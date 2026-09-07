फोन गर्म हो रहा है? मौसम नहीं सेटिंग भी हो सकती है जिम्मेदार

फोन के पुराने सॉफ्टवेयर या ऐप्स में कभी-कभी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, जिनसे बैटरी ज्यादा खर्च हो जाती है. इसलिए फोन का सिस्टम अपडेट और ऐप्स समय-समय पर अपडेट करते रहें. अगर अपडेट के बाद भी फोन बिना वजह बहुत गर्म होता है, तो फोन की बैटरी या हार्डवेयर की जांच करवाना बेहतर है.