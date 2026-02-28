हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या आपके पास भी आया E-Challan तो हो जाइए सावधान! एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रही ठगी

क्या आपके पास भी आया E-Challan तो हो जाइए सावधान! एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रही ठगी

Cyber Fraud: देशभर में एक नया ऑनलाइन धोखाधड़ी का तरीका तेजी से फैल रहा है जिसमें लोगों को नकली “ई-चालान” के नाम पर SMS भेजे जा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Feb 2026 02:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cyber Fraud: देशभर में एक नया ऑनलाइन धोखाधड़ी का तरीका तेजी से फैल रहा है जिसमें लोगों को नकली “ई-चालान” के नाम पर SMS भेजे जा रहे हैं. इन संदेशों में दावा किया जाता है कि आपके वाहन पर ट्रैफिक चालान जारी हुआ है और जुर्माने से बचने के लिए तुरंत भुगतान करना जरूरी है. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने इस तरह के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया है.

कैसे शुरू होता है फिशिंग का जाल?

पीड़ित को जो SMS मिलता है उसमें एक लिंक दिया होता है. जैसे ही व्यक्ति उस पर क्लिक करता है वह एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाता है जो दिखने में बिल्कुल सरकारी पोर्टल जैसी लगती है. कई मामलों में यह पेज असली Ministry of Road Transport and Highways के आधिकारिक Parivahan पोर्टल की तरह डिजाइन किया जाता है ताकि लोगों को शक न हो.

यहीं से असली धोखा शुरू होता है. वेबसाइट यूजर से वाहन नंबर, मोबाइल नंबर, OTP और बैंक या कार्ड से जुड़ी जानकारी भरने को कहती है. जैसे ही ये विवरण दर्ज किए जाते हैं साइबर अपराधी इस डेटा का गलत इस्तेमाल कर खाते से पैसे निकाल लेते हैं या आगे और फ्रॉड को अंजाम देते हैं.

डर और जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं ठग

अक्सर इन संदेशों में भारी जुर्माने या कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है ताकि व्यक्ति घबराकर तुरंत लिंक पर क्लिक कर दे. खासकर उन शहरों में जहां डिजिटल चालान सिस्टम आम है वहां लोग ऐसे संदेशों को असली मान लेते हैं.

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वैध ई-चालान केवल अधिकृत सरकारी प्लेटफॉर्म के जरिए ही जारी किए जाते हैं. किसी भी सूचना की पुष्टि संबंधित राज्य ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या आधिकारिक Parivahan पोर्टल पर जाकर ही करें.

सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा

I4C ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी अनजान SMS लिंक पर क्लिक न करें, OTP साझा न करें और बैंकिंग जानकारी असत्यापित वेबसाइट पर कभी दर्ज न करें. यदि कोई धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें ताकि नुकसान कम किया जा सके.

Wingo ऐप और अन्य प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई

गृह मंत्रालय ने हाल ही में Wingo नामक ऐप से जुड़े सर्वरों को जियो-ब्लॉक किया है. इसे टेलीकॉम म्यूल ऐज ए सर्विस प्लेटफॉर्म बताया गया जो SMS टास्क के बदले कमाई का लालच देता था और फर्जी लिंक फैलाने में इस्तेमाल हो रहा था.

इसके अलावा, इस ऐप को बढ़ावा देने वाले कई टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब वीडियो भी ब्लॉक किए गए. एजेंसियों का कहना है कि ऐसे कई ऐप और नेटवर्क सक्रिय हैं जो SMS के जरिए फिशिंग लिंक फैलाते हैं. खासकर एंड्रॉयड यूजर्स को संदिग्ध ऐप डाउनलोड करने से बचने की चेतावनी दी गई है.

यह भी पढ़ें:

नया AC लेने से पहले रुक जाइए! ये 4 गलतियां कर दीं तो हर महीने आएगा झटका देने वाला बिजली बिल

Published at : 28 Feb 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI Fake E-Challan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या आपके पास भी आया E-Challan तो हो जाइए सावधान! एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रही ठगी
क्या आपके पास भी आया E-Challan तो हो जाइए सावधान! एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रही ठगी
टेक्नोलॉजी
इन यूजर्स के लिए भारत सरकार ने जारी की चेतावनी! तुरंत नहीं संभले तो हो सकता है डेटा लीक, जानिए पूरी जानकारी
इन यूजर्स के लिए भारत सरकार ने जारी की चेतावनी! तुरंत नहीं संभले तो हो सकता है डेटा लीक, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
नया AC लेने से पहले रुक जाइए! ये 4 गलतियां कर दीं तो हर महीने आएगा झटका देने वाला बिजली बिल
नया AC लेने से पहले रुक जाइए! ये 4 गलतियां कर दीं तो हर महीने आएगा झटका देने वाला बिजली बिल
टेक्नोलॉजी
सावधान! आपकी जासूसी कर रहा है आपका स्मार्टफोन! इन तरीकों से चल जाता है पता
सावधान! आपकी जासूसी कर रहा है आपका स्मार्टफोन! इन तरीकों से चल जाता है पता
Advertisement

वीडियोज

Prof Harsh V Pant Interview: भारत ने Trump को कैसे हैंडल किया ? । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: पाकिस्तान को जवाब दें, लेकिन प्रभावित न हों ।
Prof Harsh V Pant Interview: पाकिस्तान को जवाब दें, लेकिन प्रभावित न हों । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: पाक की उपद्रवी हरकतें नजरअंदाज करना होगा ? । IOI
Prof Harsh V Pant Interview: पाक की उपद्रवी हरकतें नजरअंदाज करना होगा ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
Israel Attack on Iran: इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
शिक्षा
इंडियन आर्मी में बनना है लेफ्टिनेंट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी?
इंडियन आर्मी में बनना है लेफ्टिनेंट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget