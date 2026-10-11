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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI डिवाइस अब भारत के हिसाब से होंगे तैयार, IMC 2026 में नई टेक्नोलॉजी

AI डिवाइस अब भारत के हिसाब से होंगे तैयार, IMC 2026 में नई टेक्नोलॉजी

IMC 2026 में Jio, Torchit और Qualcomm ने ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई, जो बिना फोन की स्क्रीन खोले ट्रांसलेशन, पेमेंट और पढ़ाई जैसे कामों में मदद कर सकती है. जानिए भारत में आने वाले डिवाइस में क्या खास होगा?

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Oct 2026 02:39 PM (IST)
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  • अब AI का उपयोग चश्मे, ऑडियो डिवाइस से होगा.
  • रिलायंस जियो 2026 तक AI वियरेबल्स, अनुवाद सुविधा देगा.
  • टॉर्चिट ने दृष्टिबाधितों हेतु 'ज्योति' स्मार्ट चश्मे बनाए.
  • क्वालकॉम ने चश्मे से भुगतान दिखाया, AI को नेटवर्क ज़रूरी.

इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 में भारतीय कंपनियों ने ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई है, जिसे देश की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है. Reliance Jio जहां AI वाले वियरेबल डिवाइस लाने की तैयारी में है, वहीं Torchit ने दृष्टिबाधित लोगों की मदद के लिए स्मार्ट चश्मे बनाए हैं. Qualcomm जैसी कंपनियां भी पेमेंट, पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में इन डिवाइस के इस्तेमाल की संभावनाएं ढूंढ रही हैं. 

Jio के AI डिवाइस में मिलेंगी कई सुविधाएं

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Reliance Intelligence की वियरेबल टीम ऐसे डिवाइस तैयार कर रही है, जिनमें यूजर्स आवाज के जरिए AI फीचर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे. कंपनी इन्हें नवंबर या दिसंबर 2026 तक भारत में लॉन्च करने की योजना बना रही है. इनमें लाइव ट्रांसलेशन, मीटिंग या बातचीत के नोट्स बनाना, स्कैन करके पेमेंट करना, म्यूजिक सुनना और लाइव क्रिकेट कमेंट्री जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं.

यूजर्स Hello, Jio बोलकर असिस्टेंट को एक्टिव कर सकेंगे. इन डिवाइस में फिलहाल हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, तमिल और मलयालम समेत आठ भाषाओं का सपोर्ट है. कंपनी चार और भाषाएं जोड़ने की योजना बना रही है, हालांकि इनकी कीमत अभी नहीं बताई गई है. 

दृष्टिबाधित लोगों के लिए Torchit के स्मार्ट चश्मे

अहमदाबाद की कंपनी Torchit ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए Jyoti स्मार्ट ग्लास तैयार किए हैं. इनमें Explore, Read, Medicine, Colour, Currency और Food and Grocery जैसे छह मोड मिलते हैं. कैमरे की मदद से ये चश्मे सामने मौजूद चीजों की जानकारी दे सकते हैं और लिखे हुए टेक्स्ट, दवाओं, रंगों तथा पैसों को पहचानने में मदद करते हैं. कंपनी के मुताबिक, जुलाई 2026 में पेश किया गया नया मॉडल वायरलेस है. Torchit के प्रोडक्ट भारत में 40 हजार से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुके हैं. इनकी कीमत करीब 20,000 से 25,000 रुपये है.

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पेमेंट और पढ़ाई में भी काम आएंगे स्मार्ट चश्मे

Qualcomm ने Lenskart और NPCI के साथ मिलकर चश्मे से पेमेंट करने की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया. इसमें आवाज या फिंगरप्रिंट से भुगतान की पुष्टि की जा सकती है. कंपनी को शिक्षा, कामकाज और नेविगेशन में भी ऐसे डिवाइस के इस्तेमाल की संभावना दिखती है. 

AI के लिए मजबूत डिजिटल नेटवर्क भी जरूरी

IMC 2026 में जापान ने भारत के साथ डेटा सेंटर, फाइबर नेटवर्क और समुद्र के नीचे बिछने वाली इंटरनेट केबल जैसी सुविधाओं पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई. AI सेवाओं को चलाने के लिए सिर्फ चिप्स ही नहीं, बल्कि तेज और भरोसेमंद नेटवर्क, बिजली और डेटा सेंटर भी जरूरी हैं. ऐसे में AI टेक्नोलॉजी के विकास के साथ उसके लिए मजबूत डिजिटल स्ट्रक्चर तैयार करना भी जरूरी होगा. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 11 Oct 2026 02:39 PM (IST)
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TECH NEWS HINDI IMC 2026 AI Wearable Devices India
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