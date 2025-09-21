हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कब मॉनेटाइज होता है YouTube चैनल, जानिए कैसे जल्दी मिलने लगते हैं पैसे

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 07:32 AM (IST)
आज के समय में YouTube केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि कमाई का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है. लाखों लोग यहां वीडियो बनाकर न सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं बल्कि अच्छी-खासी कमाई भी कर रहे हैं. ऐसे में हर नए क्रिएटर के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर YouTube चैनल कब मॉनेटाइज होता है और कौन-सी शर्तें पूरी करने पर जल्दी पैसे मिलने लगते हैं.

YouTube पर कमाई शुरू करने के लिए सबसे पहले चैनल को YouTube Partner Program (YPP) में शामिल होना जरूरी होता है. इसके लिए कुछ बेसिक शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं. सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपके चैनल पर कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए. इसके साथ ही पिछले 12 महीनों में 4,000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा करना जरूरी है.
हाल ही में YouTube ने शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए भी नियम आसान किए हैं. अगर आप लंबे वीडियो के बजाय शॉर्ट्स बनाते हैं, तो आपको पिछले 90 दिनों में कम से कम 1 करोड़ (10 मिलियन) व्यूज लाने होंगे. इन शर्तों के पूरा होते ही आप YPP के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
कई नए यूट्यूबर यह सोचते हैं कि चैनल बनाते ही तुरंत कमाई शुरू हो जाएगी लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है. मॉनेटाइजेशन का रास्ता आसान बनाने के लिए लगातार क्वालिटी कंटेंट बनाना जरूरी है. आपके वीडियो जितने यूनिक और एंगेजिंग होंगे, उतनी ही तेजी से ऑडियंस बढ़ेगी.
हफ्ते में कम से कम 2–3 वीडियो अपलोड करें. नियमितता से चैनल पर ट्रैफिक बढ़ता है और सब्सक्राइबर जल्दी मिलते हैं. जो विषय ट्रेंड कर रहे हों, उन पर वीडियो बनाएं. इससे व्यूज तेजी से आते हैं. साफ आवाज, अच्छा कैमरा और एडिटिंग आपके कंटेंट को और प्रोफेशनल बनाते हैं. टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में सही कीवर्ड डालने से वीडियो सर्च में ऊपर आते हैं और ज्यादा लोग देख पाते हैं.
जैसे ही आपका चैनल YPP में शामिल हो जाता है आपके वीडियो पर विज्ञापन चलने लगते हैं. इन्हीं विज्ञापनों से आपको पैसे मिलते हैं. इसके अलावा YouTube कमाई के और भी तरीके देता है, जैसे – सुपर चैट, सुपर थैंक्स, चैनल मेंबरशिप और ब्रांड कोलैबोरेशन. अगर आपका कंटेंट अच्छा है और व्यूज लगातार बढ़ रहे हैं तो कुछ ही समय में आपकी आमदनी भी बढ़ने लगती है.
YouTube पर मॉनेटाइजेशन पाना मुश्किल नहीं है लेकिन इसके लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है. 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम की शर्त पूरी करने के बाद ही चैनल से कमाई शुरू होती है. अगर आप लगातार अच्छा कंटेंट बनाएंगे और ऑडियंस से जुड़ाव रखेंगे तो जल्दी ही आपका चैनल मॉनेटाइज हो जाएगा और आप YouTube से अच्छी-खासी कमाई कर सकेंगे.
Published at : 21 Sep 2025 07:31 AM (IST)
