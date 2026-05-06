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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसफेद ही क्यों होते हैं Apple के ईयरबड्स? डिजाइन के पीछे छिपा ऐसा सीक्रेट, जो नहीं जानते 99% लोग

सफेद ही क्यों होते हैं Apple के ईयरबड्स? डिजाइन के पीछे छिपा ऐसा सीक्रेट, जो नहीं जानते 99% लोग

Apple Airdopes: Apple ने शुरुआत से ही अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों से अलग दिखाने पर जोर दिया है. जब ज्यादातर कंपनियां काले रंग के हेडफोन बनाती थीं तब Apple ने सफेद रंग चुना.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 May 2026 10:27 AM (IST)
Apple Airdopes: Apple ने शुरुआत से ही अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों से अलग दिखाने पर जोर दिया है. जब ज्यादातर कंपनियां काले रंग के हेडफोन बनाती थीं तब Apple ने सफेद रंग चुना.

जब भी आप भीड़ में किसी के कानों में सफेद ईयरबड्स देखते हैं तो अक्सर दिमाग में एक ही नाम आता है Apple. कंपनी के ईयरबड्स, खासकर AirPods, अपनी सफेद रंग की पहचान के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमेशा सफेद ही क्यों होते हैं? इसके पीछे सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि एक खास रणनीति छिपी है.

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Apple ने शुरुआत से ही अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों से अलग दिखाने पर जोर दिया है. जब ज्यादातर कंपनियां काले रंग के हेडफोन बनाती थीं तब Apple ने सफेद रंग चुना. इसका फायदा यह हुआ कि भीड़ में भी इसके ईयरबड्स तुरंत पहचान में आ जाते हैं. यह एक तरह की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है, जहां बिना लोगो देखे ही लोग प्रोडक्ट पहचान लेते हैं. सफेद ईयरबड्स Apple की पहचान बन चुके हैं.
Apple ने शुरुआत से ही अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों से अलग दिखाने पर जोर दिया है. जब ज्यादातर कंपनियां काले रंग के हेडफोन बनाती थीं तब Apple ने सफेद रंग चुना. इसका फायदा यह हुआ कि भीड़ में भी इसके ईयरबड्स तुरंत पहचान में आ जाते हैं. यह एक तरह की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है, जहां बिना लोगो देखे ही लोग प्रोडक्ट पहचान लेते हैं. सफेद ईयरबड्स Apple की पहचान बन चुके हैं.
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इस सफेद रंग की शुरुआत आज की नहीं है. जब Apple ने अपना पहला म्यूजिक डिवाइस iPod लॉन्च किया था तब उसके साथ भी सफेद ईयरफोन दिए गए थे. उस समय यह एक बड़ा बदलाव था क्योंकि बाजार में लगभग सभी ईयरफोन काले रंग के ही होते थे. धीरे-धीरे यह डिजाइन लोगों को पसंद आने लगा और यह Apple की सिग्नेचर स्टाइल बन गया.
इस सफेद रंग की शुरुआत आज की नहीं है. जब Apple ने अपना पहला म्यूजिक डिवाइस iPod लॉन्च किया था तब उसके साथ भी सफेद ईयरफोन दिए गए थे. उस समय यह एक बड़ा बदलाव था क्योंकि बाजार में लगभग सभी ईयरफोन काले रंग के ही होते थे. धीरे-धीरे यह डिजाइन लोगों को पसंद आने लगा और यह Apple की सिग्नेचर स्टाइल बन गया.
Published at : 06 May 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
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