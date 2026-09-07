एक्सप्लोरर
फोन गर्म हो रहा है? मौसम नहीं सेटिंग भी हो सकती है जिम्मेदार
गर्मी के मौसम में फोन का गर्म होना आम बात है, लेकिन फोन में कुछ गलत सेटिंग और ज्यादा ऐप्स चलने से भी डिवाइस का तापमान बढ़ सकता है. जानें क्या हैं वो सेटिंग्स जिनसे बढ़ता है फोन का तापमान
गर्मियों के मौसम में फोन का थोड़ा गर्म होना सामान्य है, खासकर जब बाहर तापमान ज्यादा हो. लेकिन अगर फोन बिना ज्यादा इस्तेमाल के भी गर्म रहने लगे या चार्जिंग के दौरान बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाए तो इसकी वजह सिर्फ मौसम नहीं हो सकती. फोन की कुछ सेटिंग, बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स और लगातार इस्तेमाल भी इसकी वजह हो सकती है. कुछ आसान बदलाव करके आप फोन को ज्यादा गर्म होने से बचा सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 07 Sep 2026 12:50 PM (IST)
Tags :TECH NEWS Phone Overheating
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Bluetooth में होने वाला है बड़ा बदलाव! 2027 तक बदल जाएगी कनेक्टिविटी की पूरी तस्वीर
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
A20 Pro चिप से कितनी तेज होगी नई iPhone 18 Pro सीरीज? यूजर्स को क्या होगा फायदा
टेक्नोलॉजी
IFA 2026 के Top Gadgets, Laptop से Robot तक सब खास
टेक्नोलॉजी
Fold नहीं, अब Roll होगी लैपटॉप स्क्रीन! Lenovo ने दिखाया नया टेक कमाल
टेक्नोलॉजी
क्या है Hugging Face Hack जिसने बढ़ा दी चिंता? आपका डेटा भी है खतरे में
Advertisement
एबीपी लाइव डेस्क
Opinion