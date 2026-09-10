Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी

बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी

नई दिल्ली स्थित एआईसीसी (AICC) के समीप बिहार प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के विरोध में धरना-प्रदर्शन हुआ था. इसी मामले को लेकर नोटिस जारी हुआ है. इन नेताओं को 72 घंटे में स्पष्टीकरण देना होगा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Sep 2026 06:02 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार कांग्रेस के नेताओं में एक नोटिस से खलबली मच गई है. गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधियों एवं अनुशासनहीनता के मामले में 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. 

क्यों लिया गया ये एक्शन?

बताया जाता है कि यह कार्रवाई 8 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित एआईसीसी (AICC) के समीप बिहार प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के विरोध में आयोजित धरना-प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल होने के मामले में की गई है.

बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने नोटिस जारी किया है. इसमें यह कहा गया है कि संबंधित नेताओं का उक्त गतिविधि में शामिल होना पार्टी की नीति, अनुशासन एवं निर्देशों का उल्लंघन है और यह घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है.

72 घंटे में देना होगा स्पष्टीकरण

नोटिस में सभी संबंधित नेताओं को निर्देश दिया गया है कि नोटिस प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें. इसके साथ ही बताएं कि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?

यह भी पढ़ें- लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय

स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर होगी कार्रवाई

समिति ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने अथवा प्राप्त उत्तर असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में समिति संबंधित नेताओं के विरुद्ध पार्टी नियमों के अनुसार एकतरफा अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी. नोटिस से पार्टी के इन नेताओं में हड़कंप मच गया है.

29 नेताओं में कौन-कौन शामिल?

जिन 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें पूर्व विधायक अनिल सिंह, पूर्व विधायक पूनम देवी, पश्चिमी चंपारण के पूर्व जिलाध्यक्ष भारत भूषण दुबे, औरंगाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह, मधेपुरा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र यादव, सीवान के पूर्व जिलाध्यक्ष विधु शेखर पांडेय आदि शामिल हैं जिनसे जवाब तलब किया गया है.

यह भी पढ़ें- मरीन ड्राइव का गोलंबर रामविलास के नाम पर हो, CM सम्राट से LJPR की मांग

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Congress BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
JDU के मंत्री मदन सहनी की दो टूक, 'बख्तियारपुर क्यों, नालंदा का नाम...'
JDU के मंत्री मदन सहनी की दो टूक, 'बख्तियारपुर क्यों, नालंदा का नाम...'
बिहार
मरीन ड्राइव का गोलंबर रामविलास के नाम पर हो, CM सम्राट से LJPR की मांग
मरीन ड्राइव का गोलंबर रामविलास के नाम पर हो, CM सम्राट से LJPR की मांग
बिहार
JDU होगा 'जनता दल नीतीश', संजय झा ने कर दी बड़ी मांग
JDU होगा 'जनता दल नीतीश', संजय झा ने कर दी बड़ी मांग
बिहार
बाढ़ के बीच राघोपुर पहुंचे निशांत कुमार, बोले- पिता जी हमेशा कहते थे...
बाढ़ के बीच राघोपुर पहुंचे निशांत कुमार, बोले- पिता जी हमेशा कहते थे...
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
बिहार
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget