अस्पताल के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं. जैसे ही और जानकारी मिलेगी, हम उसे शेयर करेंगे.  

भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

इसके अलावा रियाद में भारतीय दूतावास ने कहा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क एवं आवश्यकता के अनुसार घर के अंदर रहने और स्थानीय अधिकारियों की तरफ से आधिकारिक माध्यमों से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है.

भारतीय नागरिकों को कड़ी सलाह दी जाती है कि वे इन घटनाओं से संबंधित किसी भी वीडियो या समाचार को प्रसारित करने या पुन: साझा करने से बचें.

इसके अलावा रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास और वीएफएस के माध्यम से प्रदान की जा रही, आउटसोर्ट सर्विस नॉर्मल है. आवश्यकता पड़ने पर दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय-समय पर आवश्यक अपडेट और परामर्श जारी करेंगे. प्रवासी भारतीय हेल्प सेंटर की 24 घंटे हेल्पलाइन टोलफ्री नंबर 8002471234 पर उपलब्ध है. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 11 Oct 2026 09:20 PM (IST)
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