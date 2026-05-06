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सफेद ही क्यों होते हैं Apple के ईयरबड्स? डिजाइन के पीछे छिपा ऐसा सीक्रेट, जो नहीं जानते 99% लोग
Apple Airdopes: Apple ने शुरुआत से ही अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों से अलग दिखाने पर जोर दिया है. जब ज्यादातर कंपनियां काले रंग के हेडफोन बनाती थीं तब Apple ने सफेद रंग चुना.
जब भी आप भीड़ में किसी के कानों में सफेद ईयरबड्स देखते हैं तो अक्सर दिमाग में एक ही नाम आता है Apple. कंपनी के ईयरबड्स, खासकर AirPods, अपनी सफेद रंग की पहचान के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमेशा सफेद ही क्यों होते हैं? इसके पीछे सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि एक खास रणनीति छिपी है.
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Published at : 06 May 2026 10:27 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Apple Airdopes
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