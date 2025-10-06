CCTV कैमरा में क्यों होती है सिम की जरूरत? जानिए कैसे ये आपकी सेफ्टी करता है डबल

हालांकि SIM सपोर्टेड CCTV कैमरों का खर्चा Wi-Fi कैमरों से थोड़ा अधिक हो सकता है क्योंकि इसमें डेटा रिचार्ज की जरूरत होती है. लेकिन जहां इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं है वहां यह तकनीक सबसे भरोसेमंद साबित होती है. लंबी बैटरी लाइफ और क्लाउड स्टोरेज की सुविधा इसे मेंटेन करने में भी आसान बनाती है. SIM वाले CCTV कैमरे न सिर्फ सुरक्षा को बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल करना आसान और भरोसेमंद बनाते हैं.