भारत का पहला डुअल सिम फोन कौन सा था? जानिए किसने किया करोड़ों यूजर्स का जीवन आसान

लॉन्च के समय Nokia 150 Dual SIM की कीमत 2059 रुपये रखी गई थी. समय के साथ कीमत में बदलाव आया और फिलहाल यह फोन अमेजन पर लगभग 2344 रुपये में उपलब्ध है. भारत में मोबाइल इस्तेमाल की आदत बदलने में इस फोन का बहुत बड़ा योगदान रहा. एक ही डिवाइस में दो नंबर का समाधान देकर इसने लाखों यूज़र्स की लाइफ़ को आसान बना दिया और इसके बाद डुअल सिम फीचर पूरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया.