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USB पोर्ट अलग-अलग रंग के क्यों होते हैं? जानिए कौन-सा कलर देता है तेज स्पीड
USB Port: दरअसल, USB तकनीक के विकास के साथ इसकी पहचान करने के तरीके भी बदलते गए.
USB पोर्ट आज लगभग हर डिजिटल डिवाइस का अहम हिस्सा बन चुके हैं. लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल और एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे उपकरणों में इनका इस्तेमाल आम है. फोन चार्ज करने से लेकर पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर कनेक्ट करने तक, लगभग हर काम में USB पोर्ट की जरूरत पड़ती है. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कई कंप्यूटर और लैपटॉप में USB पोर्ट अलग-अलग रंगों में दिखाई देते हैं? वहीं दूसरी ओर USB-C पोर्ट लगभग हमेशा एक जैसे नजर आते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि इन रंगों का मतलब क्या होता है और USB-C में यह व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई देती.
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Published at : 10 Jun 2026 07:11 PM (IST)
Tags :USB Tech Tips TECH NEWS HINDI
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