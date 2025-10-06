एक्सप्लोरर
CCTV कैमरा में क्यों होती है सिम की जरूरत? जानिए कैसे ये आपकी सेफ्टी करता है डबल
CCTV with SIM: आजकल घर और ऑफिस की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे अनिवार्य हो गए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कैमरों में अब SIM कार्ड का इस्तेमाल भी होने लगा है?
आजकल घर और ऑफिस की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे अनिवार्य हो गए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कैमरों में अब SIM कार्ड का इस्तेमाल भी होने लगा है? मार्केट में ऐसे कई स्मार्ट CCTV कैमरे उपलब्ध हैं जिनमें सिम स्लॉट होता है और ये बिना Wi-Fi या ब्रॉडबैंड कनेक्शन के भी आसानी से लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. ऐसे कैमरे सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाते हैं और आपको हर जगह हर समय अपनी संपत्ति पर नजर रखने का मौका देते हैं.
Published at : 06 Oct 2025 12:46 PM (IST)
CCTV Camera
CCTV कैमरा में क्यों होती है सिम की जरूरत? जानिए कैसे ये आपकी सेफ्टी करता है डबल
