USB पोर्ट अलग-अलग रंग के क्यों होते हैं? जानिए कौन-सा कलर देता है तेज स्पीड

USB तकनीक की शुरुआत 1996 में हुई थी. इसका मकसद विभिन्न कंपनियों के डिवाइसों और कंप्यूटरों के बीच कनेक्टिविटी को आसान बनाना था. जैसे-जैसे नए USB वर्जन आए, उनकी डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ती गई. समस्या यह थी कि देखने में लगभग सभी USB-A पोर्ट एक जैसे लगते थे. इसी कारण निर्माताओं ने अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल शुरू किया ताकि यूजर आसानी से समझ सकें कि कौन-सा पोर्ट किस क्षमता का है. सफेद रंग के USB पोर्ट सबसे पुराने USB 1.x स्टैंडर्ड से जुड़े माने जाते हैं. इनकी स्पीड बेहद सीमित थी और आज के समय में यह तकनीक लगभग पूरी तरह पुरानी हो चुकी है. यदि किसी पुराने सिस्टम में सफेद USB पोर्ट दिखाई दे तो वह शुरुआती USB पीढ़ी का संकेत हो सकता है.