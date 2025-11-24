हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत का पहला डुअल सिम फोन कौन सा था? जानिए किसने किया करोड़ों यूजर्स का जीवन आसान

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 01:44 PM (IST)
मोबाइल फोन आज सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. कॉलिंग, मेसेजिंग, बैंकिंग, वर्क हर चीज इसके बिना अधूरी लगती है. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग दो नंबर इस्तेमाल करने के लिए दो-दो फोन साथ रखते थे. ऑफिस का अलग नंबर और निजी नंबर को संभालना यूज़र्स के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था. इसी दिक्कत का हल लेकर आया भारत का पहला डुअल सिम फोन जिसने मोबाइल इस्तेमाल का पूरा तरीका ही बदल दिया.

शुरुआत में कंपनियां ऐसे फीचर फोन बनाती थीं जिनमें एक ही सिम लगाया जा सकता था लेकिन जैसे-जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ीं, वैसे-वैसे फोन में बदलाव भी आने लगे. दो सिम को एक साथ इस्तेमाल करने का आइडिया उस समय क्रांतिकारी था और जब यह फोन आया तो करोड़ों यूज़र्स की मुश्किलें एक झटके में आसान हो गईं.
भारत में डुअल सिम विकल्प देने वाली शुरुआती कंपनी बनी HMD Global, जिसने Nokia 150 Dual SIM लॉन्च किया. यह फोन दो वर्ज़न में आया Nokia 150 और Nokia 150 Dual SIM. उस दौर में यह मोबाइल अपनी मजबूती और सादगी के लिए काफी पसंद किया गया.
फोन के लुक और फीचर्स की बात करें तो इसमें मजबूत पॉलिकार्बोनेट बॉडी थी और 2.4 इंच की QVGA स्क्रीन मिलती थी जिसका रेज़लूशन 240×320 था. फोन Nokia Series 30+ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता था जो बेहद स्मूथ और भरोसेमंद माना जाता था.
स्टोरेज के लिए इसमें 32GB तक के मेमोरी कार्ड का सपोर्ट था और इसकी 1020mAh बैटरी उस समय किसी वरदान से कम नहीं थी. कंपनी दावा करती थी कि यह फोन एक बार चार्ज होने पर 22 घंटे का टॉकटाइम और 25 दिनों का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है. यानी एक बार चार्ज करके आप इसे कई दिन तक आराम से चला सकते थे.
कैमरा के तौर पर इसमें VGA सेंसर दिया गया था जिसके साथ LED फ्लैश भी मौजूद थी. म्यूज़िक के शौकीनों के लिए MP3 प्लेयर, FM रेडियो और ब्लूटूथ का सपोर्ट था. Nokia का मशहूर Snake Xenzia गेम भी प्री-लोडेड आता था जिससे फोन का मज़ा और बढ़ जाता था.
लॉन्च के समय Nokia 150 Dual SIM की कीमत 2059 रुपये रखी गई थी. समय के साथ कीमत में बदलाव आया और फिलहाल यह फोन अमेजन पर लगभग 2344 रुपये में उपलब्ध है. भारत में मोबाइल इस्तेमाल की आदत बदलने में इस फोन का बहुत बड़ा योगदान रहा. एक ही डिवाइस में दो नंबर का समाधान देकर इसने लाखों यूज़र्स की लाइफ़ को आसान बना दिया और इसके बाद डुअल सिम फीचर पूरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया.
Published at : 24 Nov 2025 01:43 PM (IST)
