CCTV कैमरा में क्यों होती है सिम की जरूरत? जानिए कैसे ये आपकी सेफ्टी करता है डबल

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 12:46 PM (IST)
आजकल घर और ऑफिस की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे अनिवार्य हो गए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कैमरों में अब SIM कार्ड का इस्तेमाल भी होने लगा है? मार्केट में ऐसे कई स्मार्ट CCTV कैमरे उपलब्ध हैं जिनमें सिम स्लॉट होता है और ये बिना Wi-Fi या ब्रॉडबैंड कनेक्शन के भी आसानी से लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. ऐसे कैमरे सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाते हैं और आपको हर जगह हर समय अपनी संपत्ति पर नजर रखने का मौका देते हैं.

SIM सपोर्ट वाले CCTV कैमरे उन जगहों के लिए खासतौर पर बनाए गए हैं जहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध नहीं होता. ये कैमरे सीधे 4G नेटवर्क के जरिए क्लाउड या मोबाइल ऐप पर डेटा भेजते हैं जिससे यूज़र कहीं से भी अपने कैमरे की लाइव निगरानी कर सकता है. इस तरह चाहे आप घर पर हों या बाहर, आपकी सुरक्षा हमेशा आपके हाथ में रहती है.
साधारण CCTV कैमरों को Wi-Fi या LAN कनेक्शन की जरूरत होती है जबकि SIM वाले कैमरे मोबाइल नेटवर्क पर चलते हैं. इसका मतलब है कि इन्हें कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है चाहे वह खेत, दूर-दराज का इलाका या अस्थायी सेटअप ही क्यों न हो. यह तकनीक ऐसे स्थानों पर भी सुरक्षा सुनिश्चित करती है जहां वायर्ड इंटरनेट उपलब्ध नहीं है.
SIM-सपोर्टेड कैमरे स्मार्टफोन से कनेक्ट किए जा सकते हैं. इससे यूज़र कहीं से भी लाइव वीडियो देख सकता है और किसी भी मूवमेंट पर तुरंत अलर्ट प्राप्त कर सकता है. यह रियल-टाइम निगरानी की सुविधा प्रदान करता है और सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी बनाता है.
इंस्टॉलेशन के मामले में भी ये कैमरे बेहद आसान हैं. जटिल वायरिंग की जरूरत नहीं होती और SIM डालते ही कैमरा एक्टिव हो जाता है. मोबाइल ऐप के जरिए इसे सीधे कंट्रोल किया जा सकता है जिससे छोटे दुकानदारों और घरों के लिए यह एक सुविधाजनक विकल्प बन जाता है.
हालांकि SIM सपोर्टेड CCTV कैमरों का खर्चा Wi-Fi कैमरों से थोड़ा अधिक हो सकता है क्योंकि इसमें डेटा रिचार्ज की जरूरत होती है. लेकिन जहां इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं है वहां यह तकनीक सबसे भरोसेमंद साबित होती है. लंबी बैटरी लाइफ और क्लाउड स्टोरेज की सुविधा इसे मेंटेन करने में भी आसान बनाती है. SIM वाले CCTV कैमरे न सिर्फ सुरक्षा को बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल करना आसान और भरोसेमंद बनाते हैं.
Published at : 06 Oct 2025 12:46 PM (IST)
