कोडीन कफ सिरप मामले में आज शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नया खुलासा किया है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कफ सिरप में वांछित लोगों की तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ मीडिया के साथ शेयर की है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा मुखिया के दाएं और बाएं खड़े कफ सिरप में वांछित लोगों से क्या रिश्ते हें, इसे स्पष्ट करें.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा कफ सिरप के वांछितों को क्यों सम्मान देने का काम कर रही है? ये लोग प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे हैं. ये समूह सपा के सदस्य हैं, इनका पालन पोषण सपा ने किया है.

इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक्स पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर शेयर कर तंज कसा है. अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा-"एक फुल दो हॉफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं, कोडीन के मारे ये सारे, आज डर के मारे साथ हैं."

सपा अपना पाप सरकार पर मढ़ रही- ब्रजेश पाठक

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपना पाप सरकार पर मड़ रही है. सरकार कफ सिरप मामले की निष्पक्ष जांच करा रही है. जल्द ही जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

सपा के लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें- डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक



डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लगातार प्रदेश को वन डिस्टिक वन माफिया, भ्रष्टाचार, कदाचार, गुंडागर्दी की ओर धकेलने वाले सपा के लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें. हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निष्पक्ष जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

सीएम योगी ने भी सपा पर साधा था निशाना

बता दें कि इससे पहले CM योगी आदित्यनाथ ने कोडीन मामले पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस द्वारा पकड़ा गया है उनके सम्बंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं.

