भारत का पहला डुअल सिम फोन कौन सा था? जानिए किसने किया करोड़ों यूजर्स का जीवन आसान
India’s First Dual SIM Phone: मोबाइल फोन आज सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. कॉलिंग, मेसेजिंग, बैंकिंग, वर्क हर चीज इसके बिना अधूरी लगती है.
मोबाइल फोन आज सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. कॉलिंग, मेसेजिंग, बैंकिंग, वर्क हर चीज इसके बिना अधूरी लगती है. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग दो नंबर इस्तेमाल करने के लिए दो-दो फोन साथ रखते थे. ऑफिस का अलग नंबर और निजी नंबर को संभालना यूज़र्स के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था. इसी दिक्कत का हल लेकर आया भारत का पहला डुअल सिम फोन जिसने मोबाइल इस्तेमाल का पूरा तरीका ही बदल दिया.
Published at : 24 Nov 2025 01:43 PM (IST)
