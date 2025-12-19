1X बेटिंग ऐप मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. सूत्रों के मुताबिक ईडी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच की. है. जिनकी संपत्ति अटैच की गई है उनमें कई बड़े एक्टर्स और क्रिकेटर्स के भी नाम शामिल हैं. इनमें युवराज सिंह से लेकर नेहा शर्मा जैसे सेलिब्रिटी भी हैं. ये लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.

युवराज सिंह- 2.5 करोड़

रोबिन उथप्पा- 8.26 लाख

उर्वशी रौतेला- 2.02 करोड़ (ये संपत्ति इनकी मां के नाम पर थी)

सोनू सूद- 1 करोड़..

मिमी चक्रवर्ती- 59 लाख

अंकुश हजारा- 47.20 लाख

नेहा शर्मा- 1.26 करोड़

अब तक इतने करोड़ की संपत्ति की जा चुकी है जब्त

ED की आज की इस कार्रवाई में 7.93 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है. इससे पहले भी इसी मामले में ED ने शिखर धवन की 4.55 करोड़ की संपत्ति जब्त की और सुरेश रैना की 6.64 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी. अब तक 1x बेट मामले में ED 19.07 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है. मामले की जांच जारी है.

क्या था मामला

ED की जांच में सामने आया कि 1xBet और इसके दूसरे ब्रांड्स जैसे 1xBat और Sporting Lines भारत में बिना किसी अनुमति के ऑनलाइन बेटिंग और जुए का धंधा चला रहे थे.

जांच में पाया गया कि इन सेलिब्रिटीज ने विदेशी कंपनियों से एंडोर्समेंट यानी विज्ञापन की डील की थी और 1xBet के प्रमोशन के लिए वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विज्ञापन किए.

विदेशी रास्तों से घुमाकर भेजा जाता था पैसा

ये भुगतान सीधे भारत में नहीं बल्कि विदेशी रास्तों से घुमाकर भेजे गए ताकि असली सोर्स छुपाया जा सके. ED के मुताबिक, ये पैसा अवैध बेटिंग से कमाई गई रकम थी जिसे सफेद दिखाने के लिए साथ डील की गई.

ED की जांच में पता चला है कि 1xBet ने भारत में बेटिंग के लिए हजारों फर्जी या दूसरों के नाम पर बने खाते का इस्तेमाल किया.अब तक 6000 से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स की पहचान हुई है. इन खातों में बेटिंग के पैसे जमा करवाए जाते थे जो आगे विभिन्न पेमेंट गेटवे के ज़रिए कई बार ट्रांसफर किए गए ताकि पैसा ट्रैक न किया जा सके.

ED ने देश के चार पेमेंट गेटवे पर छापे मारे और अब तक 60 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए है. इन खातों में करीब 4 करोड़ की रकम को रोक दिया गया है.