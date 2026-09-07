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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीफोन गर्म हो रहा है? मौसम नहीं सेटिंग भी हो सकती है जिम्मेदार

फोन गर्म हो रहा है? मौसम नहीं सेटिंग भी हो सकती है जिम्मेदार

गर्मी के मौसम में फोन का गर्म होना आम बात है, लेकिन फोन में कुछ गलत सेटिंग और ज्यादा ऐप्स चलने से भी डिवाइस का तापमान बढ़ सकता है. जानें क्या हैं वो सेटिंग्स जिनसे बढ़ता है फोन का तापमान

Written By : भूमिका पंवार  | Updated at : 07 Sep 2026 12:50 PM (IST)
गर्मी के मौसम में फोन का गर्म होना आम बात है, लेकिन फोन में कुछ गलत सेटिंग और ज्यादा ऐप्स चलने से भी डिवाइस का तापमान बढ़ सकता है. जानें क्या हैं वो सेटिंग्स जिनसे बढ़ता है फोन का तापमान

गर्मियों के मौसम में फोन का थोड़ा गर्म होना सामान्य है, खासकर जब बाहर तापमान ज्यादा हो. लेकिन अगर फोन बिना ज्यादा इस्तेमाल के भी गर्म रहने लगे या चार्जिंग के दौरान बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाए तो इसकी वजह सिर्फ मौसम नहीं हो सकती. फोन की कुछ सेटिंग, बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स और लगातार इस्तेमाल भी इसकी वजह हो सकती है. कुछ आसान बदलाव करके आप फोन को ज्यादा गर्म होने से बचा सकते हैं.

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फोन में कई ऐप्स बंद करने के बाद भी बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं. इससे फोन के प्रोसेसर और बैटरी पर लोड पड़ता है और फोन गर्म होने लगता है. जरूरत न होने पर बैकग्राउंड में चल रहे ऐसे ऐप्स को बंद कर दें.
फोन में कई ऐप्स बंद करने के बाद भी बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं. इससे फोन के प्रोसेसर और बैटरी पर लोड पड़ता है और फोन गर्म होने लगता है. जरूरत न होने पर बैकग्राउंड में चल रहे ऐसे ऐप्स को बंद कर दें.
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फोन की बहुत ज्यादा ब्राइटनेस पर लगातार फोन चलाने से बैटरी तेजी से खर्च होती है और डिवाइस गर्म हो हो जाता है. इसलिए ब्राइटनेस जरूरत के हिसाब से रखें या ऑटो ब्राइटनेस का इस्तेमाल करें.
फोन की बहुत ज्यादा ब्राइटनेस पर लगातार फोन चलाने से बैटरी तेजी से खर्च होती है और डिवाइस गर्म हो हो जाता है. इसलिए ब्राइटनेस जरूरत के हिसाब से रखें या ऑटो ब्राइटनेस का इस्तेमाल करें.
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गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और दूसरे हैवी कामों में फोन का प्रोसेसर ज्यादा काम करता है. लंबे समय तक ऐसा करने पर फोन का तापमान बढ़ता है. फोन ज्यादा गर्म लगे तो कुछ देर उसका इस्तेमाल रोक दें.
गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और दूसरे हैवी कामों में फोन का प्रोसेसर ज्यादा काम करता है. लंबे समय तक ऐसा करने पर फोन का तापमान बढ़ता है. फोन ज्यादा गर्म लगे तो कुछ देर उसका इस्तेमाल रोक दें.
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चार्जिंग होने के दौरान फोन पहले से चार्जिंग के कारण गर्म हो सकता है. उसी समय चार्जिंग पर ही गेमिंग या वीडियो देखने से फोन तापमान और बढ़ सकता है. इसलिए अपना फोन चार्ज करते समय ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें.
चार्जिंग होने के दौरान फोन पहले से चार्जिंग के कारण गर्म हो सकता है. उसी समय चार्जिंग पर ही गेमिंग या वीडियो देखने से फोन तापमान और बढ़ सकता है. इसलिए अपना फोन चार्ज करते समय ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें.
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अगर आपके फोन में डेटा, GPS, Bluetooth या Hotspot जैसी सुविधाएं लगातार ऑन रहती हैं, तो बैटरी ज्यादा खर्च होती है. और फोन गर्म भी हो सकता है. जिन फीचर्स की जरूरत नहीं है, उन्हें बंद रखने से फोन पर लोड कम किया जा सकता है.
अगर आपके फोन में डेटा, GPS, Bluetooth या Hotspot जैसी सुविधाएं लगातार ऑन रहती हैं, तो बैटरी ज्यादा खर्च होती है. और फोन गर्म भी हो सकता है. जिन फीचर्स की जरूरत नहीं है, उन्हें बंद रखने से फोन पर लोड कम किया जा सकता है.
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फोन के पुराने सॉफ्टवेयर या ऐप्स में कभी-कभी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, जिनसे बैटरी ज्यादा खर्च हो जाती है. इसलिए फोन का सिस्टम अपडेट और ऐप्स समय-समय पर अपडेट करते रहें. अगर अपडेट के बाद भी फोन बिना वजह बहुत गर्म होता है, तो फोन की बैटरी या हार्डवेयर की जांच करवाना बेहतर है.
फोन के पुराने सॉफ्टवेयर या ऐप्स में कभी-कभी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, जिनसे बैटरी ज्यादा खर्च हो जाती है. इसलिए फोन का सिस्टम अपडेट और ऐप्स समय-समय पर अपडेट करते रहें. अगर अपडेट के बाद भी फोन बिना वजह बहुत गर्म होता है, तो फोन की बैटरी या हार्डवेयर की जांच करवाना बेहतर है.
Published at : 07 Sep 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS Phone Overheating

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