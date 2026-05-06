सफेद ही क्यों होते हैं Apple के ईयरबड्स? डिजाइन के पीछे छिपा ऐसा सीक्रेट, जो नहीं जानते 99% लोग

Apple ने शुरुआत से ही अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों से अलग दिखाने पर जोर दिया है. जब ज्यादातर कंपनियां काले रंग के हेडफोन बनाती थीं तब Apple ने सफेद रंग चुना. इसका फायदा यह हुआ कि भीड़ में भी इसके ईयरबड्स तुरंत पहचान में आ जाते हैं. यह एक तरह की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है, जहां बिना लोगो देखे ही लोग प्रोडक्ट पहचान लेते हैं. सफेद ईयरबड्स Apple की पहचान बन चुके हैं.