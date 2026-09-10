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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबार-बार चोटिल हो रहे खिलाड़ियों पर BCCI का बड़ा एक्शन, इस दिग्गज की हुई छुट्टी

बार-बार चोटिल हो रहे खिलाड़ियों पर BCCI का बड़ा एक्शन, इस दिग्गज की हुई छुट्टी

भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली में होने वाली टी20 सीरीज से पहले BCCI ने फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है. वह नोटिस पीरियड पर हैं. वह 2022 में टीम के साथ जुड़े थे.

Written By : शिवम |  Updated at : 10 Sep 2026 07:23 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम में कई खिलाड़ियों की चोट, उनकी फिटनेस और रिकवरी प्रोसेस को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में हुई बीसीसीआई की समीक्षा बैठक में भी ये मुद्दा शामिल था, जिसके बाद एक बड़ा कदम उठाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया के फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया. वह अभी नोटिस पीरियड पर हैं. वह अफगानिस्तान के साथ होने वाली टी20 सीरीज के लिए दिल्ली नहीं पहुंचे हैं.

संभावना है कि बीसीसीआई जल्द ही नए फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति करेगा, क्योंकि ये अहम पद है. भारतीय टीम में पिछले कुछ समय से चोटिल खिलाड़ियों, उनकी फिटनेस को लेकर कमलेश जैन की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे. बता दें कि वह 2022 में नितिन पटेल की जगह टीम के हेड फिजियोथेरेपिस्ट बने थे.

बीसीसीआई ने कई समय से टीम इंडिया के खिलाड़ियों की चोट मैनेजमेंट को लेकर उठ रहे सवालों के बाद ये फैसला लिया है. बोर्ड ने प्लेयर्स के गिरते फिटनेस स्तर, बार-बार चोटिल होने को लेकर जैन से जवाब मांगा था. इंग्लैंड दौरे पर भी प्लेयर्स को बार-बार क्रैम्प्स की समस्या से जूझते देखा गया, जिससे टीम की फिटनेस को लेकर चिंताजनक स्थिति का पता चल रहा था.

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श्रीलंका में हुई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भी ये समस्या बनी हुई थी. नितीश कुमार रेड्डी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हो गए थे. उस सीरीज से पहले वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन भी फिटनेस की समस्या से जूझ रहे थे, जसप्रीत बुमराह को सब्जेक्ट टू फिटनेस के तहत शामिल किया गया था लेकिन वो भी बाहर हो गए थे.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 10 Sep 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
BCCI INDIAN CRICKET TEAM
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